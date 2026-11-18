FOTO DE ARCHIVO. Miembros de la Knéset, el parlamento de Israel, asisten a una reunión en Jerusalén. 27 de marzo de 2023. REUTERS/Ronen Zvulun

Guardar

La oposición israelí que encabeza Gadi Eisenkot aprobó este miércoles en la Knéset (Parlamento) tres proyectos de ley para derogar la reforma judicial del Gobierno en funciones de Benjamín Netanyahu. Fue la primera votación legislativa del nuevo bloque mayoritario desde las elecciones del 27 de octubre. Después hubo un boicot: esos mismos diputados abandonaron el pleno cuando se votaron dos iniciativas del Likud.

El proyecto que anula los cambios en el Comité de Selección Judicial y el que deroga la ley que recortó las atribuciones del fiscal general obtuvieron 63 votos a favor y 47 en contra. La derogación de la reforma audiovisual del ministro de Comunicaciones en funciones, Shlomo Karhi, salió adelante por 63 a 49.

PUBLICIDAD

Ninguna de las tres derogaciones tiene todavía efecto. Los proyectos deben pasar por una comisión especial y superar otras tres lecturas en el pleno. El mismo miércoles, la Comisión de Arreglos de la Cámara los eximió por doce votos contra nueve del plazo de espera habitual de 45 días para acelerar su tramitación.

El bloque pudo llevar los proyectos al pleno porque el martes la Cámara eligió presidente de la Knéset a Matan Kahana, del partido de Eisenkot, Yashar! (¡Recto!). Kahana obtuvo 66 votos y el candidato del Likud, Ofir Katz, 52. Sustituye a Amir Ohana, que ocupaba el cargo desde 2022, y su elección da al bloque opositor el control del orden del día.

PUBLICIDAD

El exjefe militar israelí Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar, asiste a una reunión de su facción en la Knesset, el parlamento israelí, en Jerusalén. 17 de noviembre de 2026. REUTERS/Ronen Zvulun

“Estas leyes de derogación no pretenden destruir, sino reparar; pretenden borrar cuatro años destructivos y que dividieron al país”, dijo en el debate la diputada Efrat Rayten, de Los Demócratas y coautora del proyecto sobre la selección de jueces. El ministro de Justicia en funciones, Yariv Levin, del Likud y artífice de la reforma, criticó la rapidez del proceso y afirmó, según Haaretz, diario israelí, que “no hay forma de deshacer lo que se ha descubierto” sobre el sistema judicial.

Levin presentó la reforma en enero de 2023, semanas después de que Netanyahu formara su Gobierno con partidos ultraortodoxos y de extrema derecha. El plan provocó durante meses manifestaciones multitudinarias y se aprobó por partes.

PUBLICIDAD

La enmienda al comité que nombra a los jueces, aprobada en 2025, sustituyó a los dos representantes del Colegio de Abogados en ese órgano de nueve miembros por abogados que eligen por separado la coalición y la oposición. Debía aplicarse desde el inicio de la nueva legislatura. La ley sobre el fiscal general, aprobada en julio de este año, permite al Gobierno desoír los dictámenes de ese cargo y entraría en vigor a comienzos de 2027. La ley de medios de Karhi, aprobada por 53 votos contra 48, sustituyó a los reguladores audiovisuales por una autoridad única; durante su tramitación, la fiscal general, Gali Baharav-Miara, advirtió de que amenazaba la libertad de prensa.

Después de las tres votaciones, los diputados del bloque de Eisenkot y los de Raam y la Lista Conjunta, formaciones de mayoría palestina, salieron del pleno. Los dos proyectos de Ofir Katz se aprobaron sin votos en contra.

PUBLICIDAD

La oposición israelí liderada por Gadi Eisenkot aprobó en la Knéset tres proyectos de ley para derogar la reforma judicial de Benjamín Netanyahu.

El primero retiraría los derechos parlamentarios y el salario a los diputados que se nieguen a reconocer a Hamas como organización terrorista. Según The Times of Israel, diario israelí en inglés, la iniciativa apunta a Raam y la Lista Conjunta. El segundo prohibiría impedir que se coloquen tefilín (las filacterias que usan los judíos para rezar) en espacios públicos y centros educativos.

“No tomaremos parte en el teatro político del Likud”, señaló Yashar! en un comunicado, en el que calificó las propuestas de “intento bochornoso” de provocar una reacción.

Los 63 votos del bloque de Eisenkot dependen de los partidos árabes. El Likud fue el partido más votado el 27 de octubre, con 27 de los 120 escaños, y Yashar! obtuvo 21. El bloque de Netanyahu sumó 53 diputados y el de Eisenkot, 48. Raam y la Lista Conjunta obtuvieron 19, el mejor resultado de los partidos árabes en unas elecciones israelíes. Ninguno de los dos bloques alcanza por sí solo los 61 escaños de la mayoría absoluta.

PUBLICIDAD

El presidente de Israel, Isaac Herzog, encargó a Eisenkot la formación de Gobierno el 8 de noviembre. Los partidos que lo recomendaron suman 67 diputados y los que respaldaron a Netanyahu, 46. Netanyahu insiste en formar un Gobierno “de unidad” sionista apoyado en los ultraortodoxos y sin partidos árabes. Según Israel Hayom, diario israelí, este miércoles se reunió en la Knéset, sin anuncio previo, con Naftali Bennett, cuyo partido, Juntos, había recomendado a Eisenkot.

Eisenkot tiene hasta el 6 de diciembre para presentar su Gobierno ante la Knéset. Herzog puede prorrogar ese plazo 14 días, hasta el 20 de diciembre.

PUBLICIDAD