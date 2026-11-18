Una imagen satelital muestra un puente sobre el estrecho de Kerch, que une Rusia y Crimea, alcanzado por drones ucranianos. Crimea, 16 de noviembre de 2026. Vantor/Handout vía REUTERS

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Ucrania derribó en la madrugada del 17 de noviembre el arco principal del puente de Crimea y el tramo de carretera que sostenía. Sin esa calzada, Rusia pierde su conexión por carretera más corta con la península ocupada y tendrá que abastecer a sus tropas en Crimea y en el sur de Ucrania por rutas más largas y al alcance de los drones ucranianos.

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) informó de que “uno de los arcos metálicos y el tramo de calzada situado debajo quedaron completamente destruidos”. La vía férrea paralela también resultó dañada, aunque los trenes volvieron a circular horas después.

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El presidente Volodimir Zelensky presentó el ataque como la séptima fase de una operación de varias semanas que empezó con la destrucción de defensas antiaéreas y radares. En la madrugada del 16 de noviembre, un ataque con drones había inclinado el arco unos 15 grados. El golpe final combinó drones Palianytsia, misiles Neptune y, según dio a entender Denys Shtilerman, cofundador del fabricante ucraniano Fire Point, misiles de crucero Flamingo.

Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, aseguró que el puente será reconstruido y quedará mejor que antes. Las autoridades rusas abrieron una investigación por “acto terrorista”.

Andrii Jaruk, experto militar ucraniano, calcula que la reparación llevará un año o más. La estructura derribada pesa unas 6.000 toneladas y se ensambló en tierra, cerca de Kerch, durante varios meses.

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El puente, de 19 kilómetros y un coste cercano a los USD 4.000 millones, se abrió al tráfico rodado en 2018 y al ferroviario en 2019, cuatro años después de la anexión de Crimea. Ucrania lo atacó con un camión bomba el 8 de octubre de 2022 y con drones navales el 17 de julio de 2023, y en ambos casos Rusia restableció la circulación en pocos meses. Aun así, “continuó siendo la arteria logística más importante y más corta que conectaba Rusia con la península ocupada”, escribió Oleksandr Kovalenko, analista del Grupo de Resistencia Informativa. Por él cruzaba la mayor parte de la munición para los ataques rusos con drones y misiles.

Foto de archivo de puente de Crimea tras sufrir un ataque en 2022. EFE/Str

La otra puerta de entrada a Crimea también está dañada. En junio, Ucrania atacó los puentes de Chonhar y de Henichesk, que unen la península con la parte ocupada de la región de Jersón. Las fuerzas ucranianas también alcanzaron los transbordadores que Moscú usaba como alternativa. Kovalenko sostiene que Crimea queda de hecho en estado de “bloqueo”.

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“Cada hora sin tráfico por el puente significa que las unidades rusas del sur reciben menos de lo que necesitan para seguir luchando”, afirmó el Estado Mayor ucraniano. El capitán retirado de la Armada ucraniana Andrii Rizhenko estima que la pérdida del cruce reduce entre un cuarto y un tercio la capacidad logística de las fuerzas de ocupación. El almirante Igor Voronchenko, excomandante de la Armada ucraniana, advirtió a la agencia Ukrinform de que Rusia acumuló reservas en la península y el efecto completo puede tardar semanas o meses.

La carga rusa depende ahora de la carretera M-14, que baja desde Rostov del Don por Mariupol y Melitopol. Desde junio, los drones ucranianos han alcanzado en ese corredor cientos de camiones con combustible y material militar.

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Esos ataques son ahora más difíciles. El 12 de noviembre, Zelensky denunció restricciones sistemáticas de velocidad en Starshield, la versión militar de Starlink, sobre el territorio ocupado y la línea del frente. La Casa Blanca negó haberlas ordenado. Leon, portavoz de la 414.ª Brigada de Sistemas No Tripulados “Pájaros de Magiar”, explicó a EFE que algunos drones vuelan más despacio y que “una velocidad menor facilita que los grupos de defensa aérea rusos los intercepten”. La operación contra el puente, en cambio, se hizo sin esa red.

El derrumbe también cerró el paso marítimo. El arco cayó sobre el canal navegable entre el mar de Azov y el mar Negro. Según Rizhenko, retirar los restos exigirá voladuras submarinas durante semanas o meses; mientras tanto no saldrán buques de los puertos rusos del Azov ni podrán llegar refuerzos a la Flota del Mar Negro desde allí o desde la Flotilla del Caspio.

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“Nuestra operación para restringir el abastecimiento militar de Crimea sigue en marcha y continuará”, dijo Leon a EFE.