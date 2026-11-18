Los clientes de Costco agotaron generadores y alimentos no perecederos ante el temor a nuevos apagones tecnológicos en Estados Unidos (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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El temor a nuevos apagones tecnológicos vacía las góndolas de Costco en Estados Unidos, informó CBS News. Los compradores agotan generadores y alimentos no perecederos ante una cadena de fallas en infraestructura digital que afectó al país esta semana.

La compra de pánico se disparó en las sucursales y la plataforma en línea del gigante minorista tras interrupciones que afectaron correos electrónicos corporativos, el sistema de control de vuelos y operaciones bancarias en un lapso de pocos días. Según un informe de la firma de inversión Mizuho Securities, 21 de los 26 generadores de alta gama que Costco ofrecía en su sitio web ya estaban agotados el domingo por la noche.

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21 de 26 generadores agotados en el sitio de Costco en un fin de semana

El analista David Bellinger, de Mizuho, describió el fenómeno como una combinación de ansiedad concreta y amplificación en redes. “La preocupación de los consumidores tras la interrupción de Microsoft Outlook, la paralización total de vuelos comerciales en Estados Unidos y el alarmismo que se extendió por las redes sociales contribuyeron al aumento en las ventas de artículos de emergencia en Costco”, escribió en su informe.

Los clientes también recurrieron al llamado pantry-loading —la acumulación de alimentos en despensa—, una práctica que creció a lo largo de la semana.

Las empresas afectadas niegan ataques cibernéticos, pero la desconfianza persiste

Las compañías involucradas atribuyeron los problemas a mantenimiento rutinario o actualizaciones de sistemas. El secretario de Transporte, Sean Duffy, precisó que la paralización aérea se debió a un fallo en un router, mientras un contratista reemplazaba una línea de cobre por fibra óptica en una instalación remota.

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Las fallas también alcanzaron al banco JPMorgan Chase, donde una interrupción de software generó demoras en transacciones, y a United Airlines, que sufrió retrasos por otro problema de sistemas. La Agencia de Seguridad Nacional (NSA) admitió que su red de comunicaciones estuvo caída de forma temporal durante la misma semana.

FILE PHOTO: People shop at a Costco store in the Staten Island borough of New York City, U.S., January 16, 2026. Brendan McDermid/File Photo

Pese a esas explicaciones, el corresponsal jefe de CBS News, Matt Gutman, señaló en el programa CBS Mornings que “las fallas en los sistemas están alimentando especulaciones en línea sobre una amenaza cibernética de mayor escala”.

El secretario de Estado Marco Rubio descartó esa lectura durante una conferencia de prensa en Filipinas: “El incidente de Microsoft no tiene nada que ver con lo que vimos en la FAA. La FAA no tiene nada que ver con lo que vimos en los bancos hace unos días. Estos problemas son completamente independientes entre sí”, afirmó.

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La interdependencia tecnológica amplifica el impacto de cada falla puntual

Para los expertos en ciberseguridad, el episodio pone en evidencia la fragilidad estructural de los sistemas digitales modernos. John D’Arcy, profesor de la Universidad Temple especializado en seguridad informática, advirtió que la creciente interconexión de las plataformas convierte cada falla puntual en un evento de alto impacto.

“Nuestros sistemas son mucho más complejos e interconectados de lo que jamás habían sido, así que cuando tenemos una sola falla, los efectos son mucho más dramáticos”, explicó a CBS News Filadelfia.

Proyección de alza en ventas de Costco, según analistas

Bellinger proyectó que el aumento en las compras de pánico podría traducirse en un impulso concreto para los resultados comerciales de Costco y elevó el precio objetivo de la acción de USD 1.100 a USD 1.150. En la última semana de octubre, Mizuho estimó que las ventas comparables de la cadena en Estados Unidos —sin incluir combustible— crecieron entre el 11% y el 12%, frente al ritmo habitual de entre 6% y 7% de las tres semanas previas. La firma proyecta que las ventas comparables podrían superar el 10% en noviembre.

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El director financiero de Costco, Gary Millerchip, confirmó el fenómeno en un correo a Bloomberg: a fines de octubre, la cadena detectó “un aumento en la compra de artículos como arroz, conservas, agua, papel, generadores y baterías, aparentemente en respuesta a preocupaciones difundidas en redes sociales”.

El director financiero de Costco, Gary Millerchip, confirmó una mayor demanda de agua, baterías y alimentos básicos tras las alertas en redes sociales (REUTERS/Brendan McDermid)

Entre los productos agotados figuraba un generador de la marca Kohler valorado en USD 7.000. Otros comercios de gran superficie, como Walmart y Sam’s Club, así como las cadenas de mejoras del hogar Home Depot y Lowe’s, también podrían beneficiarse de tendencias similares, según el mismo informe.