Paris Hilton exigió al Congreso de Estados Unidos la aprobación de la ley DEFIANCE Act contra la difusión de imágenes sexuales falsas creadas con inteligencia artificial

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Paris Hilton reclamó al Congreso de Estados Unidos que avance con una ley federal para combatir la creación y difusión de imágenes sexuales falsas generadas con inteligencia artificial (IA) sin el consentimiento de las personas involucradas. La empresaria regresó al Capitolio para pedir que la Cámara de Representantes trate la DEFIANCE Act, un proyecto que busca habilitar demandas judiciales contra quienes producen y distribuyen estos contenidos.

La iniciativa ya fue aprobada por unanimidad en el Senado en enero, pero permanece sin tratamiento en la Cámara baja. Hilton participó de una presentación junto a las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez y Laurel Lee, impulsoras de la propuesta, y advirtió sobre la falta de herramientas legales para proteger a las víctimas.

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“Hace diez meses estuve aquí, en el Capitolio, y le conté al mundo lo que se siente cuando exponen tu cuerpo sin tu consentimiento. Le pedí al Congreso que hiciera algo al respecto”, recordó la empresaria. Y cuestionó la demora legislativa: “Las leyes no nos están protegiendo”.

Hilton también planteó que la vulnerabilidad frente a estas prácticas no depende de la exposición pública ni de los recursos económicos de las personas afectadas. “Si esto puede pasarle a alguien que cuenta con mis recursos y mi plataforma, imaginen lo indefensa que puede sentirse una joven que enfrenta esta situación completamente sola”, sostuvo.

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La propuesta legislativa complementa la Take It Down Act, una norma promulgada en 2025 que obliga a las plataformas a retirar el material denunciado en 48 horas (EFE/ Octavio Guzmán)

Paris Hilton recordó la difusión de su video íntimo

El reclamo de la empresaria está vinculado con una experiencia personal. Cuando tenía 19 años, un video íntimo suyo fue difundido sin autorización y tuvo una amplia repercusión pública. Hilton cuestionó durante años el tratamiento que recibió aquel episodio y sostuvo que fue víctima de un abuso, no de un escándalo.

Con la expansión de las herramientas de inteligencia artificial, su imagen también comenzó a utilizarse para producir nuevos contenidos sexuales falsos. Según informó durante su presentación, existen más de 100.000 imágenes de ese tipo que la representan y circulan en Internet.

La empresaria advirtió que la dimensión del problema excede su caso particular. Afirmó que más de 50 millones de personas fueron víctimas de imágenes sexuales explícitas manipuladas con inteligencia artificial y reveló que su equipo identificó que 83 de las 156 mujeres que integran el Congreso estadounidense tienen deepfakes sexuales circulando en línea.

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“Estas imágenes pueden ser artificiales, pero el miedo es real. La vulneración es real”, afirmó Hilton, al describir las consecuencias que enfrentan quienes son representados en contenidos que nunca autorizaron.

Hilton solicitó al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que habilite la votación del proyecto antes del cierre del ciclo parlamentario (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Qué propone la ley contra los deepfakes sexuales

La DEFIANCE Act (Disrupt Explicit Forged Images and Non-Consensual Edits Act) busca establecer un mecanismo de reparación judicial para las personas cuya imagen sea utilizada en contenidos sexuales falsos generados digitalmente.

De aprobarse, permitiría que las víctimas presenten demandas ante tribunales federales contra quienes, a sabiendas, compartan o soliciten y reciban este tipo de material. También contempla la posibilidad de reclamar los beneficios económicos obtenidos a partir de su circulación y establece un plazo de diez años para iniciar acciones judiciales, que comienza cuando la persona descubre la vulneración o cumple 18 años, según cuál de esos acontecimientos ocurra más tarde.

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La propuesta complementaría la Take It Down Act, una legislación que Donald Trump promulgó en mayo de 2025 y que penaliza la publicación de imágenes íntimas no consentidas, tanto reales como generadas mediante inteligencia artificial. Esa norma también obliga a las plataformas digitales alcanzadas a retirar el contenido denunciado dentro de las 48 horas posteriores al pedido de la víctima.

La DEFIANCE Act busca sumar una herramienta adicional: que las personas afectadas puedan reclamar directamente ante la Justicia contra los responsables y obtener una compensación por los daños sufridos.

La empresaria recordó la difusión no autorizada de su video íntimo a los 19 años y denunció la circulación de más de 100.000 imágenes falsas de su persona en la red (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Hilton pidió que la Cámara de Representantes habilite la votación antes de que termine el año legislativo. Advirtió que, si la iniciativa no consigue avanzar durante ese período, deberá volver a presentarse y comenzar nuevamente su recorrido parlamentario.

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La empresaria dirigió un mensaje específico al presidente de la Cámara, Mike Johnson, y a otros referentes legislativos para exigir que permitan el tratamiento del proyecto. “¿Van a permitir que esto siga ocurriendo a sus colegas? ¿Y a las mujeres de sus distritos? ¿A sus hijas, sus esposas o sus hermanas? Ustedes tienen el poder de impulsar esta legislación”, planteó.

Al cerrar su intervención, Hilton volvió a poner el foco en la responsabilidad de quienes producen y difunden estas imágenes y en el derecho de las víctimas a decidir sobre el uso de su propia identidad.

“Nuestro trauma no es su entretenimiento. Y nuestro consentimiento nunca es opcional”, concluyó.

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