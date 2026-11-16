United Airlines sufrió una interrupción en sus sistemas que afectó a los vuelos de salida en Estados Unidos. (REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo)

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United Airlines reportó este lunes una interrupción generalizada de sus sistemas que afectó a sus vuelos de salida, apenas tres días después de que una falla en la red de la Administración Federal de Aviación (FAA) provocara la cancelación de miles de vuelos en Estados Unidos. La compañía descartó que el episodio tuviera origen en un ataque informático y pidió a los pasajeros revisar el estado de sus itinerarios a través de su aplicación o su sitio web.

El nuevo contratiempo golpeó a una aerolínea que todavía intentaba recomponer su operación tras el colapso del sistema de control de tráfico aéreo registrado el viernes anterior, y se sumó a una serie de fallas tecnológicas que afectaron en los últimos días a bancos y servicios de correo electrónico en el país.

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United, con sede en Chicago, explicó que el problema tecnológico detectado en la tarde del lunes afectaba únicamente a los vuelos que debían partir, sin impacto sobre los aviones que ya estaban en el aire ni sobre los vuelos operados por su red regional United Express. “Somos conscientes de la interrupción generalizada del sistema y nuestros equipos están trabajando arduamente para que todo vuelva a funcionar”, indicó la aerolínea en un comunicado.

La compañía pidió disculpas por los inconvenientes en un mensaje publicado en redes sociales, en respuesta a una usuaria que reportó el inconveniente. “Valoramos su paciencia mientras trabajamos en ello. Por favor, quede pendiente de las nuevas informaciones y atenta al estado de su vuelo a través de la aplicación de United o en united.com”, agregó la empresa.

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La compañía acumuló 418 vuelos demorados durante la jornada según el monitoreo del sitio FlightAware. (REUTERS/Joshua Lott)

El sitio de seguimiento de vuelos FlightAware mostró que United acumulaba 418 vuelos demorados hacia última hora de la tarde del lunes. Una grabación difundida por la aplicación ATC, que combina transmisiones en vivo del control de tráfico aéreo con seguimiento visual de aeronaves en tiempo real, registró a un piloto de United en Houston solicitando a la torre permiso para permanecer en la puerta de embarque hasta que el sistema volviera a funcionar.

Las acciones de United cayeron 2,5% a las 17:43 horas en las operaciones fuera de horario regular en Nueva York, en medio de la nueva falla tecnológica.

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El origen de la falla de la FAA del viernes

El nuevo episodio se produjo tres días después de que una falla en la red de telecomunicaciones de la FAA obligara a suspender las salidas de vuelos en todo el país durante más de cuatro horas, entre las 15:54 y las 20:15 hora local del viernes 13 de noviembre. La agencia atribuyó el problema a una inestabilidad en sus sistemas de comunicaciones y radares, que afectó inicialmente a 17 de sus 22 centros de control de tráfico aéreo.

El problema informático de la aerolínea no tuvo impacto sobre los aviones en vuelo ni sobre la red United Express. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Según la FAA, ese incidente provocó la cancelación de unos 12.462 vuelos, aunque no todos estuvieron directamente relacionados con la suspensión nacional. Las autoridades federales responsabilizaron del fallo a la empresa concesionaria L3Harris y lo vincularon con una intervención realizada en Arizona para reemplazar un cableado de cobre por uno de fibra óptica.

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Además, las autoridades señalaron a un “rúter defectuoso” que anegó con datos a otros rúteres de la red de control de tráfico aéreo con miles de intentos de conexión, lo que derivó en un colapso del sistema. Como consecuencia, los controladores aéreos perdieron la capacidad de comunicarse con los aviones y de recibir los datos de radar.

El espacio aéreo estadounidense recuperaba la normalidad este lunes, según informó la FAA. De los 9.200 vuelos cancelados el viernes, la cifra bajó a casi 6.700 cancelaciones el sábado y a 1.600 el domingo, antes de que se conociera el nuevo problema técnico de United.

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El contratiempo de United se sumó a una serie de fallas de alto perfil registradas en pocos días en distintos sectores. Antes de conocerse el problema de la aerolínea, miles de personas reportaron no poder acceder a sus cuentas en línea en varios bancos importantes de Estados Unidos luego de que JPMorgan Chase sufriera un problema técnico.

Un día antes de la falla de la FAA, Microsoft había experimentado una interrupción importante en su servicio de correo electrónico Outlook. La compañía informó el sábado que sus servicios habían sido restablecidos por completo.