Anne Hathaway se convierte en madre por tercera vez y revelan por accidente el sexo de su bebé. (REUTERS/Angelina Katsanis)

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Anne Hathaway y su esposo Adam Shulman, dieron la bienvenida a su tercer hijo.

La noticia se conoció este martes y, horas después, el sexo del recién nacido también salió a la luz de manera accidental, luego de que una integrante del equipo de vestuario de El diablo viste a la moda 2 compartiera una felicitación en redes sociales.

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Molly Rogers, diseñadora de vestuario que participa en la segunda entrega de la película protagonizada por Hathaway, publicó una historia en Instagram con la imagen de un oso de peluche vestido con prendas de estilo elegante.

La fotografía estaba acompañada de un mensaje dirigido a la actriz en el que felicitaba a la nueva mamá por la llegada de su bebé y mencionaba que se trataba de una niña.

La publicación permitió conocer un detalle que hasta ese momento no había sido comunicado directamente por Hathaway ni por su esposo. La actriz y el productor no habían compartido públicamente información sobre el sexo del recién nacido.

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Molly Rogers reveló que Anne Hathaway dio a luz a una niña. (Instagram)

La noticia del nacimiento también coincidió con una aparición de Anne Hathaway en Nueva York. De acuerdo con información difundida por TMZ, la intérprete fue vista durante una salida por la ciudad con un recién nacido sujeto a su pecho mediante un portabebés.

La llegada del tercer integrante de la familia ocurre después de que la actriz anunciara su embarazo en junio pasado, mediante un video publicado en su cuenta de Instagram.

En ese momento, la famosa se encontraba en plena gira de promoción de El diablo viste a la moda 2.

En el video, la intérprete apareció inicialmente con un conjunto blanco que cubría su abdomen. Posteriormente, retiró los brazos para mostrar su embarazo. La publicación estuvo acompañada por la canción “Baby, I’m Yours”, de Barbara Lewis.

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La actriz Anne Hathaway confirmó que está en "la dulce espera" con un tierno video en Instagram (@annehathaway)

Anne Hathaway, de 44 años, está casada con Adam Shulman, de 45, desde septiembre de 2012. La pareja se comprometió en noviembre de 2011, después de conocerse en 2008. Antes del nacimiento de su tercer hijo, ambos tenían dos niños: Jonathan, de 10 años, y Jack, de seis.

Durante una entrevista concedida a Access Hollywood en julio, la actriz habló sobre la posibilidad de convertirse nuevamente en madre después de los 40 años.

En esa conversación explicó que ella y su esposo decidieron mantener expectativas realistas durante el proceso, debido a las dificultades que pueden presentarse al buscar un embarazo a esa edad.

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Anne Hathaway también expresó su agradecimiento por la posibilidad de ampliar su familia y reconoció que no todas las personas que desean tener hijos pueden hacerlo.

En abril, durante una entrevista con People, la actriz había abordado su experiencia con la maternidad y las dificultades que pueden acompañar el proceso de embarazo.

Anne Hathaway se siente muy afortunada de poder convertirse en madre. (EFE/EPA/CONNOR TERRY)

En aquella ocasión, señaló que sus dos experiencias anteriores habían transcurrido favorablemente y que reconocía esa circunstancia como una oportunidad.

La intérprete también había hablado anteriormente sobre su deseo de tener un tercer hijo.

En una entrevista con WSJ Magazine, publicada en marzo de 2022, explicó que contemplaba la posibilidad de ampliar la familia y señaló que la maternidad puede implicar experiencias complejas, más allá de los aspectos positivos que suelen destacarse públicamente.

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Anne Hathaway ya había expresado su interés de tener un tercer hijo hace cuatro años. Instagram Bvlgari

A lo largo de su carrera, Anne Hathaway ha procurado mantener la privacidad de sus hijos y de su vida familiar.

En una entrevista con PORTER, publicada en noviembre de 2023, explicó que considera importante que sus hijos tengan la posibilidad de desarrollar sus propias vidas sin quedar vinculados permanentemente a la exposición pública de su madre.