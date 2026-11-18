Un corresponsal de la televisión estatal rusa entrevista a un oficial uniformado de la comitiva presidencial mientras camina por el exterior de un edificio junto a vehículos oficiales. Durante la cobertura, el militar transporta un maletín negro asociado a los códigos de autorización nuclear del mandatario ruso y confirma su función ante la consulta del reportero en el lugar.

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El presidente ruso, Vladimir Putin, llegó a China acompañado por el maletín que le permite mantener el control de las fuerzas nucleares de Rusia, un dispositivo que rara vez aparece ante las cámaras y cuya exhibición pública se produjo en vísperas de su encuentro con el mandatario estadounidense, Donald Trump, y el líder chino, Xi Jinping. La aparición del equipo, conocido como Cheget, coincidió además con el despliegue de bombarderos estratégicos rusos en Vietnam.

Las imágenes difundidas por la televisión estatal rusa mostraron a un integrante de la comitiva presidencial que transportaba un portafolios negro mientras acompañaba al jefe del Kremlin en Shenzhen, sede del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Un periodista se acercó al militar y le preguntó si llevaba el dispositivo utilizado para autorizar un ataque nuclear. El funcionario respondió afirmativamente: “Sí, ese mismo”.

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La naturalidad con la que se produjo el intercambio permitió que las cámaras registraran un elemento sometido habitualmente a estrictas medidas de seguridad. La secuencia fue difundida por medios oficiales rusos y mostró al asistente caminando junto a otros integrantes de la delegación de Putin.

El dispositivo Cheget funciona como una terminal de comunicación dentro del sistema automatizado Kazbek de las fuerzas estratégicas rusas. (REUTERS/Natalia Chernokhatova)

El Cheget forma parte del sistema automatizado de mando de las fuerzas nucleares rusas, denominado Kazbek. Su función es proporcionar al presidente un canal de comunicación permanente con la cúpula militar y permitir la transmisión de instrucciones relacionadas con el arsenal estratégico. El equipo acompaña al jefe de Estado durante sus desplazamientos, tanto dentro como fuera de Rusia, y permanece bajo la custodia de personal militar especializado.

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Aunque suele describirse como el maletín que permite activar un ataque nuclear, su funcionamiento es más complejo: constituye una terminal de comunicación dentro de una estructura de mando que involucra a las máximas autoridades militares. Su presencia junto a Putin garantiza que el mandatario pueda mantener contacto con los responsables de las fuerzas estratégicas ante una emergencia.

La exhibición se produjo en un momento especialmente sensible para la seguridad internacional. El tratado New START, que establecía límites y mecanismos de verificación para los arsenales nucleares de Estados Unidos y Rusia, expiró el 5 de febrero, dejando a las dos mayores potencias atómicas sin ese marco bilateral de control. Washington había manifestado su interés en negociar un nuevo acuerdo que también incluyera a China, una posibilidad que Beijing no considera prioritaria en las condiciones planteadas por la Casa Blanca.

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En paralelo a la aparición del Cheget, Rusia trasladó dos bombarderos estratégicos Tupolev Tu-95MS al aeródromo de Da Nang, en Vietnam. Las aeronaves fueron identificadas mediante imágenes satelitales después de despegar de la base aérea de Ukrainka, situada en la región rusa de Amur, cerca de la frontera con China.

El equipo acompaña al jefe de Estado durante sus desplazamientos, tanto dentro como fuera de Rusia, y permanece bajo la custodia de personal militar especializado (REUTERS/Natalia Chernokhatova)

Los aparatos, capaces de transportar armamento nuclear, llegaron acompañados por dos aviones de transporte Ilyushin Il-76MD. También se registró el desplazamiento de un avión de alerta temprana y vigilancia A-50U desde Vladivostok, en un vuelo sobre el mar de Japón.

El despliegue de los Tu-95MS en territorio vietnamita no se producía desde 2014. Moscú conserva vínculos militares con ese país y mantiene acceso a instalaciones como Da Nang y Cam Ranh, cuya utilización se remonta a los acuerdos establecidos durante la etapa de la Unión Soviética.

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Los movimientos fueron seguidos por las fuerzas de vigilancia de Japón y Taiwán. Hasta el momento, ni el Gobierno ruso ni las autoridades vietnamitas habían ofrecido explicaciones públicas sobre el operativo.

Los bombarderos Tu-95MS integran el componente aéreo de la tríada nuclear rusa, que también incluye submarinos con capacidad de lanzamiento de misiles balísticos y sistemas terrestres de alcance intercontinental. Esta estructura permite a Moscú disponer de distintas plataformas para desplegar su armamento estratégico.

La actividad militar coincidió con la preparación de una reunión inédita entre los presidentes de las tres principales potencias nucleares. Trump, Putin y Xi tenían previsto mantener conversaciones en Shenzhen, con la proliferación atómica y los conflictos internacionales entre los asuntos de interés.

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El mandatario estadounidense llegó con la intención de impulsar negociaciones para establecer límites al desarrollo de armamento nuclear e incorporar a China a un eventual marco de control. Beijing, sin embargo, rechaza equiparar sus compromisos con los de Washington y Moscú, debido a las diferencias de tamaño entre sus respectivos arsenales.

Putin, por su parte, busca preservar el respaldo político y económico chino en medio de la guerra contra Ucrania y las sanciones occidentales. Durante su intervención en el foro, el presidente ruso aseguró que esperaba obtener “grandes beneficios potenciales” de las conversaciones con sus homólogos.

También defendió la capacidad de su país para resistir las restricciones internacionales y sostuvo que “Rusia ha superado con éxito la prueba de las restricciones y ha consolidado su producción de bienes avanzados”.

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Antes de la reunión formal, Putin y Trump protagonizaron un breve saludo y estrecharon sus manos durante la recepción de los mandatarios, bajo la mirada de Xi. El contacto representó su primer encuentro presencial desde agosto de 2025, cuando ambos se reunieron en Alaska sin alcanzar un acuerdo concreto sobre la guerra en Ucrania.

La cumbre de Shenzhen se desarrolla así con tres agendas entrelazadas: la posibilidad de reactivar las negociaciones sobre control nuclear, las diferencias en torno a los conflictos internacionales y la relación estratégica entre Moscú, Washington y Beijing.