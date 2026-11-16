Estados Unidos

Donald Trump confirmó que se encontrará con Xi Jinping y Putin y agregó: “Tal vez me reúna con Kim Jong-un también”

El mandatario parte rumbo a Filipinas y luego llegará a Shenzhen para participar en la cumbre de APEC, donde crece la expectativa por la esperada reunión tripartita entre los líderes de Estados Unidos, China y Rusia

Donald Trump confirmó que se encontrará con Xi Jinping y Putin
Guardar

Donald Trump confirmó reuniones con Xi Jinping y Vladímir Putin durante su próxima gira por Asia y dijo que también podría entrevistarse con el dictador norcoreano, Kim Jong-un. El presidente hizo las declaraciones antes de partir hacia Filipinas, primera escala de un viaje que incluirá una cumbre económica en China.

Trump afirmó que el itinerario contempla una intervención ante líderes de la región, una reunión con el presidente chino y un encuentro con el mandatario ruso. Sobre Corea del Norte, señaló: “Podríamos encontrarnos con Kim Jong-un también”.

PUBLICIDAD

Donald Trump sumó al dictador norcoreano en la lista de posibles reuniones en Asia. (REUTERS/Kevin Lamarque)
Donald Trump sumó al dictador norcoreano en la lista de posibles reuniones en Asia. (REUTERS/Kevin Lamarque)

La gira de Trump comenzará en Manila, donde participará de reuniones con dirigentes del Sudeste Asiático, y seguirá en Shenzhen, China, para la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Allí prevé mantener conversaciones con Xi Jinping y Vladímir Putin sobre los arsenales nucleares de Estados Unidos, China y Rusia.

La agenda de Trump en Filipinas y China

Al anunciar el viaje, Trump dijo que se trata de un “gran viaje” y anticipó que en Filipinas habrá una reunión centrada “mayormente en la economía”, aunque añadió que se abordarán otros asuntos.

Tres retratos en primer plano de Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin con trajes oscuros y corbatas
El diálogo de Donald Trump con Xi Jinping y Vladímir Putin abordará los arsenales nucleares de las tres naciones.

El presidente sostuvo que pronunciará un discurso antes de viajar a China. “Luego vamos a China, y allí estaremos con el presidente Xi”, afirmó al referirse al encuentro con el líder chino.

PUBLICIDAD

Según se informó previamente, en Manila Trump se reunirá con dirigentes del Sudeste Asiático que buscan respaldo de Washington ante la presión de Beijing en la región. La Casa Blanca prevé firmar durante esa escala un acuerdo comercial con Tailandia.

La siguiente etapa será Shenzhen, donde se realizará la cumbre de APEC. El viaje ocurre después de varios días de escasa exposición pública del mandatario, mientras su administración enfrentaba cuestionamientos por una suspensión de operaciones en tierra que afectó al tráfico aéreo en Estados Unidos.

Reunión con Putin y posible contacto con Kim Jong-un

Trump confirmó que también se encontrará con Vladímir Putin durante la gira. “También nos vamos a encontrar con el presidente Putin”, dijo al describir la agenda prevista en China.

Donald Trump evaluó un posible encuentro con el líder norcoreano Kim Jong-un durante su gira por Asia. (REUTERS/ARCHIVO)
Donald Trump evaluó un posible encuentro con el líder norcoreano Kim Jong-un durante su gira por Asia. (REUTERS/ARCHIVO)

Las conversaciones con Xi y Putin estarán centradas en las armas nucleares, de acuerdo con la información difundida sobre el viaje. El mandatario y funcionarios de su administración indicaron que la guerra de Rusia en Ucrania no formará parte de esas conversaciones.

La posibilidad de una reunión con Kim Jong-un se sumó a esa agenda. Trump no dio precisiones sobre la fecha, el lugar ni el formato de un eventual encuentro con el líder norcoreano.

El presidente añadió que la gira abre una oportunidad para avanzar en distintos asuntos. “Tenemos la oportunidad de lograr muchas cosas”, afirmó, antes de recordar que Estados Unidos será sede del G20 en Miami en diciembre.

