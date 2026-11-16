Un hombre perdió USD 9 millones en lingotes de oro tras sufrir una estafa en Nueva York

Un adulto mayor de Nueva York perdió USD 9 millones en lingotes de oro a causa de una estafa informática (NYPD)

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El residente del Upper West Side de Nueva York fue víctima de una estafa digital que le costó USD 9 millones en lingotes de oro, entregados en plena vía pública a un desconocido que huyó a pie.

La Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) difundió imágenes del sospechoso y pidió la colaboración ciudadana para identificarlo, según informaron medios como The New York Times.

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Si bien el fraude inició el 26 de marzo de 2025, adquirió relevancia mediática con la reciente publicación de los videos por parte de las autoridades.

La víctima, de 67 años, indicó que recibió un aviso en su equipo de parte de un individuo no identificado que se presentó como empleado de una empresa de seguridad informática.

Esta persona le informó que sus activos financieros habían sido comprometidos y lo convenció de que la única forma de protegerlos era convirtiéndolos en lingotes de oro, que según el estafador “eran más seguros que el efectivo”.

La Policía de la Ciudad de Nueva York publicó imágenes del sospechoso para solicitar la colaboración de la ciudadanía en la investigación (New York Police Department)

Intercambio en Broadway y valor de las barras

El 16 de abril de 2025, el hombre se presentó en la esquina de Broadway y la calle 81 Oeste, donde entregó en mano los lingotes al sospechoso. Este tomó la bolsa con el oro y escapó a pie. Según el NYPD, cada lingote pesa un kilogramo (aproximadamente 2,2 libras), por lo que la carga total habría superado los 68 kilogramos (150 libras). No se registraron heridos ni indicios de violencia.

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Isaac Kahan, propietario de Bullion Trading LLC, un mayorista de metales preciosos en el Distrito de los Diamantes de Manhattan, cuestionó en declaraciones al NYT la propia viabilidad física del robo.

“Ni siquiera sé cómo podría haber cargado eso. No se puede ni levantar”, afirmó. Con el precio actual del oro en torno a los USD 130.000 por lingote de un kilo, USD 9 millones equivalen a unos 69 lingotes.

Los estafadores buscan a víctimas de edad avanzada

Kahan, con décadas de experiencia en el sector, señaló que este tipo de fraudes tienen un patrón claro: atacan a personas de entre 60 y 90 años y buscan que liquiden todos sus activos para comprar oro.

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Según explicó, en su negocio reciben solicitudes sospechosas aproximadamente cada dos semanas. La señal de alerta, dijo, es inmediata: “Cuando una persona me habla primero del monto en dólares, eso es un indicio inequívoco”.

Kahan relató que, durante las festividades judías de Rosh Hashana y Yom Kippur, su empresa llegó a recibir varios pedidos en línea de víctimas de estafas. Algunas transacciones pudieron cancelarse, entre ellas una detectada por la hija de una víctima que advirtió una transferencia bancaria sospechosa de USD 150.000.

“Fue desgarrador”, dijo, y agregó que el oro es prácticamente imposible de rastrear una vez que cambia de manos.

El autor del fraude fingió ser un empleado de seguridad informática para convencer a la víctima de transformar sus activos en oro (New York Police Department)

Un caso similar en Florida derivó en 10 imputados

En mayo de 2026, una mujer mayor de Florida fue víctima de un esquema análogo. Recibió un correo electrónico que simulaba provenir de Amazon y que la alertaba de una supuesta filtración en su cuenta bancaria.

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Al seguir instrucciones de personas que se identificaron como representantes del banco y como agente de la Comisión Federal de Comercio (FTC), la mujer extendió un cheque de USD 101.220 para adquirir 21 lingotes de oro, que entregó a un hombre enmascarado en un vehículo en una estación de servicio de McIntosh, Florida.

Cuando recibió indicaciones de comprar otros USD 500.000 en oro, una amiga dio la voz de alarma. El caso derivó en la imputación de 10 personas, según informó el FBI este mes. Las autoridades no confirmaron si existe alguna conexión entre ambos casos.

El NYPD busca al sospechoso y pide datos al público

El FBI en Nueva York no respondió a las consultas sobre el caso del Upper West Side. Mientras que Kahan indicó que su empresa alerta al organismo federal ante compras sospechosas y organiza encuentros entre agentes y posibles víctimas. “Intentamos frenar el proceso”, remarcó.

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Quienes tengan información sobre el sospechoso pueden comunicarse con la línea de denuncias del NYPD al 1-800-577-TIPS (8477) o, en español, al 1-888-57-PISTA (74782).