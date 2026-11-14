Estados Unidos

El director de la FAA dijo que se prevé que los vuelos se normalicen para el cierre del domingo: “Lo peor ya pasó”

Bryan Bedford anticipó que este sábado habrá entre 4.000 y 5.000 cancelaciones tras la falla en un equipo de telecomunicaciones que llevó a suspender temporalmente las operaciones aéreas

La FAA estimó hasta 5.000 cancelaciones de vuelos para el sábado y proyectó la normalización total de los itinerarios hacia el cierre del domingo (REUTERS/Eric Lee).
La FAA estimó hasta 5.000 cancelaciones de vuelos para el sábado y proyectó la normalización total de los itinerarios hacia el cierre del domingo (REUTERS/Eric Lee).
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La Administración Federal de Aviación (FAA) anticipó entre 4.000 y 5.000 cancelaciones de vuelos este sábado en Estados Unidos, tras la suspensión nacional de operaciones dispuesta el viernes por una inestabilidad en su red de telecomunicaciones.

El director del organismo, Bryan Bedford, sostuvo que el sistema está estable y que las aerolíneas prevén recuperar la totalidad de sus itinerarios al cierre del domingo. “Lo peor ya pasó, pero todavía tenemos una cantidad importante de trabajo de recuperación”, aseveró durante una conferencia de prensa.

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Bedford pidió disculpas a los pasajeros afectados y afirmó que la medida se tomó por seguridad, después de que fallas intermitentes aparecieran en 17 de los 22 centros de control de ruta del país. La FAA ordenó detener los despegues cerca de las 15:45, hora de la costa este, al no poder determinar el origen de la anomalía durante unos 45 minutos.

El funcionario aseguró que ninguna instalación perdió por completo sus funciones. Los controladores recibieron avisos aleatorios de frecuencias que entraban y salían de servicio y debieron alternar entre sistemas principales y de respaldo.

Según explicó, la interrupción afectó a decenas de miles de viajeros. De los 50.000 vuelos previstos para el viernes, unos 30.000 ya habían operado o estaban en el aire cuando se impuso la restricción.

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Durante las cuatro horas que duró, la autoridad logró recuperar 8.000 de los 20.000 servicios pendientes, pero 12.000 no pudieron completarse: unos 9.000 comerciales y 3.000 de aviación privada y general.

Las fallas intermitentes en las telecomunicaciones afectaron a 17 de los 22 centros de control de ruta del país (REUTERS/Eric Lee).
Las fallas intermitentes en las telecomunicaciones afectaron a 17 de los 22 centros de control de ruta del país (REUTERS/Eric Lee).

La FAA investiga una falla de equipo en una red de telecomunicaciones antigua

El director de la FAA dijo que la investigación se concentra en un problema en la infraestructura telefónica federal que conecta datos de radar y comunicaciones entre controladores y aeronaves. La agencia detectó inestabilidad en sus líneas principales y optó por el cierre preventivo del espacio aéreo antes de que la situación pudiera afectar la conexión con los aviones.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, indicó que un contratista realizaba mantenimiento de rutina en una instalación remota para reemplazar líneas de cobre discontinuadas por fibra óptica. Durante esa tarea, un enrutador comenzó a enviar más de 1.000 intentos de conexión cada cuatro o cinco segundos, lo que saturó otros equipos de la red y alteró las comunicaciones y algunas señales de radar.

La FAA aún debe establecer si el origen fue una instalación defectuosa, una configuración incorrecta o una falla del enrutador. Bedford subrayó que la agencia observa “cero evidencia de algo malicioso y cero evidencia de algo relacionado con la IA”.

Además, el director contó que la revisión sobre un posible ciberataque involucró a organismos federales y concluyó, hasta ahora, que no se trató de un incidente informático externo.

Rebecca Guy, directora de tecnología de la FAA, detalló que la agencia desactivó de inmediato las dos fuentes que enviaban conexiones a un ritmo inusual y suspendió una función del modelo del tipo de enrutador bajo investigación en toda la red aérea nacional. Hay cerca de 60 de esos equipos desplegados.

Las autoridades federales descartaron que la interrupción del tráfico aéreo responda a un ciberataque externo o al uso de inteligencia artificial (REUTERS/Eric Lee).
Las autoridades federales descartaron que la interrupción del tráfico aéreo responda a un ciberataque externo o al uso de inteligencia artificial (REUTERS/Eric Lee).

Bedford advirtió que la red actual seguirá fallando hasta que sea reemplazada

Bedford diferenció el mantenimiento que se realizaba en la instalación afectada del plan de modernización que impulsa la FAA. Explicó que la agencia destina cerca de USD 1.000 millones al año a mantener y sostener su red de telecomunicaciones existente, una infraestructura de la década de 1980.

Sin embargo, esa tarea no forma parte del programa de modernización financiado con una partida inicial de USD 12.500 millones.

El funcionario detalló que la conversión de las comunicaciones de cobre a fibra óptica ya supera el 70% y sostuvo que “el sistema seguirá fallando hasta que lo reemplacemos”.

Duffy anunció, por su parte, que presentará al Congreso una solicitud detallada de financiación adicional para completar la modernización de la infraestructura de control aéreo.

A su vez, las autoridades aseguraron que la agencia ajustará los futuros trabajos de mantenimiento de acuerdo con las conclusiones del análisis sobre la causa de la falla.

Duffy explicó que los cambios en instalaciones remotas suelen realizarse durante el día, mientras que en centros de mayor tamaño se programan de noche por su posible impacto, pero que la FAA reevaluará los horarios de estas tareas.

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