Temas Relacionados

Donald TrumpXi JinpingVladimir PutinArmas nuclearesÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Anthropic sale a bolsa: fecha, precio y claves del debut en Wall Street

La creadora de Claude debuta el jueves con seis veces más pedidos que acciones y una pérdida de 104.000 millones que casi nadie sabe leer

Anthropic sale a bolsa: fecha, precio y claves del debut en Wall Street

La temporada de gripe en Estados Unidos comenzó más temprano: afecta principalmente al sur y oeste del país

Siete estados ya registran actividad alta o muy alta de contagios, y los especialistas advierten que los feriados podrían acelerar una propagación que lleva semanas escalando sin freno

La temporada de gripe en Estados Unidos comenzó más temprano: afecta principalmente al sur y oeste del país

El sistema de IA de la FAA bajo la lupa: enfrenta preguntas tras el colapso aéreo más grave desde 2023

SMART se había expandido a todo el país solo tres días antes del colapso, y los funcionarios tuvieron que salir a desmentir su posible rol en el incidente

El sistema de IA de la FAA bajo la lupa: enfrenta preguntas tras el colapso aéreo más grave desde 2023

Bancos e IA: el cliente ya le pregunta a ChatGPT

El 74% consulta su plata en chatbots ajenos al banco y la mitad se iría si su entidad no ofrece inteligencia artificial. Los bloqueos a los agentes fallan, la productividad no llega a la ganancia y el gasto ya equivale hasta al 20% de lo que se paga en personal

Bancos e IA: el cliente ya le pregunta a ChatGPT

Los deportes estadounidenses intentan volver a la normalidad después de que la suspensión viajes afecte a varios equipos

El caos aéreo del viernes alteró la agenda deportiva en Estados Unidos, y la postergación de un partido en el fútbol americano universitario generó polémica. Ligas como la NBA, NFL y NHL, también tuvieron inconvenientes

Los deportes estadounidenses intentan volver a la normalidad después de que la suspensión viajes afecte a varios equipos

TECNO

Cómo transferir fotos, datos y contactos al iPhone 18 Pro Max desde otro iPhone o Android

Cómo transferir fotos, datos y contactos al iPhone 18 Pro Max desde otro iPhone o Android

Florida extiende la emergencia por dengue mientras una startup universitaria prueba una trampa con IA para combatir el brote

Las denuncias por material de abuso sexual infantil generado con IA se multiplicaron más de 8.400% en dos años

Jennie aparece en la lista filtrada del álbum de GTA 6 junto a Dua Lipa, Travis Scott y otras 31 estrellas

Estos son los 4 cambios que tendría el iPhone Duo de Apple en el año 2027

ENTRETENIMIENTO

Brian May, guitarrista de Queen, convirtió 65 hectáreas de tierras agotadas en una reserva: lleva 13 años plantando árboles en Dorset

Brian May, guitarrista de Queen, convirtió 65 hectáreas de tierras agotadas en una reserva: lleva 13 años plantando árboles en Dorset

Robert Pattinson es oficialmente el nuevo James Bond

"No hay nadie más merecedor": Lily Collins homenajea a su padre Phil Collins tras su ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll

Jennie aparece en la lista filtrada del álbum de GTA 6 junto a Dua Lipa, Travis Scott y otras 31 estrellas

Jennifer Lopez confirmó que ya grabó 20 canciones: “Hay un par que me entusiasman mucho”

MUNDO

¿Una nueva Yalta? Qué se espera de la cumbre de Trump, Xi y Putin y qué busca cada líder

¿Una nueva Yalta? Qué se espera de la cumbre de Trump, Xi y Putin y qué busca cada líder

Italia intervino el banco digital Revolut por deficiencias en los controles: sospechan que la mafia lavó dinero

Sufrió un derrame cerebral que le paralizó medio cuerpo y ahora forma parte de un récord Guinness de karate

La baja de las tecnológicas sigue arrastrando a los mercados: Nvidia pierde otro 3%

Vive en un paraíso del Pacífico, pero no puede salir: la historia de una mujer atrapada por un problema con su visa