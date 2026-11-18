El modo GTA 6 en WhatsApp combina herramientas del sistema con recursos externos y prescinde de archivos APK. (Foto composición)

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La espera por Grand Theft Auto VI se traslada a las pantallas de los celulares, haciendo que WhatsApp se pueda adaptar al lanzamiento de Rockstar con un modo que personaliza la aplicación en diferentes aspectos.

No se trata de una actualización oficial de Meta ni de una función especial incorporada por la aplicación. Es una combinación de herramientas ya existentes (cambio de foto de perfil, nombre visible y fondos de pantalla) junto con recursos externos opcionales, que permiten adoptar la estética neón y tropical de la saga sin instalar archivos APK ni paquetes de personalización de origen dudoso.

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Cómo personalizar WhatsApp en modo GTA 6

El primer paso consiste en elegir una imagen vinculada al videojuego: capturas de materiales promocionales, el logotipo de GTA VI o ilustraciones de sus personajes. Conviene verificar que la imagen provenga de una fuente confiable y que no sea un archivo ejecutable disfrazado de fotografía.

Para aplicarla, hay que abrir WhatsApp, entrar en el menú de configuración y tocar la foto de perfil actual. Desde allí se selecciona la imagen guardada en la galería, se encuadra y se confirma. El cambio ocurre dentro de la aplicación y no modifica los permisos de privacidad configurados.

La herramienta Meta AI ofrece la opción de generar fondos de pantalla para los chats a partir de descripciones de texto. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

WhatsApp también permite editar el nombre visible para quienes no tienen el contacto guardado. Ese campo puede incluir una referencia a GTA VI, una frase de la saga o la fecha de lanzamiento. El cambio se hace desde Configuración, dentro del perfil, sin necesidad de descargar teclados ni fuentes especiales que soliciten acceso a conversaciones o contactos.

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Cómo cambiar los fondos de pantalla en los chats y en el teclado

Los fondos de pantalla trasladan la estética de GTA VI a las conversaciones individuales o grupales. El usuario descarga una imagen desde una página confiable, la guarda como fotografía y la aplica en los chats que elija.

Para activarlo, se abre una conversación, se accede a las opciones del chat y se busca el apartado “Fondo de pantalla”. WhatsApp permite elegir una imagen de la galería y definir si se usará en esa conversación puntual o en varios chats a la vez. La aplicación también ofrece generar imágenes personalizadas mediante Meta AI, una herramienta que crea ilustraciones a partir de una descripción escrita en la barra de prompts.

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El teclado digital admite un nivel adicional de personalización, aunque esta parte ya no es nativa de WhatsApp. Aplicaciones como Gboard, de Google, o Swiftkey permiten importar una imagen horizontal guardada previamente y ajustar su transparencia para que el texto siga siendo legible durante la escritura.

El cambio del ícono de WhatsApp en el sistema Android requiere la instalación de un launcher externo como Nova Launcher. (Rockstar)

Cómo cambiar le ícono de la aplicación

Cambiar el logotipo de WhatsApp por una imagen de GTA VI exige un paso adicional, ya que la aplicación no ofrece esa opción de forma nativa. Para lograrlo se necesita un organizador de pantallas o launcher, como Nova Launcher, descargado desde la tienda oficial del sistema operativo.

Tras establecer ese gestor como predeterminado en los ajustes del teléfono, se mantiene presionado el ícono tradicional de WhatsApp en el menú de inicio, se selecciona “Editar” y se carga la imagen cuadrada elegida para reemplazar el diseño original.

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Este recurso solo está disponible en dispositivos Android: en iPhone, el sistema permite crear un acceso directo personalizado mediante la aplicación nativa “Atajos”, pero no admite launchers que modifiquen toda la interfaz del escritorio.

Las modificaciones estéticas conservan el cifrado de extremo a extremo y evitan el riesgo de suspensiones en la plataforma. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

A diferencia de las copias modificadas de la aplicación, como WhatsApp Plus o GBWhatsApp, el modo GTA VI no altera los servidores de comunicación ni el cifrado de extremo a extremo. Las modificaciones operan solo sobre la capa visual del teléfono del usuario, lo que mantiene la cuenta protegida frente a baneos o suspensiones.

Revertir los cambios es sencillo: para recuperar el ícono original basta con restablecer la interfaz predeterminada del fabricante o desinstalar el launcher instalado, mientras que los fondos de chats y teclado se eliminan volviendo a los menús de configuración de cada herramienta y seleccionando las opciones por defecto.

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