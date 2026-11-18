Las 35 vulnerabilidades identificadas no se concentran en un solo dispositivo. (Composición Infobae: REUTERS/Manuel Orbegozo / SeongJoon Cho)

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Investigadores descubren 35 vulnerabilidades en iPhone y Mac mediante el uso de GPT-6 Cyber, el nuevo modelo de inteligencia artificial de OpenAI. El hallazgo, realizado junto a la empresa de ciberseguridad Calif durante los últimos meses, afecta a prácticamente toda la línea de productos de Apple y expone fallas que podrían permitir a un atacante tomar el control de una pc o un teléfono a través de un sitio web malicioso.

El descubrimiento se suma a una serie de pruebas recientes que muestran cómo los modelos de inteligencia artificial están cambiando la velocidad y la escala con la que se detectan errores de seguridad en software, tanto para defenderse de ataques como para potencialmente ejecutarlos.

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Cómo GPT-6 Cyber detectó fallas en toda la línea de productos Apple

Las 35 vulnerabilidades identificadas no se concentran en un solo dispositivo. Los problemas abarcan iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, Apple TV y Vision Pro, es decir, prácticamente todo el catálogo de hardware de la compañía.

Una característica clave de GPT‑6 Cyber es su capacidad para identificar, validar y explotar vulnerabilidades de seguridad operando dentro de límites autorizados. OPENAI

Entre los hallazgos más sensibles, los investigadores de Calif lograron desarrollar un código capaz de eludir ciertas protecciones del Modo Bloqueo, la función que Apple ofrece para restringir determinadas capacidades del iPhone y reducir así el riesgo de ciberataques dirigidos.

Calif confirmó que Apple ya corrigió buena parte de las fallas después de que el equipo le notificara su existencia. En paralelo, OpenAI también confirmó que su modelo había detectado vulnerabilidades propias y que Apple reconoció ese trabajo, aunque ninguna de las dos compañías ofreció detalles adicionales sobre las correcciones aplicadas.

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Este tipo de colaboración entre firmas de ciberseguridad y modelos de inteligencia artificial para hallar fallas antes de que terminen en manos de atacantes se conoce como “investigación ofensiva asistida por IA”: consiste en usar sistemas capaces de analizar código a gran velocidad para detectar errores explotables, generar pruebas de concepto y reportarlos al fabricante antes de que se conviertan en una amenaza real para los usuarios.

El Apple iPhone 18 Pro y el Apple iPhone 18 Pro Max se exhiben en la tienda insignia de Apple en la Quinta Avenida durante su lanzamiento en la ciudad de Nueva York, EEUU. 18 de septiembre de 2026. REUTERS/Jeenah Moon

No es la primera vez que Calif recurre a la IA de OpenAI con este fin. En octubre, la empresa ya había utilizado modelos anteriores de la compañía para detectar fallas de seguridad en PHP, un lenguaje de programación de uso extendido en sitios web, un hallazgo que obligó a numerosas empresas a suspender temporalmente sus páginas mientras aplicaban las correcciones necesarias.

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Las advertencias de Calif sobre el doble filo de la nueva tecnología

Thai Duong, cofundador y director ejecutivo de Calif, explicó a Forbes que GPT-6 Cyber permite encontrar vulnerabilidades y desarrollar códigos para aprovecharlas con una velocidad muy superior a la de los modelos anteriores.

Según el ejecutivo, esa capacidad puede ayudar a los especialistas en ciberseguridad a adelantarse a los problemas, pero también facilita los ataques si la herramienta cae en manos equivocadas.

“Creo que las cosas empeorarán antes de mejorar… quizás en seis meses o un año podamos eliminar muchos errores y los modelos puedan generar parches de forma autónoma”, afirmó Duong. “Pero todavía no llegamos a ese punto. Así que, de acá a entonces, creo que habrá más errores y más vulnerabilidades, no solo para el iPhone, sino para internet en general”, agregó.

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Ordenadores portátiles MacBook Pro y Air de Apple Inc. en Hanam, Corea del Sur. (SeongJoon Cho)

Pese a que su propio equipo logró sortear protecciones del Modo Bloqueo, Duong sostuvo que la herramienta de Apple sigue siendo recomendable. El especialista aclaró que este hallazgo puntual no reduce su eficacia general, ya que continúa ofreciendo protección frente a una amplia variedad de ciberataques.

XBOW midió la velocidad y el costo de explotar fallas con GPT-6 Cyber

A principios de noviembre, la startup de ciberseguridad XBOW sometió a GPT-6 Cyber a una prueba con 65 aplicaciones web de código abierto que contenían fallas de seguridad conocidas. El modelo logró identificarlas y explotarlas el doble de rápido que su predecesor, GPT-6.1 Sol.

Esa velocidad, sin embargo, tuvo un costo considerablemente mayor. Según las mediciones de XBOW, una inversión de 1 dólar en GPT-6.1 Sol permitía descubrir aproximadamente la misma cantidad y el mismo tipo de fallas que 17 dólares destinados a GPT-6 Cyber.

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Oege de Moor, fundador y director ejecutivo de XBOW, resumió el fenómeno con una frase que condensa el momento actual de la ciberseguridad asistida por inteligencia artificial: “Los modelos de vanguardia están mejorando notablemente en el trabajo ofensivo”.

El logo de Apple en la fachada de una tienda, el 2 de abril de 2026, en Munich, (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)

Su empresa participa en Daybreak, un programa de OpenAI orientado a utilizar la inteligencia artificial para detectar y corregir vulnerabilidades en internet.

De Moor agregó que “la tendencia más importante que observamos en esta generación es que los modelos de vanguardia están mejorando significativamente en el trabajo ofensivo, y que la mejor opción ahora depende de la tarea y del presupuesto”.

Durante la presentación de GPT-6 Cyber, el 5 de noviembre, OpenAI informó que el modelo había identificado más de 2.000 errores en Linux, el sistema operativo de código abierto, y había desarrollado soluciones para corregir 948 de ellos.

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FILE PHOTO: OpenAI's logo is seen in this illustration created on June 11, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Por qué la supervisión humana sigue siendo indispensable

Tanto De Moor como Duong coincidieron en un punto central: la inteligencia artificial permite detectar y aprovechar vulnerabilidades con mayor rapidez, pero todavía depende de la intervención de especialistas humanos.

Para desarrollar un ataque no alcanza con darle una instrucción a un modelo. Una persona debe definir el procedimiento a seguir y verificar que las fallas identificadas por la inteligencia artificial sean reales antes de actuar sobre ellas, lo que mantiene un componente de supervisión experta incluso en los procesos más automatizados.