El alcalde Daniel Lurie y el director ejecutivo de Airbnb presentaron la iniciativa en el Golden Gate Park para financiar obras de infraestructura y programas comunitarios (REUTERS)

Guardar

Brian Chesky, cofundador y director ejecutivo de Airbnb, anunció una donación de USD 100 millones para los parques públicos de San Francisco, una suma que, de acuerdo con Secret San Francisco, constituye el mayor aporte individual recibido por la ciudad.

El anuncio se realizó en el Golden Gate Park, junto al alcalde de San Francisco, Daniel Lurie. Los recursos estarán destinados a acelerar obras, financiar mejoras de infraestructura, ampliar actividades recreativas y atender faltantes presupuestarios en distintos espacios públicos, informó el medio estadounidense.

PUBLICIDAD

Chesky fundó Airbnb en la ciudad hace 18 años y la empresa mantiene allí su sede central. El empresario vinculó el aporte con su intención de retribuir a la comunidad donde nació la compañía, tal como recogió Secret San Francisco.

USD 39 millones se asignarán de forma inmediata a cinco proyectos

Una asignación inicial de 39 millones de dólares financiará de manera inmediata cinco proyectos de mejora en espacios verdes (Relayto)

Del total comprometido, USD 39 millones serán destinados de inmediato a los primeros cinco proyectos seleccionados. La nota no detalla cuáles son esas iniciativas, aunque explica que la inversión busca reducir los plazos de construcción y habilitar mejoras en parques y programas comunitarios.

Los USD 61 millones restantes se reservarán para otros proyectos que el Departamento de Recreación y Parques de San Francisco identificará durante el próximo año. La distribución pendiente permitirá definir las prioridades a partir de las necesidades que detecte el organismo municipal, aseguró la publicación.

PUBLICIDAD

La inversión contempla intervenciones en espacios verdes y propuestas recreativas para residentes de diferentes edades. El alcalde Lurie sostuvo que los parques, las playas y los paisajes de la ciudad forman parte de sus principales atractivos y destacó el alcance de las actividades de bajo costo disponibles para las familias.

“En San Francisco hay programas recreativos asequibles donde un niño puede descubrir su afición por el béisbol, un adolescente puede encontrar una guía y una madre o padre que trabaja puede saber que sus hijos están seguros después de la escuela”, afirmó Lurie, en declaraciones difundidas por Secret San Francisco.

PUBLICIDAD

Chesky vinculó el aporte con la historia de Airbnb en la ciudad

Brian Chesky anunció una donación de 100 millones de dólares para los parques públicos de San Francisco, la mayor contribución individual en la historia de la ciudad (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El director ejecutivo de Airbnb señaló que los parques ocupan un lugar central en la vida colectiva de una ciudad. “San Francisco es una de las ciudades más bellas del mundo, y sus parques son una parte importante de lo que la hace especial”, expresó Chesky, en una cita traducida del artículo.

El empresario agregó que siempre creyó en la capacidad de reunir a las personas y consideró que esos espacios públicos funcionan como puntos de encuentro para los habitantes. La donación llega en un momento en que autoridades y organizaciones locales buscan impulsar la recuperación económica de la ciudad, especialmente en su zona céntrica.

PUBLICIDAD

David Stiepleman, presidente de la junta directiva de la Corporación de Desarrollo del Centro de San Francisco, afirmó que el aporte puede fortalecer ese proceso. “Agradecemos a Brian Chesky por priorizar la belleza y los grandes espacios cívicos, y por sumar impulso a la recuperación económica de San Francisco”, declaró al medio.

La información publicada también menciona que parte de los fondos favorecerá el avance del proyecto del Embarcadero Park, una iniciativa desarrollada con participación del Departamento de Recreación y Parques, la organización Crankstart, la firma BXP y la asociación Downtown SF Partnership.

Organizaciones barriales destacaron el impacto previsto para las familias

La supervisora del Distrito 7, Myrna Melgar, definió a los parques públicos como una infraestructura social, física y comunitaria para los barrios. “No son solo porciones de áreas verdes; son la columna vertebral de nuestros vecindarios”, sostuvo, de acuerdo con Secret San Francisco.

PUBLICIDAD

Por su parte, Joi Jackson-Morgan, directora ejecutiva del Centro Juvenil de Third Street, relacionó la inversión con experiencias cotidianas de las familias. Recordó que aprendió a pescar en India Basin y asistió a pruebas de sóftbol en Garfield durante su infancia.

“Lo que me da esperanza es pensar en cuántas familias más podrán crear recuerdos, ya sea con un baño dominical en Garfield o con su primera visita al paseo marítimo de Hunters Point”, aseguró Jackson-Morgan. El Departamento de Recreación y Parques deberá definir durante los próximos meses los proyectos que recibirán el resto de los fondos anunciados.

PUBLICIDAD