Un brote de gastroenteritis aguda afectó a 148 pasajeros y tripulantes a bordo del crucero Caribbean Princess. (REUTERS/Mike Blake)

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Un brote de enfermedad gastrointestinal se registró a bordo del crucero Caribbean Princess, de la compañía Princess Cruises, durante una travesía por aguas internacionales. El episodio involucra a pasajeros y tripulantes que comunicaron síntomas compatibles con una gastroenteritis aguda, una afección que puede provocar vómitos y diarrea.

La investigación está a cargo del Programa de Saneamiento de Buques de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que mantiene el caso bajo vigilancia mientras se realizan pruebas de laboratorio. Hasta el momento, la autoridad sanitaria no identificó el agente que provocó los cuadros ni estableció el origen de la exposición.

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El episodio se suma a otros tres brotes gastrointestinales registrados durante 2026 en embarcaciones de la misma compañía y documentados por el organismo federal. A diferencia de esos antecedentes, en los que se confirmó la presencia de norovirus, la investigación actual continúa abierta y sus resultados todavía están pendientes.

El agente causante del brote, aún sin identificar

La ficha oficial del CDC clasifica el episodio como un brote de enfermedad gastrointestinal, término utilizado para describir cuadros de gastroenteritis aguda. Los síntomas predominantes entre las personas afectadas fueron vómitos y diarrea, según la información publicada por el organismo.

La autoridad sanitaria informó que el agente causante permanece como desconocido. Para determinar qué provocó los cuadros, se recolectaron muestras de materia fecal de personas que presentaron síntomas. Los resultados se encuentran pendientes de pruebas confirmatorias, por lo que todavía no existe un diagnóstico microbiológico definitivo.

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El norovirus es uno de los agentes que suelen provocar brotes gastrointestinales en cruceros, según explica el CDC. Sin embargo, su presencia no puede darse por confirmada en este caso. La identificación del microorganismo requiere análisis de laboratorio y puede tomar tiempo desde el inicio de una investigación.

La agencia también establece criterios clínicos para identificar posibles casos de gastroenteritis aguda. Entre ellos figuran la presencia de tres o más deposiciones blandas en un período de 24 horas, o vómitos acompañados de síntomas como diarrea, dolor muscular, dolor de cabeza, cólicos abdominales o fiebre.

La falta de un agente identificado impide determinar si los afectados estuvieron expuestos a una misma fuente de contaminación. La ficha del CDC tampoco atribuye el episodio a alimentos, agua, superficies compartidas o contacto entre personas.

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Los síntomas predominantes entre los afectados de la embarcación incluyeron vómitos y diarrea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

148 personas con síntomas a bordo desde el 11 de noviembre

El Caribbean Princess realiza una travesía identificada por el CDC con el número B638, que comenzó el 11 de noviembre de 2026 y tiene previsto finalizar el 23 de noviembre. La notificación del brote llegó al Programa de Saneamiento de Buques el 15 de noviembre, cuatro días después de la salida, de acuerdo con los registros oficiales.

Según los datos publicados por el organismo, 134 de los 2.936 pasajeros a bordo comunicaron síntomas gastrointestinales. La cifra representa el 4,6% del total de pasajeros.

Entre los integrantes de la tripulación, 14 de las 1.132 tripulantes reportaron síntomas, equivalente al 1,2%. En conjunto, el registro contabiliza 148 personas con síntomas durante la travesía.

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El CDC aclara que estos números corresponden a los casos acumulados durante todo el viaje. Esto significa que no necesariamente todas las personas estuvieron enfermas al mismo tiempo ni que los síntomas aparecieron en una única jornada. Los registros incluyen a quienes comunicaron su estado al centro médico de la embarcación a lo largo de la travesía.

La publicación de estos episodios responde a los criterios de vigilancia del organismo. Según el CDC, se informa sobre brotes cuando los barcos están bajo la jurisdicción de su Programa de Saneamiento de Buques y al menos el 3% de los pasajeros o de la tripulación comunica síntomas gastrointestinales al personal médico. La agencia también puede divulgar otros episodios que considere relevantes para la salud pública.

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En el Caribbean Princess, el porcentaje de pasajeros afectados alcanzó el 4,6%, por encima del umbral establecido por la autoridad sanitaria.

Limpieza reforzada y aislamiento de enfermos como respuesta de Princess Cruises

Según la información remitida al CDC, Princess Cruises y la tripulación del Caribbean Princess implementaron medidas sanitarias para responder al episodio y limitar la propagación de la enfermedad dentro de la embarcación.

Entre las acciones informadas figuran el refuerzo de los procedimientos de limpieza y desinfección, de acuerdo con el plan de prevención y respuesta ante brotes de la compañía. También se recolectaron muestras de materia fecal de las personas con síntomas para realizar pruebas de laboratorio.

Otra de las medidas fue el aislamiento de pasajeros y tripulantes enfermos, una acción destinada a reducir las posibilidades de transmisión mientras se desarrolla la investigación. La naviera también consultó con el Programa de Saneamiento de Buques sobre los procedimientos de higiene y la notificación de los casos, según el registro del organismo federal.

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El CDC indicó que mantiene un seguimiento remoto de la situación. Esta vigilancia incluye la revisión de la respuesta aplicada por el barco y de sus procedimientos de saneamiento.

La ficha oficial no informa que la agencia haya realizado una inspección presencial ni que haya dispuesto restricciones para la operación del crucero. Tampoco comunica una suspensión del itinerario. Por el momento, el seguimiento se concentra en las medidas sanitarias adoptadas y en los resultados de las pruebas que permitirán avanzar en la identificación del agente causante.

La naviera Princess Cruises dispuso el aislamiento de las personas enfermas y reforzó la desinfección en las instalaciones. (REUTERS/Jennifer Gauthier)

El cuarto brote gastrointestinal de Princess Cruises en 2026

El registro general del CDC incluye cuatro brotes gastrointestinales vinculados con Princess Cruises durante 2026. Tres de ellos ocurrieron antes del episodio de noviembre y tuvieron como agente causante confirmado el norovirus, de acuerdo con las fichas publicadas por la autoridad sanitaria.

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El primero fue registrado en el Star Princess, durante una travesía realizada entre el 7 y el 14 de marzo. El conteo final del organismo fue de 141 pasajeros y 52 tripulantes con síntomas, para un total de 193 personas afectadas. Los análisis permitieron identificar el norovirus como responsable del brote.

El segundo antecedente corresponde al Caribbean Princess, que presentó un episodio gastrointestinal durante el viaje del 28 de abril al 11 de mayo. En esa ocasión, 145 pasajeros y 15 integrantes de la tripulación comunicaron síntomas, lo que sumó 160 casos. El CDC confirmó nuevamente la presencia de norovirus.

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El tercer evento ocurrió en el Ruby Princess, durante una travesía entre el 12 de junio y el 2 de julio. La ficha individual del organismo registró 107 pasajeros y 25 tripulantes afectados, con un total de 132 personas. La causa identificada también fue el norovirus.

El brote de noviembre constituye el cuarto episodio de la compañía incluido en el registro de 2026. Sin embargo, todavía no es posible establecer si comparte alguna característica epidemiológica con los anteriores, ya que las pruebas del Caribbean Princess permanecen pendientes de confirmación.

La aparición de 4 brotes en distintas embarcaciones de una misma compañía no demuestra que exista una fuente común de contagio. Cada episodio corresponde a una travesía diferente y requiere una investigación independiente para identificar el agente causante y establecer las posibles vías de exposición.