Por qué la suspensión de vuelos en Estados Unidos remite al 11 de septiembre de 2001

La FAA implementó el primer paro en tierra nacional de la historia estadounidense a las 9:03 del 11 de septiembre de 2001 (SETH MCALLISTER/AFP).

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La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó este viernes la suspensión de todos los despegues en el país debido a fallas en las comunicaciones del control de tránsito aéreo.

La restricción, vigente hasta nuevo aviso, no afecta a las aeronaves que ya están en vuelo, que podrán continuar hacia sus destinos. Los arribos internacionales están siendo evaluados caso por caso.

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En una conferencia de prensa, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que no “no hay indicios de que se trate de un ataque malintencionado contra nosotros. Por ahora, solo se trata de una interrupción en las telecomunicaciones”.

Sin embargo, el alcance de la medida devolvió a la aviación estadounidense una imagen con un antecedente ineludible: el cielo vacío de la mañana del 11 de septiembre de 2001.

El secretario Markwayne Mullin descartó indicios de un ataque malintencionado y atribuyó el problema a una interrupción de las telecomunicaciones (FlightRadar).

Una mañana sin alarmas que cambió en cuestión de minutos

Aquel martes de 2001 había comenzado sin señales de alarma. La síntesis ejecutiva de la FAA, conservada por los Archivos Nacionales de Estados Unidos, describía una mañana despejada, apta para volar. Pilotos y controladores intercambiaron saludos de rutina, mientras miles de personas viajaban en aviones comerciales por todo el país.

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La primera alerta llegó a la sede de la agencia a las 8:35, cuando el centro de operaciones de la Región Este informó sobre el posible secuestro de un avión de American Airlines que había partido de Boston con destino a Los Ángeles.

A las 08:40, se reportó que la aeronave se dirigía hacia el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Tan solo seis minutos después, la agencia recibió la noticia de que un avión había impactado contra el World Trade Center.

La primera alerta de los ataques del 11 de septiembre de 2001 llegó a la FAA tras el secuestro de un avión de American Airlines que viajaba hacia Los Ángeles (AFP).

La sucesión de reportes se aceleró. A las 8:56, otro vuelo de American Airlines, que había partido de Washington con destino a Los Ángeles, desapareció del radar. A las 8:59, un segundo avión impactó contra las Torres Gemelas.

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Luego llegaron los avisos sobre un vuelo de United Airlines fuera de radar, el impacto contra el Pentágono y el secuestro del vuelo 93, que terminó estrellándose en Pensilvania.

En ese momento, funcionarios de tránsito aéreo, seguridad, inteligencia y comunicaciones se concentraron en la sala de crisis de la FAA para determinar qué estaba ocurriendo y cómo evitar nuevos ataques.

El personal de seguridad, inteligencia y tránsito aéreo se reunió en la sala de crisis de la FAA tras los impactos en las Torres Gemelas (Carmen Taylor/KHBS/KHOG-TV, vía AP).

Más de 4.500 aviones recibieron la orden de aterrizar

A las 9:03, dos aviones secuestrados ya se habían estrellado contra las torres de Nueva York. La FAA emitió entonces el primer “ground stop” de la historia del país, que prohibía las salidas de todos los vuelos civiles.

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Tras el ataque contra el Pentágono, a las 9:37, la orden cambió de escala: todo avión que estuviera en ruta debía aterrizar lo antes posible en el aeropuerto disponible más cercano. En ese momento había más de 4.500 aeronaves en el aire.

A las 11:06, la FAA suspendió las operaciones del Sistema Nacional del Espacio Aéreo. Para las 12:16, tres horas y media después del primer impacto, todos los vuelos comerciales y privados ya habían aterrizado, según documentos históricos divulgados por los Archivos Nacionales.

Más de 4.500 aeronaves civiles recibieron la orden de aterrizar de emergencia tras el impacto de un avión contra el Pentágono (REUTERS/Brian Snyder).

En 2001 se vació el espacio aéreo y ahora solo se detuvieron los despegues

La medida de 2001 no se limitó a detener los despegues. Vaciar el espacio aéreo fue la respuesta a una serie de secuestros que habían convertido aviones comerciales en armas.

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La disposición actual tiene un alcance distinto. Los aeronave que ya estaban en el aire mantienen sus itinerarios. Además, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que no hay indicios de un ataque malintencionado. El origen de la interrupción sigue bajo investigación.

Ante la pregunta de periodistas sobre la posibilidad de que la falla generalizada de telecomunicaciones esté relacionada con un ataque terrorista, Mullin rechazó establecer paralelismos con los atentados de 2001.

“A través del DHS, estamos recibiendo muchísimas comunicaciones que dicen: ‘¿Es esto un ataque terrorista?’ Todos están a salvo. No hay motivo para preocuparse por sus seres queridos si están volando o algo así. Solo quiero asegurarles que pueden estar tranquilos al respecto”, afirmó el funcionario.

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