Grand Theft Auto VI llega el 19 de noviembre de 2026 con Jason y Lucía como protagonistas en el estado ficticio de Leonida.

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Grand Theft Auto VI llega este jueves 19 de noviembre de 2026 solo para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, mientras que la versión para computadoras seguirá en espera.

El título de Rockstar Games debuta trece años y dos meses después de Grand Theft Auto V, estrenado el 17 de septiembre de 2013. Con dos protagonistas, Jason y Lucía, todo ambientado en el estado ficticio de Leonida, basado en Florida.

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Plataformas disponibles en el lanzamiento

GTA 6 estará disponible de forma nativa en PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X y Xbox Series S. En el caso de Xbox One, no habrá versión nativa para consola, pero se podrá acceder mediante Xbox Cloud Gaming desde el día del estreno en los mercados donde el servicio esté disponible.

PlayStation 4 queda fuera por completo. Rockstar decidió concentrar el desarrollo en el hardware actual para aprovechar toda la capacidad gráfica del motor RAGE, lo que impidió una adaptación a la consola anterior de Sony.

La instalación del videojuego exige hasta 212 gigabytes de espacio libre en el almacenamiento de las consolas. (REUTERS/Nadja Wohlleben)

La instalación exige hasta 212 gigabytes de espacio libre, un dato que condiciona especialmente a la Xbox Series S de 512 GB, con cerca de 152 GB disponibles tras la instalación, frente a los 800 GB libres de la versión de 1 TB.

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Cómo ha sido el rendimiento en PS5 y Xbox Series

Rockstar confirmó a Wccftech que el juego se ejecuta a 30 cuadros por segundo fijos en todas las plataformas, sin modos gráficos alternativos que permitan priorizar velocidad sobre calidad visual.

En PS5 base y Xbox Series X el juego corre de manera idéntica: resolución nativa de 1440p reescalada a 4K dinámicos mediante TAA propio de Rockstar. Ambas versiones registran caídas puntuales de hasta 20-25 cuadros por segundo en escenas con explosiones o tiroteos masivos, según detectó Digital Foundry tras 45 horas de juego en Series X.

La PlayStation 5 Pro ofrece el resultado más estable: mantiene los 30 cuadros por segundo sin caídas relevantes durante más de 50 horas de prueba, gracias al reescalado por inteligencia artificial PSSR 2, que lleva la imagen de 1440p a un 4K dinámico más nítido, junto con sombras de trazado de rayos exclusivas de esa versión.

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La consola PlayStation 5 Pro sostiene la estabilidad de cuadros mediante la tecnología PSSR 2 y sombras con trazado de rayos.

Xbox Series S es la opción más limitada: renderiza a 720p y reescala a 1080p mediante AMD FSR 4.1, con caídas que llegan a poco más de 20 cuadros por segundo en combates intensos. Rockstar atribuyó la diferencia principal a una menor densidad de tráfico y personajes en pantalla, un ajuste que también se aplicará a las partidas en la nube a través de Xbox Cloud Gaming.

Qué se sabe de la versión para PC

Hasta el día del lanzamiento, Rockstar Games no confirmó una fecha para la versión de PC ni publicó el título en tiendas digitales como Steam o Epic Games Store. Un informe de GamesBeat, publicado en octubre de 2026, citó a cuatro fuentes de la industria que ubican el port para computadoras en el primer trimestre de 2027, aunque se trata de información no confirmada oficialmente ni por Rockstar ni por Take-Two Interactive.

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Entre las razones técnicas, el exproductor de Rockstar John Ricchio explicó en una entrevista con el canal KiwiTalkz que la enorme variedad de configuraciones de hardware en computadoras obliga a pruebas adicionales que no son necesarias en consolas, donde los componentes están estandarizados.

El historial de Rockstar Games muestra que sus títulos de mundo abierto tardan en promedio entre 7 y 19 meses en llegar a computadoras tras su estreno en consolas, salvo contadas excepciones.

El exproductor John Ricchio explicó que la variedad de componentes técnicos en computadoras retrasa la adaptación a PC. (Rockstar)

Grand Theft Auto V tardó un año y siete meses en desembarcar en PC tras su debut en 2013. Red Dead Redemption 2 esperó un año y diez días desde su lanzamiento en consolas en 2018. Grand Theft Auto IV, en cambio, llegó en un plazo más corto: siete meses después de su estreno en 2008.

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Si la ventana del primer trimestre de 2027 citada por GamesBeat se cumple, el intervalo entre el estreno en consolas y la llegada a PC de GTA 6 sería de apenas cuatro a seis meses, por debajo del promedio histórico de la compañía.