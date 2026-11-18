La fiscalía de la provincia de Cebú evalúa las pruebas para determinar si emite una citación formal contra Thomas Markle (Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas/Imagen cedida vía REUTERS).

Guardar

La Policía de Filipinas anunció que se presentaron denuncias penales contra Thomas Markle por presuntos delitos de abuso sexual infantil en línea. Markle, padre distanciado de Meghan, duquesa de Sussex, afronta paralelamente una causa federal en Estados Unidos por posesión de material de abuso sexual infantil.

Las actuaciones quedaron radicadas el lunes ante la oficina del fiscal de Cebú, tras una investigación iniciada el mes pasado por la presunta distribución y posesión de ese material. La policía señaló que habría infringido la legislación local contra la explotación y el abuso de menores en internet, informó NBC News.

PUBLICIDAD

El procedimiento filipino se encuentra en una etapa preliminar. Los fiscales deberán determinar si emiten una citación para que Markle responda; de ser así, su defensa dispondrá de 10 días para presentar una declaración jurada de descargo. Posteriormente, la fiscalía resolverá si formaliza una causa judicial.

De acuerdo con Reuters, Markle, de 82 años, residió durante un tiempo en Cebú antes de regresar a Estados Unidos. Las autoridades indicaron además que continúa el análisis forense de los dispositivos entregados en Filipinas por Thomas Markle Jr., medio hermano de Meghan, que podrían aportar elementos adicionales o derivar en nuevas imputaciones.

PUBLICIDAD

Su hijo contactó al FBI y a la policía filipina en octubre, luego de hallar presuntas imágenes de abuso mientras vaciaba la antigua vivienda de su padre en Cebú, precisó Fox News.

Las autoridades filipinas realizan el análisis forense de los dispositivos electrónicos entregados por Thomas Markle Jr. (Archivo).

La causa en Estados Unidos incluye material incautado en dos depósitos

La presentación en Filipinas tuvo lugar menos de dos semanas después de que las autoridades estadounidenses detuvieran a Markle en Florida por un cargo federal de posesión de material de abuso sexual infantil.

Según documentos judiciales recogidos por NBC News y Fox News, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) incautaron cerca de 78 objetos en dos depósitos que él alquilaba en Los Ángeles. Entre los artículos había negativos, diapositivas y libros con material sospechoso.

PUBLICIDAD

La denuncia federal alega que un testigo, conocido de Markle desde la década de 1970, identificó al hombre adulto que aparece junto a niñas prepúberes en al menos dos fotografías.

Los investigadores también vincularon el fondo de algunas imágenes con el Anahaw Lodge, un hotel de Filipinas.

No obstante, la documentación estadounidense no establece cuándo fueron tomadas esas fotografías, si Markle viajó al país asiático ni si están relacionadas con los hechos investigados en Cebú.

Markle fue inicialmente liberado bajo arresto domiciliario, pero un juez federal ordenó que permaneciera detenido luego de que se quitara el dispositivo de monitoreo electrónico.

PUBLICIDAD

Agentes del FBI incautaron cerca de setenta y ocho objetos en dos depósitos alquilados por Thomas Markle en Los Ángeles (Grosby Group).

Markle negó las acusaciones y Meghan dijo estar “profundamente angustiada”

Thomas Markle rechazó las acusaciones el mes pasado y las calificó de “mentiras repugnantes”. Hasta el momento, no se ha informado de una respuesta pública de su equipo legal ante las denuncias presentadas en Filipinas.

En un comunicado emitido cuando se conocieron las primeras acusaciones, Meghan manifestó estar “profundamente angustiada” y expresó su preocupación por los posibles menores afectados, reportó Fox News.

La relación con su padre se deterioró antes de su boda de 2018 con el príncipe Harry. El hombre no asistió a la ceremonia, lo que fue objeto de escrutinio mediático.

La duquesa afirmó que en 2018 recibió información sobre acusaciones “inquietantes y perturbadoras” contra Thomas y que la decisión de impedir el contacto de este con sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, tuvo como objetivo “protegerlos”.

PUBLICIDAD

La Policía Metropolitana de Londres confirmó que la actriz recibió, en enero de 2019, una carta con varias denuncias sobre presuntos delitos cometidos fuera del Reino Unido.

El organismo detalló que, en ese entonces, no comunicó esas acusaciones a otras autoridades y remitió el caso al organismo británico de supervisión policial para revisar su gestión.