Los precios del petróleo cayeron más del 2% tras el incremento de las reservas comerciales en Estados Unidos. (REUTERS/Richard Carson/File Photo)

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Los precios del petróleo cerraron la sesión del miércoles con caídas superiores al 2%, después de que datos oficiales de Estados Unidos mostraran un aumento mayor al esperado en las reservas de crudo y gasolina, lo que reforzó entre los operadores la expectativa de un excedente de oferta mundial para los próximos meses.

El retroceso se produjo pese a la persistencia de episodios de tensión militar entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz, que no lograron contrarrestar la presión bajista generada por el crecimiento de los inventarios y por el aumento de las exportaciones desde Oriente Medio.

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Los datos de inventarios estadounidenses resultaron el factor que más pesó sobre el mercado en la jornada: según la Administración de Información Energética (EIA), las reservas de crudo subieron 3,4 millones de barriles, hasta 417,8 millones, en la semana que finalizó el 13 de noviembre, muy por encima del incremento de 58.000 barriles que proyectaban los analistas consultados por Reuters. El dato reforzó la lectura de un mercado con oferta abundante y presionó los precios a la baja durante toda la sesión.

Los futuros del Brent retrocedieron 2,03 dólares, un 2,18%, hasta 91,11 dólares el barril a las 1816 GMT, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) cayó 3,82 dólares, un 4,44%, hasta 82,19 dólares, según cifras de Reuters.

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Las reservas de gasolina también superaron ampliamente las previsiones: aumentaron 5,2 millones de barriles, hasta 215,9 millones, frente a un incremento esperado de apenas 1,6 millones de barriles según la misma encuesta de analistas.

Los analistas de Gelber & Associates señalaron que el repunte de los inventarios “reavivó la presión vendedora” en el mercado. La firma agregó: “Los ataques que afectan a Irán y al transporte marítimo comercial siguen amenazando los suministros a través del estrecho de Ormuz, pero esos riesgos han supuesto un apoyo limitado frente a la creciente expectativa de un excedente mundial”.

Las reservas estadounidenses de crudo aumentaron en 3,4 millones de barriles y superaron las previsiones de los analistas. (REUTERS/Drone Base/File Photo)

Con la caída del miércoles, tanto el Brent como el WTI acumulaban una baja cercana al 20% en el mes, impulsada por el aumento de las exportaciones desde Oriente Medio y por el desplome de las tarifas de transporte marítimo, de acuerdo con los datos de Reuters.

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Más oferta desde Oriente Medio y América

Según la agencia AFP, el Brent del mar del Norte para entrega en enero cayó un 1,28%, hasta 91,95 dólares, mientras que el WTI para entrega en diciembre retrocedió un 3,20%, hasta 83,26 dólares.

Andy Lipow, analista de Lipow Oil Associates, explicó a la AFP: “Estamos viendo un aumento de los volúmenes de petróleo procedentes de Oriente Medio dado que Arabia Saudita, Kuwait, Irak y Emiratos Árabes Unidos contrataron buques de gran capacidad para transportar su producción”.

El petróleo Brent y el WTI registraron un retroceso cercano al 20% durante el mes por la expectativa de un excedente global. (REUTERS/Akhtar Soomro)

El experto destacó además la reactivación de un oleoducto en Irak y el aumento de la producción en todo el continente americano desde el inicio del conflicto en Oriente Medio. Lipow agregó que ese mayor flujo de crudo “permitirá que llegue aún más petróleo al mercado, lo que es una buena noticia para los consumidores”.

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En la misma línea, Tamas Varga, analista de PVM Energy, señaló que la reducción de los costos de transporte marítimo contribuye también a la presión bajista sobre los precios, según la AFP.

La combinación de mayor oferta física y fletes más baratos explica buena parte del derrumbe mensual de las cotizaciones: cuando el transporte se abarata y más barcos quedan disponibles para trasladar crudo desde los puertos de Oriente Medio, el mercado recibe volúmenes adicionales que no estaban contemplados semanas atrás, lo que presiona los precios incluso en medio de un conflicto militar activo en la región.

El diferencial entre Brent y WTI se amplía

El diferencial de precios entre el Brent y el WTI se ubicaba el martes en su nivel más amplio en unas dos semanas, de acuerdo con datos de LSEG, y el crudo estadounidense registró caídas más pronunciadas que su par europeo durante la sesión del miércoles.

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June Goh, de Sparta Commodities, explicó que “las operaciones de arbitraje del WTI se han cerrado en Asia y el noroeste de Europa, por lo que es de esperar que el WTI se corrija más que el Brent para que se vuelva a abrir la ventana de arbitraje”. La analista añadió que el aumento de las existencias de crudo en la costa del Golfo de Estados Unidos contribuye aún más a la ampliación del diferencial.

La tensión en Ormuz no revierte la tendencia bajista

El conflicto entre Estados Unidos e Irán continuó durante la jornada. Según el cable de Reuters, Irán atacó durante la noche instalaciones de drones y misiles estadounidenses en Kuwait, después de que Estados Unidos había atacado la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz.

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La AFP, por su parte, reportó que un buque fue atacado en el estrecho de Ormuz en medio de la persistencia de la tensión militar entre ambos países.

Pese a estos episodios, Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management, explicó a la AFP que “los precios del petróleo suelen orientarse a la baja cuando las operaciones militares no provocan interrupciones significativas y duraderas del suministro”.