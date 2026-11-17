El memorando PM-602-0201 de USCIS ordena examinar el historial financiero y familiar de los solicitantes de naturalización (Reuters)

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Los residentes permanentes que soliciten la ciudadanía estadounidense podrían tener una dificultad adicional si incumplieron el compromiso de brindar apoyo económico a una persona que ingresó al país bajo un programa de parole humanitario.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) incorporó ese incumplimiento entre los factores que sus funcionarios pueden considerar al evaluar a quienes piden la ciudadanía estadounidense. La disposición figura en un memorando publicado el 4 de noviembre de 2026 y no implica un rechazo automático de la solicitud.

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El parole humanitario es un permiso temporal que permite a determinadas personas ingresar o permanecer en Estados Unidos por razones humanitarias o de interés público. No equivale a una visa ni concede residencia permanente.

En algunos programas, como los destinados a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, quienes se ofrecían como patrocinadores debían presentar un formulario para demostrar que contaban con recursos para sostener económicamente al beneficiario.

A partir del nuevo memorando, USCIS podrá tener en cuenta si esos patrocinadores incumplieron deliberadamente la ayuda que habían prometido cuando soliciten la ciudadanía.

Qué evaluarán los funcionarios

El documento, identificado como PM-602-0201 y titulado Good Moral Character Determination, ordena a los funcionarios de USCIS examinar el historial financiero y familiar de quienes solicitan la naturalización mediante el formulario N-400. La medida es de aplicación inmediata e incluye los casos pendientes.

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El memorando establece tres ejes de análisis:

Si el solicitante incumplió deliberadamente su deber de manutención hacia sus dependientes .

Si obtuvo beneficios públicos de forma fraudulenta o de un modo que se considere una evasión intencional de la autosuficiencia.

Si dejó de cumplir las obligaciones contraídas al firmar formularios de patrocinio, incluidos el I-864, el I-134 y el I-134A.

El incumplimiento en el patrocinio económico bajo el parole humanitario puede perjudicar la evaluación de buen carácter moral (Foto AP)

El propio memorando distingue entre el I-864 y los formularios del parole humanitario

El texto reconoce que los formularios I-134 e I-134A —utilizados en programas de parole humanitario implementados durante la administración del presidente Joe Biden, que permitieron el ingreso de decenas de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos entre 2022 y 2025— no crean la misma obligación legal de sustento que el I-864, el instrumento habitual en los trámites de residencia permanente.

Aun así, USCIS advierte que incumplir deliberadamente el compromiso asumido en esos formularios puede pesar negativamente en la evaluación del buen carácter moral del patrocinador (persona oficial de apoyo en el territorio) cuando este solicite la ciudadanía.

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El I-864 sí genera una obligación contractual legalmente exigible: quien lo firma se compromete a mantener al patrocinado con ingresos no inferiores al 125% de la línea federal de pobreza durante un período de hasta 10 años o hasta que el beneficiario adquiera la ciudadanía, entre otras condiciones.

Si durante ese período el patrocinado recibió ayudas públicas, ese hecho puede interpretarse como prueba de que el sponsor no cumplió su obligación.

El formulario I-864 obliga legalmente al patrocinador a sustentar al beneficiario con ingresos de al menos el 125% de la línea de pobreza federal (Reuters)

Recibir ayudas públicas de forma legal no impide por sí solo hacerse ciudadano

El memorando aclara de forma explícita que el cobro legal de beneficios como Medicaid, cupones de alimentos (SNAP) o asistencia en efectivo (TANF) no constituye, por sí solo, un obstáculo para la naturalización.

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Sin embargo, si un oficial concluye que el solicitante redujo de forma deliberada sus ingresos o dejó de trabajar para mantenerse elegible para esas ayudas, esa conducta puede valorarse negativamente, incluso cuando sea técnicamente legal.

El fraude en la obtención de beneficios —declarar ingresos falsos, usar múltiples identidades o no informar cambios que afecten la elegibilidad— sí puede constituir una barrera condicional a la naturalización, aun sin condena formal.

El documento exige un análisis individualizado de cada caso y deja en claro que la pobreza, la discapacidad u otras circunstancias justificadas no son motivos suficientes para una conclusión negativa.

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El acceso legal a programas como Medicaid o cupones de alimentos SNAP no anula por sí solo el derecho a la ciudadanía (AP Foto/Nam Y. Huh)

USCIS anunció cambios en el formulario N-400 sin fecha definida

La agencia informó que revisará el formulario N-400 para recopilar información adicional sobre el uso de beneficios públicos y la manutención de dependientes, aunque no fijó una fecha concreta para ese cambio.

La administración del presidente Donald Trump tampoco estableció un calendario específico para la entrada en vigor de las modificaciones derivadas del memorando.

Abogados especialistas de inmigración recomiendan a quienes hayan firmado formularios de patrocinio que mantengan un contacto cercano y directo con la persona que patrocinaron y que conserven todos los recibos y documentos que puedan demostrar el cumplimiento del apoyo financiero prometido.

En los casos en que el dinero se envió a través de viajeros o intermediarios informales —una práctica habitual en la diáspora latina—, los expertos sugieren documentar la entrega mediante cartas, fotos u otros medios alternativos.

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USCIS incluirá nuevas preguntas en el formulario N-400 sobre la manutención de dependientes y el uso de beneficios estatales (Reuters)

Presentación del formulario N-400 en línea y por correo

Luego de crear una cuenta en línea de USCIS para realizar la gestión se puede realizar las siguientes opciones:

Pagar la tarifa de presentación virtual.

Consultar el estado del caso.

Recibir notificaciones y actualizaciones sobre la solicitud.

Ver estimaciones personalizadas de la fecha de finalización del caso.

Responder a solicitudes de evidencia.

Administrar la información de contacto, incluida la actualización de la dirección.

Mientras que, en formato papel, el USCIS envía por correo un “Aviso de Aceptación de Cuenta” con instrucciones sobre cómo crear una cuenta en línea para seguir y administrar el pedido.

Posteriormente se procesa la solicitud, incluso si no crea una cuenta online (aunque recomiendan crearla y acceder a ella). Luego, la agencia seguirá enviando por correo copias de las notificaciones sobre los trámites.