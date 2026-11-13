Una caída global de Microsoft 365 afectó a gobiernos y empresas en Estados Unidos: qué servicios dejaron de funcionar

La interrupción global de Microsoft 365 afectó las comunicaciones y operaciones administrativas de gobiernos locales y empresas en Estados Unidos. (Europa Press)

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La interrupción global de Microsoft 365 provocó problemas de comunicación y alteraciones en actividades administrativas de gobiernos locales y empresas en Estados Unidos. Los efectos se registraron en Carolina del Norte, California, Oregón, Texas y Nuevo México, mientras que una compañía del área de Detroit tuvo que modificar su agenda corporativa. La incidencia comenzó el 12 de noviembre y continuaba bajo investigación al día siguiente.

El problema afectó principalmente a Exchange Online, el servicio en la nube que permite gestionar los buzones de correo de Outlook, aunque también alcanzó funciones de otras aplicaciones de Microsoft. La falla dificultó el acceso a mensajes, calendarios y herramientas de trabajo que utilizan organizaciones públicas y privadas para mantener sus operaciones.

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Los avisos difundidos por autoridades locales y empresas mostraron distintas consecuencias: desde demoras en la atención a residentes y dificultades para recibir comunicaciones hasta la suspensión de citas virtuales y el aplazamiento de una conferencia financiera. Mientras tanto, Microsoft informó avances en sus trabajos para recuperar la estabilidad de la infraestructura, pero todavía no confirmaba la resolución completa de la incidencia.

Fallas en Exchange Online y otros servicios de Microsoft 365

La cuenta oficial Microsoft 365 Status informó el 12 de noviembre que investigaba informes de usuarios de América que no podían acceder a sus buzones de Exchange Online mediante diferentes métodos de conexión. Este servicio permite administrar el correo electrónico empresarial y constituye una de las herramientas centrales de Outlook.

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A medida que avanzó la investigación, la compañía advirtió que el problema podía extenderse a clientes de cualquier región. También identificó una sobrecarga en parte de su infraestructura, después de que varios servidores quedaran inesperadamente fuera de servicio.

Según la explicación de Microsoft, el aumento de carga no se debía a un incremento general del tráfico. Los servidores que continuaban operativos debían procesar también las solicitudes que correspondían a los equipos afectados, lo que redujo la capacidad disponible y generó errores de conexión.

La compañía identificó problemas en un proceso relacionado con los controles de estado de los servidores y las conexiones seguras. Cuando ese mecanismo fallaba, algunos equipos dejaban de responder y perdían capacidad para atender las solicitudes de los usuarios.

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La interrupción también alcanzó funciones de otras herramientas. Entre los servicios que podían presentar dificultades figuraban Microsoft Teams, SharePoint, Copilot, Planner, Intune y Microsoft Defender, además de determinadas funciones del centro de administración de Microsoft 365.

Sin embargo, la empresa aclaró que no todas las prestaciones de esas aplicaciones estaban necesariamente fuera de servicio. Las funciones que dependían de la conexión con Exchange Online podían verse afectadas, mientras que aquellas que no necesitaban interactuar con el correo electrónico podían continuar operativas.

Para recuperar la infraestructura, Microsoft aplicó distintas medidas: reinició servidores afectados, desvió tráfico hacia otras rutas, detuvo temporalmente algunos despliegues y modificó los mecanismos de supervisión para facilitar la recuperación de los equipos. También trabajó en ajustes de configuración relacionados con la autenticación y el enrutamiento de las conexiones.

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Microsoft descartó la existencia de actividad maliciosa en los servidores mientras avanzaba en la estabilización de su infraestructura. (Europa Press)

Gobiernos locales de Estados Unidos con interrupciones en sus servicios

En Cumberland County, Carolina del Norte, las autoridades informaron el 12 de noviembre que la interrupción afectaba Outlook y otros productos de Microsoft 365 utilizados por la administración local. Como consecuencia, los departamentos y empleados del condado no podían enviar ni recibir correos electrónicos internos o externos de manera temporal.

El aviso también advirtió sobre posibles dificultades en las oficinas que reciben o gestionan llamadas y mensajes de voz mediante el correo electrónico. Ante esa situación, las autoridades recomendaron a los residentes y organizaciones comunitarias que se comunicaran por teléfono o acudieran presencialmente a las dependencias correspondientes.

En Burbank, California, el gobierno municipal comunicó que el servicio de correo electrónico de la ciudad estaba afectado. La administración advirtió que sus empleados podían tener dificultades para enviar y recibir mensajes, por lo que las respuestas a las consultas de los residentes podían demorarse.

