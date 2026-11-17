La red interna clasificada de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos sufrió una caída del sistema este lunes (REUTERS/Dado Ruvic)

Guardar

La red interna clasificada de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos cayó este lunes, según informó CNN en una exclusiva que cita a seis fuentes familiarizadas con el asunto. El sistema, conocido como NSA Net, es el canal de comunicación que los empleados de la agencia utilizan para intercambiar información de alto secreto.

La interrupción, cuyo origen aún se desconoce, no tiene por el momento indicios de haber sido provocada por un ciberataque, de acuerdo con las mismas fuentes. La Agencia de Seguridad Nacional trabaja para determinar el alcance del problema.

PUBLICIDAD

Un funcionario en actividad y otro retirado del gobierno estadounidense dijeron a CNN que la interrupción del NSA Net no comprometería la capacidad de la agencia para transmitir inteligencia urgente al presidente Donald Trump, que se encuentra en Asia a bordo del Air Force One.

Ambas fuentes describieron múltiples redundancias y redes de respaldo que el gobierno puede utilizar para comunicarse de forma segura con el mandatario, actualmente en Filipinas antes de viajar mañana a China para mantener conversaciones con el líder chino Xi Jinping y el presidente ruso Vladímir Putin.

El presidente Donald Trump se encuentra en Filipinas y mañana viaja a China para reunirse con el presidente Xi Jinping y el mandatario ruso Vladimir Putin (Aaron Favila/Pool via REUTERS)

La agencia implementó llegadas escalonadas para su personal ante la interrupción

Mientras la NSA evalúa la situación, dispuso ingresos escalonados para sus empleados, según indicaron las fuentes al medio. La medida apunta a gestionar la operación de la agencia bajo condiciones de comunicación interna restringida.

PUBLICIDAD

CNN señaló que solicitó una declaración a la NSA, aunque al momento de la publicación la agencia no había respondido.

La caída se suma a una semana de fallas tecnológicas, bancarias y aéreas

Clientes de Bank of America, Chase y Wells Fargo reportaron fallas para acceder a sus cuentas el 16 de noviembre (REUTERS/Carlo Allegri)

La interrupción del sistema clasificado de la NSA ocurre un día después de que un ciberataque comprometiera las páginas de 178 organizaciones en todo el mundo —entre ellas CNN, BBC, Zoom, IKEA y HSBC— al inyectar código malicioso en Optimizely Web, una plataforma de gestión de contenidos que las empresas utilizan para probar versiones de sus sitios.

Según la firma de seguridad Report URI, el ataque, activo durante el 16 de noviembre, buscaba robar criptomonedas, copiar datos de tarjetas bancarias e infectar dispositivos de Apple con iOS 18.6 o anterior.

PUBLICIDAD

También el 16 de noviembre, clientes de Bank of America, Chase, Wells Fargo, U.S. Bank y Capital One reportaron fallas para acceder a sus cuentas, consultar saldos y realizar transferencias. Los bancos no confirmaron una causa común y los sistemas centrales de pagos de la Reserva Federal permanecían operativos, según sus registros de estado.

Días antes, el viernes 14 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó una de las mayores paralizaciones aéreas del país desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, luego de que el intento de reemplazar un cable de cobre por fibra óptica generara una sobrecarga que dejó sin comunicaciones a 17 de los 22 centros regionales de control de tráfico aéreo.

PUBLICIDAD

El reemplazo de un tramo de cable de cobre por fibra óptica desencadenó una falla en cadena que dejó sin comunicaciones a 17 de los 22 centros de control aéreo de Estados Unidos (REUTERS/Sandra Stojanovic)

Más de 1,5 millones de pasajeros vieron afectados sus vuelos, y la interrupción derivó en más de 6.400 cancelaciones el sábado siguiente. El secretario de Transporte, Sean Duffy, reconoció que la falla podría repetirse y cuestionó al Congreso por no haber aprobado los fondos necesarios para modernizar la infraestructura aeronáutica, de acuerdo con AP.

Noticia en desarrollo...