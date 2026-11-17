La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica situó el horario de la incidencia entre las 11.05 y las 11.45, hora de la costa este (REUTERS/Lisi Niesner)

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El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) restableció sus sitios web y servicios de datos tras una interrupción de 40 minutos vinculada con una tarea rutinaria de mantenimiento de red.

La incidencia, registrada el martes 17 de noviembre, afectó el acceso de parte de los usuarios a herramientas digitales del organismo, pero no alcanzó a sus principales canales alternativos de difusión de alertas.

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La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) informó que los problemas se produjeron entre las 11.05 y las 11.45, hora de la costa este, equivalente a las 10.05 y las 10.45 en la zona central.

Cuando la agencia comunicó lo ocurrido, el funcionamiento de los portales y los servicios de datos ya había sido normalizado.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos restableció sus portales web y servicios de datos tras una interrupción de 40 minutos (Foto: NOAA)

La NOAA atribuyó el problema a un mantenimiento rutinario de red

John Ewald, funcionario de la NOAA, explicó que las tareas programadas ocasionaron dificultades técnicas para algunos usuarios de los sitios y productos de datos del NWS. La declaración, recogida por KSNT, precisó que la situación quedó resuelta al concluir la ventana de mantenimiento.

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La agencia no detalló cuántos portales o productos fueron afectados, ni publicó un desglose geográfico de los inconvenientes.

Sí confirmó que el alcance fue parcial: la interrupción impidió o dificultó el acceso a determinados recursos en línea, sin paralizar por completo la difusión de información meteorológica oficial.

El servicio DownDetector, que reúne notificaciones de usuarios sobre fallas en plataformas digitales, registró más de 400 avisos durante la mañana. Los mensajes apuntaron a problemas de acceso a weather.gov y a otras herramientas asociadas al organismo.

Esos registros sirven como un indicador de las experiencias de los usuarios, pero no constituyen una medición oficial de la cantidad de personas afectadas.

La aclaración de la NOAA permitió diferenciar este episodio de una interrupción originada por una falla no identificada o por un incidente de seguridad.

La explicación oficial atribuyó el hecho al mantenimiento de la red y no informó sobre daños en los sistemas ni sobre una afectación posterior al restablecimiento del servicio.

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John Ewald, funcionario de la NOAA, comunicó que las dificultades técnicas concluyeron al terminar la ventana de mantenimiento de red (REUTERS/Marco Bello)

En medio de otras fallas técnicas registradas en el país, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia a los problemas que involucraron a bancos, Microsoft y la aviación.

Consultado en Filipinas, afirmó: “Es la vida. Cuando eres grande y poderoso y tienes todo el dinero, esas cosas pasan. Está bien”, según People. Trump no se refirió específicamente a la interrupción del NWS.

La radio meteorológica y NOAAPort siguieron disponibles durante la incidencia

Durante los 40 minutos de problemas digitales, NOAA Weather Radio y NOAAPort continuaron operativos.

Ewald señaló que ambos canales no fueron impactados por el mantenimiento, una diferencia relevante debido a que permiten distribuir pronósticos, avisos y datos meteorológicos por vías distintas a las páginas web del NWS.

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NOAA Weather Radio es una red nacional de emisoras que transmite de manera continua información del tiempo, vigilancias, alertas y advertencias emitidas por las oficinas del NWS.

El sistema también participa en la difusión de mensajes ante otros riesgos, en coordinación con autoridades federales, estatales y locales.

Por ello, su disponibilidad ofrece una alternativa cuando existen limitaciones en las plataformas conectadas a internet.

Por su parte, NOAAPort es un sistema de distribución satelital que entrega información ambiental y productos meteorológicos a la NOAA y a usuarios externos.

Entre los materiales que puede difundir se encuentran boletines, pronósticos, advertencias e imágenes. Su continuidad confirmó que la incidencia se concentró en el acceso de algunos usuarios a servicios web y de datos, y no en todos los circuitos de distribución del organismo.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia a la serie de interrupciones técnicas registradas en el país, aunque no se refirió de forma específica a la falla temporal del Servicio Meteorológico Nacional (REUTERS/Kent Nishimura)

El NWS pidió a la población disponer de varias vías para recibir avisos

Tras informar que el inconveniente había sido solucionado, el NWS reiteró que el público debe contar con más de un medio para recibir pronósticos y alertas críticas y urgentes.

La recomendación incluye NOAA Weather Radio, las Alertas Inalámbricas de Emergencia que llegan a teléfonos compatibles, medios de comunicación y sitios web o cuentas oficiales verificadas.

La sugerencia cobra importancia ante amenazas meteorológicas que requieren una reacción rápida, como tormentas intensas, inundaciones repentinas o tornados.

Depender de un único sitio o aplicación puede limitar el acceso a una advertencia si una plataforma presenta dificultades técnicas, incluso cuando otros sistemas de comunicación permanecen activos.

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El NWS no anunció medidas adicionales después de la reposición de sus páginas y servicios de datos. La última actualización oficial indicó que el mantenimiento ya había concluido y que los usuarios podían volver a utilizar las herramientas digitales afectadas.