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El municipio pidió a quienes necesitaran asistencia que llamaran directamente a los departamentos correspondientes, en lugar de depender de las comunicaciones por email.

Por su parte, Portland, Oregón, informó que numerosos empleados municipales habían perdido el acceso al correo electrónico. La interrupción tuvo consecuencias concretas en el área de Permisos y Desarrollo, que suspendió las citas virtuales de 15 minutos programadas para el 12 de noviembre.

La ciudad comunicó que se pondría en contacto con los usuarios afectados para reprogramar los encuentros una vez que se normalizara el servicio. De esta manera, la incidencia también alteró actividades relacionadas con la atención administrativa y la gestión de trámites.

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Municipios y condados de Texas y Nuevo México

En Lago Vista, Texas, las autoridades municipales informaron que la interrupción afectaba los servicios de correo electrónico y calendario utilizados por sus empleados. El problema impedía enviar y recibir mensajes de manera confiable y dificultaba el acceso a las agendas de Outlook.

La administración señaló que Microsoft había reconocido la incidencia y trabajaba para restablecer las funciones afectadas. Sin embargo, al momento de publicar su advertencia, no disponía de un plazo estimado para la recuperación.

La interrupción de los calendarios representó una dificultad adicional para la organización de las actividades municipales, debido a que estas herramientas permiten coordinar reuniones, compromisos y tareas entre distintas dependencias.

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En Los Álamos County, Nuevo México, las autoridades también confirmaron que el sistema de correo electrónico del condado había resultado afectado por el problema global de Microsoft. El aviso incluyó otras herramientas de Microsoft 365, aunque no detalló qué departamentos habían sufrido las mayores dificultades ni el alcance de las interrupciones en cada servicio.

Los avisos de Texas y Nuevo México ampliaron la lista de administraciones públicas que reconocieron problemas en sus sistemas institucionales. No obstante, las consecuencias documentadas fueron diferentes en cada jurisdicción y no todas informaron la suspensión de trámites o servicios presenciales.

Herramientas corporativas como Microsoft Teams, Copilot y SharePoint registraron problemas en las funciones vinculadas al correo electrónico. (Ed Hardie/Microsoft)

Una empresa del área de Detroit aplazó su conferencia financiera

La interrupción también tuvo consecuencias en el sector privado estadounidense. Workhorse Group, una compañía de tecnología industrial con sede en el área de Detroit, anunció el 12 de noviembre que aplazaba la conferencia telefónica prevista para presentar sus resultados financieros del tercer trimestre y sus perspectivas de negocio.

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El encuentro estaba programado para ese jueves a las 16.30, hora del Este. Sin embargo, la empresa comunicó que las interrupciones provocadas por las interrupciones globales de Microsoft obligaban a modificar la agenda.

La compañía reprogramó la conferencia para el lunes 16 de noviembre, a la misma hora. La decisión quedó vinculada directamente con los problemas operativos registrados ese día y constituyó uno de los casos documentados de afectación empresarial en Estados Unidos.

El aplazamiento modificó el calendario de comunicación financiera de Workhorse, que debía presentar información sobre su desempeño y sus expectativas ante inversionistas y otros participantes del mercado.

Avances en la recuperación, con problemas de acceso persistentes

En sus actualizaciones del 13 de noviembre, Microsoft comunicó que comenzaba a observar una mayor estabilidad en los servidores afectados después de aplicar cambios en un componente relacionado con la autenticación y el enrutamiento de las conexiones.

La compañía señaló que estaba ampliando progresivamente las medidas de recuperación hacia otras partes de su infraestructura, con prioridad en las regiones que se encontraban dentro de sus horarios de mayor actividad. También continuaba supervisando el comportamiento de los servidores para evitar que volvieran a presentar fallas cuando recibieran tráfico.

Otro de los problemas que la empresa buscó atender fue la acumulación de mensajes que no habían podido entregarse durante la interrupción. Para reducir el riesgo de que esos correos expiraran antes de llegar a sus destinatarios, Microsoft extendió a 48 horas el tiempo de espera de los mensajes demorados.

Pese a los avances, la compañía advirtió que algunos usuarios todavía podían experimentar dificultades intermitentes para conectarse a sus buzones. En su actualización más reciente, tampoco había declarado resuelta por completo la incidencia de Exchange Online.

Microsoft indicó que no tenía conocimiento de actividad maliciosa que estuviera causando el problema. Además, señaló que una vez que la situación quedara mitigada publicaría un informe posterior con información más detallada sobre las causas y las medidas correctivas.