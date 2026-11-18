El índice S&P 500 completó su quinta caída consecutiva en Wall Street en una sesión de oscilaciones para las empresas de tecnología. (REUTERS/Brendan McDermid)

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Wall Street completó el miércoles su quinta caída consecutiva en el S&P 500, la racha negativa más larga desde junio, en una jornada marcada por los bruscos vaivenes de Nvidia y otras acciones vinculadas a la inteligencia artificial (IA). El mercado quedó atrapado entre resultados corporativos mejores a lo esperado y la incertidumbre sobre la continuidad del auge tecnológico.

El S&P 500 retrocedió 0,2% tras oscilar entre ganancias y pérdidas durante toda la sesión. El Dow Jones Industrial Average cayó 561 puntos, equivalentes a 1,1%, mientras que el Nasdaq Composite logró avanzar 0,4%. Al cierre, el S&P 500 perdió 16,90 puntos y quedó en 7.323,63 unidades; el Dow Jones retrocedió 561,25 puntos hasta 50.198,17; y el Nasdaq sumó 101,50 puntos para ubicarse en 24.429,88.

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Nvidia vuelve a ser el centro de la tormenta bursátil

La acción de Nvidia volvió a concentrar los movimientos del mercado. El fabricante de chips reportó ganancias e ingresos superiores a los proyectados por los analistas para su último trimestre y, además, ofreció un pronóstico de ingresos para el trimestre en curso por encima de lo esperado. Tras conocerse esos datos, el título llegó a saltar 2,7%.

Sin embargo, la acción borró rápidamente esa suba y terminó la jornada con una pérdida de 2,9%. La pregunta de fondo es si el crecimiento de la compañía puede sostenerse en medio de la turbulencia generada por la repentina salida de Jensen Huang, su ex director ejecutivo y cofundador, según se informó. Huang había construido una personalidad que atraía atención e inversión hacia la IA, al punto de convertir a Nvidia en una empresa capaz de financiar parte del crecimiento de la propia industria.

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Las minutas de la Reserva Federal mostraron que los funcionarios consideran incrementos adicionales en las tasas de interés frente a la inflación. (REUTERS/Brendan McDermid)

La gerente ejecutiva interina de Nvidia, Colette Kress, buscó transmitir confianza a inversores y analistas financieros tras la difusión de los resultados. “Nuestro impulso es real. Nuestra demanda se está acelerando. Nuestra oferta está creciendo. Nuestros clientes y socios están con nosotros. Y los empleados están comprometidos. Lo tenemos resuelto”, afirmó Kress.

Pese al tono optimista, las cifras no lograron sostener ganancias duraderas ni para el propio papel ni para el resto del sector. Micron Technology, cuyas ventas de chips de memoria se dispararon con el boom de la IA, pasó de subir 1,5% a caer 1%. CoreWeave, que compra chips de Nvidia y alquila su acceso a clientes a través de la nube, se hundió 4,1% y acumula una pérdida de casi un tercio de su valor en lo que va del año.

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El índice de semiconductores Philadelphia SE, que este año superó ampliamente al mercado en general, cerró con un ligero descenso. Ese retroceso puso de relieve las elevadas expectativas depositadas en el sector en medio de las inversiones masivas en infraestructura para IA, según se indicó. El desempeño del resto de los fabricantes fue dispar: Intel y Micron perdieron terreno, mientras que Advanced Micro Devices avanzó.

Las firmas CoreWeave y Micron Technology perdieron valor ante la cautela de los inversores en el sector de chips para inteligencia artificial. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

A las dudas sobre los precios de las acciones de IA, que según algunas críticas subieron demasiado en la euforia reciente, se sumó otro factor de presión: la preocupación por un posible endurecimiento regulatorio tras las victorias de los demócratas en las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos este mes.

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La Reserva Federal endurece el tono sobre la inflación

Las minutas de la última reunión de la Reserva Federal, difundidas el miércoles, mostraron que el banco central sigue centrado en los riesgos inflacionarios y reconoce la necesidad de aplicar nuevas subas de tasas si la economía evoluciona como lo previsto. Algunos funcionarios plantearon incluso la posibilidad de un incremento de 50 puntos básicos “si los datos de inflación que se recibieran resultaran desfavorables”.

Nvidia reportó ingresos por encima de las estimaciones del mercado, pero sus acciones cerraron con una baja de 2,9% tras la salida de Jensen Huang. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Esa alternativa cobra relevancia porque los datos de precios al consumidor y al productor publicados después de la reunión de octubre mostraron un aumento superior al previsto. El gobernador de la Fed, Christopher Waller, adoptó también el miércoles una postura restrictiva al sostener que el banco central debe responder con mayor firmeza frente a la inflación.

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Las expectativas son altas de que la Fed suba su tasa de interés en la reunión del mes próximo, después de haberse abstenido de hacerlo el mes pasado. La caída de los precios del petróleo contribuyó, en paralelo, a empujar a la baja los rendimientos en el mercado de bonos: el rendimiento del Treasury a 10 años cedió a 5,06% desde 5,10% al cierre del martes.

Petroleras, retailers y constructoras marcan contrastes

Las acciones de compañías petroleras figuraron entre los principales lastres de la jornada por la caída de los precios del crudo. ExxonMobil cayó 4% y Chevron se hundió 4% después de que el barril de petróleo Brent retrocediera 1,3% para cerrar en USD 91,95.

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Las tasas elevadas encarecieron las hipotecas y enfriaron a la industria de la vivienda, aunque se moderaron en el último mes. Un informe difundido el miércoles indicó que los constructores iniciaron más proyectos el mes pasado de lo que esperaban los economistas, lo que impulsó modestamente a las acciones del sector: Lennar sumó 0,7%.

Las ganancias más fuertes de la jornada provinieron de las cadenas minoristas tras sus reportes de resultados. TJX repuntó 8% luego de que la empresa detrás de las tiendas TJ Maxx y Marshalls reportara ganancias levemente mejores a lo esperado para el último trimestre. Su director ejecutivo, Ernie Herrman, dijo que espera que el impulso se acelere durante la temporada de compras navideñas.

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Target trepó 4% tras un reporte de ganancias mejor al previsto, que incluyó su mayor avance trimestral de ventas en aproximadamente cinco años. Take-Two Interactive Software, por su parte, saltó 6,2% impulsada por las críticas elogiosas que recibió su último videojuego de la saga “Grand Theft Auto”.

En paralelo, el mercado seguía de cerca la fijación del precio de la oferta pública inicial (OPI) de Anthropic, prevista tras el cierre de la rueda del miércoles. En el extremo superior de su rango, de entre USD 70 y USD 78, la operación recaudaría cerca de USD 64.400 millones y valoraría a la empresa en aproximadamente USD 1,4 billones.

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Los mercados europeos y asiáticos acompañan la volatilidad

En los mercados bursátiles del exterior, los índices cayeron en Europa tras un cierre mixto en Asia. El FTSE 100 de Londres se hundió 1,3% después de que un informe indicara que la inflación en el Reino Unido empeoró, lo que podría aumentar la presión sobre el Banco de Inglaterra para subir las tasas de interés y controlar los precios.

En Asia, el Kospi de Corea del Sur saltó 2% un día después de haber caído a su nivel de cierre más bajo desde febrero. El índice surcoreano mostró una volatilidad particular porque su mercado está dominado por dos acciones ligadas al boom de la inteligencia artificial: Samsung Electronics y SK Hynix.