La Administración Federal de Aviación suspendió la instalación de routers Juniper y reactivó equipos Cisco tras la falla del 13 de noviembre (REUTERS/Eduardo Munoz)

Guardar

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) frenó la instalación de nuevos routers Juniper y retiró de servicio los que ya estaban desplegados después de la falla tecnológica que obligó a suspender las salidas de vuelos en todo el país el 13 de noviembre.

Mientras se determina el origen del incidente, la agencia volvió a depender de routers Cisco con unos 25 años de antigüedad para sostener su red de comunicaciones aeronáuticas.

PUBLICIDAD

La decisión alcanza al programa de modernización de la red que conecta radares, controladores y aeronaves. Un router instalado durante trabajos de actualización en El Dorado, Arkansas, quedó bajo investigación por su posible relación con una sobrecarga de datos que alteró comunicaciones y señales de radar en gran parte del sistema.

La interrupción derivó en una orden nacional de detención de despegues que se extendió por casi cinco horas, desde aproximadamente las 15:30 hasta las 20:15, hora del Este.

La medida afectó a miles de vuelos y fue adoptada como precaución ante la inestabilidad de los datos que reciben los centros de control de tráfico aéreo.

PUBLICIDAD

La orden de detención de despegues rigió durante casi cinco horas y afectó a miles de vuelos en todo Estados Unidos (REUTERS/Brendan McDermid)

La FAA suspendió el despliegue de routers Juniper y reactivó equipos Cisco antiguos

Según informó The Associated Press, la FAA paralizó la colocación de los nuevos dispositivos y desconectó los routers de Juniper Networks que estaban operativos.

Los equipos bajo análisis fueron enviados a un laboratorio de L3Harris Technologies, la contratista que presta servicios para la red de telecomunicaciones de la agencia.

La FAA explicó que, como medida adicional, deshabilitó la función de difusión de datos en más de 60 routers nuevos que formaban parte de la red.

La investigación debe establecer si el problema se originó en el hardware, la instalación, la configuración de los equipos o la interacción con la infraestructura heredada.

PUBLICIDAD

La agencia mantiene de forma provisoria los routers Cisco existentes, instalados hace alrededor de 25 años. Esos dispositivos recibieron una cantidad inusual de tráfico durante el incidente y perdieron estabilidad, lo que evidenció la fragilidad de una red que continúa en proceso de modernización.

Las autoridades federales descartaron indicios de un ciberataque o de una interferencia externa deliberada en la infraestructura aérea (REUTERS/Brendan McDermid)

Una sobrecarga de 1.000 conexiones cada pocos segundos afectó a 17 centros de control

La FAA informó que su red de telecomunicaciones recibió 1.000 intentos de conexión cada cuatro o cinco segundos.

El flujo excesivo de datos generó inestabilidad en las comunicaciones con las aeronaves y en la transmisión de información de radar.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, vinculó el episodio con un router recién instalado en El Dorado, aunque advirtió que la causa de fondo todavía no está determinada.

PUBLICIDAD

La pesquisa también contempla actividad anómala en una instalación de radar de Amarillo, Texas, identificada por la agencia como otro posible punto de origen de la sobrecarga.

El impacto llegó a 17 de los 22 centros regionales de control de tráfico aéreo de Estados Unidos, que coordinan los vuelos de gran altitud.

Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos, informó que la FAA investiga la falla tecnológica que obligó a suspender temporalmente los vuelos en todo el país (REUTERS/Eric Lee)

La FAA bloqueó ambos puntos de la red durante la emergencia y, tras esa intervención, el sistema recuperó estabilidad.

Las autoridades descartaron hasta ahora indicios de un ciberataque o de una acción externa deliberada. La investigación se concentra en las condiciones técnicas que permitieron que trabajos de rutina para sustituir cables de cobre por fibra óptica afectaran una red de alcance nacional.

PUBLICIDAD

El Senado exige que la renovación no avance sin una causa identificada

Senadores demócratas del Comité de Comercio, Ciencia y Transporte solicitaron que la suspensión se mantenga hasta que la FAA presente una explicación técnica completa y un plan para evitar otra interrupción.

El grupo reclamó además información sobre la redundancia de los sistemas y los mecanismos de reversión ante una falla.

De acuerdo con la carta de los legisladores, el programa prevé reemplazar 3.648 routers por equipos Juniper. Hasta el momento se habrían instalado cerca de 400, aunque solo 69 estaban en funcionamiento, según la información que L3Harris entregó a las oficinas del comité.

“Identificar el equipo que falló no establece por qué falló”, señalaron los senadores en la misiva dirigida a Duffy, citada por The Associated Press.

PUBLICIDAD

El pedido exige que la FAA identifique la causa raíz antes de ampliar el despliegue y que informe al Congreso sobre las salvaguardas que aplicará.

Los dispositivos retirados del servicio fueron enviados a un laboratorio de la empresa contratista L3Harris Technologies para su revisión (REUTERS/Eduardo Munoz)

La falla expuso el desafío de modernizar la infraestructura aérea estadounidense

La red afectada forma parte de la Infraestructura de Telecomunicaciones de la FAA, que se encuentra en transición desde cables de cobre hacia fibra óptica. L3Harris realiza esos trabajos y Juniper fabrica los routers incorporados al plan de renovación.

El Gobierno de Donald Trump planteó la necesidad de una inversión cercana a USD 50.000 millones para modernizar el control del tráfico aéreo y realizar obras vinculadas con la infraestructura aeroportuaria.

Sin embargo, no hay información oficial verificable que permita confirmar un desglose preciso de esa eventual partida ni una asignación específica para la red de gestión de vuelos.

PUBLICIDAD

Tampoco se pudo corroborar con registros legislativos confiables una autorización previa de USD 12.500 millones por cinco años destinada en conjunto a infraestructura aeroportuaria y control de tráfico aéreo.

La investigación sobre los routers determinará cuándo podrá retomar la FAA el reemplazo de equipos y bajo qué pruebas, validaciones independientes y sistemas de respaldo lo hará.