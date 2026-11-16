Donald Trump confirmó que se encontrará con Xi Jinping y Putin y agregó: “Tal vez me reúna con Kim Jong-un también”

Donald Trump confirmó que se encontrará con Xi Jinping y Putin

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Donald Trump confirmó reuniones con Xi Jinping y Vladímir Putin durante su próxima gira por Asia y dijo que también podría entrevistarse con el dictador norcoreano, Kim Jong-un. El presidente hizo las declaraciones antes de partir hacia Filipinas, primera escala de un viaje que incluirá una cumbre económica en China.

Trump afirmó que el itinerario contempla una intervención ante líderes de la región, una reunión con el presidente chino y un encuentro con el mandatario ruso. Sobre Corea del Norte, señaló: “Podríamos encontrarnos con Kim Jong-un también”.

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Donald Trump sumó al dictador norcoreano en la lista de posibles reuniones en Asia. (REUTERS/Kevin Lamarque)

La gira de Trump comenzará en Manila, donde participará de reuniones con dirigentes del Sudeste Asiático, y seguirá en Shenzhen, China, para la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Allí prevé mantener conversaciones con Xi Jinping y Vladímir Putin sobre los arsenales nucleares de Estados Unidos, China y Rusia.

La agenda de Trump en Filipinas y China

Al anunciar el viaje, Trump dijo que se trata de un “gran viaje” y anticipó que en Filipinas habrá una reunión centrada “mayormente en la economía”, aunque añadió que se abordarán otros asuntos.

El diálogo de Donald Trump con Xi Jinping y Vladímir Putin abordará los arsenales nucleares de las tres naciones.

El presidente sostuvo que pronunciará un discurso antes de viajar a China. “Luego vamos a China, y allí estaremos con el presidente Xi”, afirmó al referirse al encuentro con el líder chino.

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Según se informó previamente, en Manila Trump se reunirá con dirigentes del Sudeste Asiático que buscan respaldo de Washington ante la presión de Beijing en la región. La Casa Blanca prevé firmar durante esa escala un acuerdo comercial con Tailandia.

La siguiente etapa será Shenzhen, donde se realizará la cumbre de APEC. El viaje ocurre después de varios días de escasa exposición pública del mandatario, mientras su administración enfrentaba cuestionamientos por una suspensión de operaciones en tierra que afectó al tráfico aéreo en Estados Unidos.

Trump confirmó que también se encontrará con Vladímir Putin durante la gira. “También nos vamos a encontrar con el presidente Putin”, dijo al describir la agenda prevista en China.

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Donald Trump evaluó un posible encuentro con el líder norcoreano Kim Jong-un durante su gira por Asia. (REUTERS/ARCHIVO)

Las conversaciones con Xi y Putin estarán centradas en las armas nucleares, de acuerdo con la información difundida sobre el viaje. El mandatario y funcionarios de su administración indicaron que la guerra de Rusia en Ucrania no formará parte de esas conversaciones.

La posibilidad de una reunión con Kim Jong-un se sumó a esa agenda. Trump no dio precisiones sobre la fecha, el lugar ni el formato de un eventual encuentro con el líder norcoreano.

El presidente añadió que la gira abre una oportunidad para avanzar en distintos asuntos. “Tenemos la oportunidad de lograr muchas cosas”, afirmó, antes de recordar que Estados Unidos será sede del G20 en Miami en diciembre.

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