New MacBook Pros with touch screens sit on display at the product's launch in Los Angeles, California, US, October 28, 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein

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El nuevo MacBook Pro con pantalla PROLED llegó con un reclamo de ventas claro: la primera pantalla OLED táctil de dos capas de Apple en una computadora portátil. Pero pocas semanas después de su lanzamiento, ese mismo panel se convirtió en el centro de las quejas de una parte de los compradores por genera afectaciones en su salud.

Varios usuarios describen fatiga visual, dolor de cabeza, mareos y náuseas después de usar el equipo. Una prueba independiente detectó fluctuaciones de brillo en el modelo de 14 pulgadas, aunque la medición, por sí sola, no establece la causa de esos síntomas.

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Qué cuentan los usuarios sobre el MacBook Pro

MacRumors recopiló testimonios publicados en Reddit, X y sus propios foros. Uno de ellos, dueño del modelo de 16 pulgadas, relató dolor de cabeza y náuseas leves que empezaron a ceder cuando volvió a usar una MacBook Pro con pantalla mini-LED.

Otro usuario contó en Reddit que sentía mareos y náuseas al leer texto, en particular sobre fondo negro, y aclaró que su iPad Pro con pantalla OLED no le generaba la misma molestia. Un participante del foro de MacRumors afirmó directamente que devolvería su computadora por síntomas parecidos.

A person tries out the new MacBook Pro's touch screen following the launch by Apple CEO John Ternus in Los Angeles, California, US, October 28, 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein

Son experiencias individuales publicadas en internet, no una muestra representativa de compradores. No permiten calcular cuántas personas tienen el problema ni confirmar que la pantalla haya sido la causa en cada caso puntual.

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Una encuesta del foro de MacRumors arrojó, de todos modos, un dato que alimentó la discusión: uno de cada tres usuarios dijo notar algún grado de molestia asociada al parpadeo de la pantalla.

Qué midió Notebookcheck y qué es el PWM

El sospechoso señalado por los propios usuarios es la forma en que la pantalla regula el brillo, una técnica llamada PWM (modulación por ancho de pulso). Consiste en alternar entre fases más brillantes y más oscuras en ciclos muy rápidos, de manera que cuanto menos tiempo pasa en la fase brillante, más tenue resulta la imagen promedio.

En una reseña del MacBook Pro de 14 pulgadas con chip M5 Pro, Notebookcheck registró una fluctuación de 240 ciclos por segundo con una amplitud de 56%, siempre que el brillo estuviera ajustado al 99% o por debajo. En la práctica, eso significa que la pantalla parpadea casi todo el tiempo durante el uso cotidiano.

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People try out the new MacBook Pro's touch screen following the launch by Apple CEO John Ternus in Los Angeles, California, US, October 28, 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein

Esa cifra de 240 Hz no debe confundirse con la tasa de refresco ProMotion del equipo, que llega hasta 120 Hz. Una describe cuántas veces se actualiza la imagen en pantalla; la otra, cuántas veces cambia su brillo por segundo.

La misma pantalla impresionó en esa reseña por otros motivos: alcanza un pico de brillo HDR de más de 2.000 nits y cubre casi todo el espacio de color Adobe RGB, con tiempos de respuesta muy rápidos, algo habitual en los paneles OLED.

La comparación con el panel mini-LED

Apple sigue ofreciendo una variante de MacBook Pro con pantalla mini-LED, que también regula el brillo mediante PWM, pero a una frecuencia mucho más alta. En una unidad de 14 pulgadas con chip M4 Pro, Notebookcheck había medido antes una fluctuación de 14.880 Hz, con una amplitud de 90%.

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Esa frecuencia resulta 62 veces mayor que la detectada en el panel PROLED. Cuanto más rápido es el ciclo de parpadeo, menos lo perciben las personas sensibles al PWM, lo que coincide con el caso del usuario que mejoró al volver a un equipo con mini-LED.

Apple CEO John Ternus announces the launch of a new MacBook Pro with a touch screen in Los Angeles, California, US, October 28, 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein

Notebookcheck advierte, sin embargo, que comparar solo la frecuencia en hercios no describe toda la señal: las amplitudes de ambos paneles también difieren, y el resultado no implica que todos los equipos con mini-LED estén libres de fluctuaciones. La publicación detectó además atenuación por corriente continua en todos los niveles de brillo de la unidad PROLED evaluada.

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Como referencia de otros portátiles del mercado, un Asus Vivobook 14X más antiguo parpadeaba a solo 90 Hz, una frecuencia menor y, en teoría, más perceptible que la del nuevo MacBook Pro.

Qué dice la ciencia y qué falta en macOS

Una revisión científica de 2022 difundida por el Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico, en Estados Unidos, analizó la modulación temporal de la luz en sistemas de iluminación. El estudio señaló que el PWM puede aumentar respuestas no deseadas, en particular entre personas más sensibles que experimentan fatiga visual, dolor de cabeza o migraña. Esa revisión no evaluó la MacBook Pro ni identificó la causa puntual de los síntomas narrados a MacRumors.

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En los iPhone, Apple ya ofrece una opción de accesibilidad llamada Display Pulse Smoothing, pensada para suavizar la atenuación del brillo en niveles bajos. La propia compañía advierte que desactivar el PWM puede afectar el desempeño de la pantalla en ciertas condiciones.

MacRumors señala que macOS no ofrece todavía un control equivalente para las computadoras. Por ahora, quienes compran un MacBook Pro con pantalla OLED no cuentan con un ajuste propio del sistema para atenuar el parpadeo, más allá de optar por la variante con panel mini-LED o gestionar una devolución del equipo.