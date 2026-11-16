Clientes de varios de los principales bancos de Estados Unidos reportaron fallas para acceder a sus cuentas

Los clientes de varios de los mayores bancos de Estados Unidos reportaron fallas de acceso a sus cuentas y aplicaciones digitales (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)

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Las dificultades para ingresar a la banca digital y operar con dinero afectaron este lunes 16 de noviembre a clientes de varias de las mayores entidades financieras de Estados Unidos.

Los avisos apuntaron a fallas de acceso a cuentas bancarias de Bank of America, Chase, Wells Fargo y U.S. Bank, mientras que también hubo menciones a J.P. Morgan y a Zelle, según la información recopilada por la agencia de noticias The Associated Press.

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Los usuarios describieron problemas para consultar saldos y movimientos, transferir fondos, retirar efectivo y cobrar cheques.

Hasta el momento, no se confirmó cuántos clientes fueron alcanzados, qué servicios se interrumpieron en cada banco ni si existía una causa común.

Las dificultades operativas abarcaron la consulta de saldos, las transferencias de dinero, los retiros de efectivo y el cobro de cheques (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Los avisos describieron obstáculos para entrar y operar desde las aplicaciones

Los datos de Downdetector, una plataforma que reúne incidencias comunicadas por usuarios, mostraron un aumento de las alertas vinculadas a las aplicaciones y los servicios en línea de las entidades. Esos registros reflejan comunicaciones de clientes y no constituyen un recuento oficial de personas afectadas.

De acuerdo con Newsweek, miles de usuarios informaron dificultades desde el lunes para utilizar las aplicaciones bancarias y ejecutar operaciones habituales.

El portal TMZ situó el incremento de las alertas cerca de las 9:00 y citó mensajes publicados en la red social X sobre inconvenientes en cuatro de los bancos mencionados.

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Los problemas trascendieron el inicio de sesión. Clientes consultados por Newsweek señalaron que no podían mover dinero entre cuentas, hacer retiros, cobrar cheques ni tramitar cheques de caja.

En ese marco, Daily Mail añadió que algunos usuarios tampoco lograban revisar sus movimientos o acceder a la función destinada a enviar transferencias.

La diversidad de operaciones mencionadas impidió establecer un patrón único. Mientras algunos avisos se referían al ingreso a las aplicaciones, otros apuntaban a funciones ya disponibles dentro de las cuentas, como la consulta de actividad reciente o el envío de dinero.

Chase admitió una incidencia en su banca por internet y notificó a los usuarios que trabajaba en la normalización del servicio (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)

Tampoco se confirmó si las operaciones iniciadas durante la interrupción quedaron pendientes, fueron rechazadas o se procesaron con demora.

Esa distinción es relevante para transferencias y pagos, pero los bancos citados no habían difundido un detalle consolidado sobre el estado de esas transacciones.

Chase reconoció una incidencia en su banca por internet

Algunos clientes de Chase recibieron una notificación que indicaba que determinados servicios no estaban disponibles y recomendaba volver a intentarlo más tarde, informó The Associated Press.

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La entidad señaló que trabajaba para restablecer las funciones afectadas, sin precisar cuáles eran ni comunicar un plazo para su normalización.

La aplicación del banco mostró un aviso de contenido similar, según Newsweek. Además, la entidad respondió a una consulta en X y confirmó que atendía una incidencia de su banca por internet, de acuerdo con Daily Mail.

Las entidades bancarias no precisaron si las transacciones procesadas durante el corte quedaron demoradas o fueron rechazadas (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)

La causa y el alcance de la interrupción seguían sin confirmación

Los avisos afectaron servicios utilizados por una base amplia de clientes. Según Daily Mail, Chase atiende a 86,6 millones de consumidores y 7,4 millones de pequeñas empresas, mientras que Bank of America y Wells Fargo cuentan con cerca de 70 millones de clientes globales cada uno. Esas cifras no permiten determinar cuántas personas tuvieron problemas durante la incidencia.

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The Associated Press ubicó las fallas bancarias después de una interrupción de gran alcance en productos de Microsoft, que desde el jueves 12 de noviembre había afectado a Outlook, Teams y Copilot.

Sin embargo, la agencia subrayó que no había pruebas de una relación directa entre ambos episodios.

Por ahora, la información disponible confirma que clientes de varios de los principales bancos de Estados Unidos enfrentaron dificultades para acceder a sus cuentas y realizar operaciones digitales. La duración de las fallas, su causa y el número preciso de afectados permanecían sin confirmación.