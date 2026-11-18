Vista externa de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de EEUU, en Fort Meade, Maryland, el 6 de junio de 2013. (Foto AP/Patrick Semansky, Archivo)

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La Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos atribuyó a un “mantenimiento rutinario programado” la caída de su red interna clasificada, y fuentes oficiales dijeron que no hay evidencia de que haya sido provocada por un ciberataque. La falla, que reveló CNN el martes, afectó a NSANet, el sistema que los empleados de la agencia usan para comunicarse información de alto secreto.

Según la descripción que la NSA dio a la agencia AP, se trató de una “degradación temporal durante un mantenimiento rutinario programado”. La agencia reconoció que algunos sistemas internos se vieron afectados, pero aseguró que las capacidades críticas de su misión siguieron funcionando. No dio detalles sobre la causa ni sobre el alcance de la interrupción. Un funcionario de Defensa que habló bajo condición de anonimato confirmó a AP que la caída afectó las operaciones de la red.

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Las explicaciones técnicas vienen de fuentes anónimas. Una persona al tanto del incidente dijo al diario The Wall Street Journal que la agencia estaba “simplemente actualizando su software para parchear el sistema” y que la interrupción sería temporal. Dos fuentes dijeron a CBS News que la caída se debió a un parcheo rutinario, aunque las circunstancias exactas no están claras. Dos funcionarios estadounidenses aseguraron que no hay indicios de ciberataque. Beth Sanner, ex alta funcionaria de inteligencia, dijo al Journal que la red está “aislada” y que un ataque informático es “el escenario menos probable”.

Para administrar la situación, la NSA escalonó los horarios de ingreso de parte del personal de su sede de Fort Meade, en Maryland, con el objetivo de evitar que muchos empleados se conectaran al mismo tiempo, según CBS. Algunas actividades se trasladaron a otras instalaciones de la agencia. Las fuentes no informaron cuándo se restablecerá el servicio, y la NSA no respondió a los pedidos de comentario de CBS ni de CNN.

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La sede de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) en Fort Meade, Maryland, el 14 de febrero de 2018. La agencia reconoció una caída de su red interna clasificada. (REUTERS/Sait Serkan Gurbuz)

Un funcionario en actividad y otro retirado dijeron a CNN que la caída no afectó la capacidad de la agencia para transmitir inteligencia urgente al presidente Donald Trump, que se encontraba en Asia. El Gobierno dispone de sistemas redundantes y redes de respaldo para comunicarse con el mandatario.

El episodio se suma a una semana de fallas en servicios de Estados Unidos. El viernes, la Administración Federal de Aviación ordenó una paralización aérea que dejó sin comunicaciones a 17 de los 22 centros regionales de control de tráfico aéreo y afectó a más de 1,5 millones de pasajeros. El lunes, clientes de varios bancos reportaron problemas para acceder a sus cuentas y un ataque comprometió páginas de 178 organizaciones. El funcionario Markwayne Mullin dijo a CNBC que las fallas tecnológicas más amplias se deben a sistemas informáticos antiguos y no a ciberataques, y que estaba “98% seguro” de que no hubo un ataque.

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El logo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y una bandera de EEUU, en una imagen de abril de 2025. La NSA reconoció la caída de su red interna. (REUTERS/Dado Ruvic)

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo este miércoles en Manila que las autoridades no encontraron “ninguna evidencia” de que las recientes interrupciones tecnológicas en el país estén relacionadas entre sí ni de que sean obra de actores malintencionados, ya sean piratas informáticos, delincuentes u otro Estado. “No tenemos indicios, ni evidencia, ni razón alguna para creer que alguno de estos incidentes esté relacionado con los demás”, afirmó. Agregó que el riesgo informático crece a medida que la tecnología se vuelve más omnipresente, y que todas las grandes economías enfrentan el mismo desafío.