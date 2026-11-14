El secretario de Transporte de EEUU dijo la paralización de vuelos se debió a un error del contratista o a un router defectuoso

Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos (REUTERS/Eric Lee)

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El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, afirmó el sábado que “es seguro volar” mientras el sistema aéreo retoma sus operaciones tras una falla masiva de comunicaciones que obligó a suspender todos los despegues del país durante varias horas. El funcionario reconoció que la recuperación será gradual y que persistirán las cancelaciones mientras las aerolíneas reordenan sus aviones y tripulaciones.

En una conferencia de prensa el sábado por la mañana, Duffy dijo que un contratista de L3Harris estaba realizando tareas de mantenimiento rutinarias en una ubicación remota de la FAA para reemplazar líneas de telecomunicaciones de cobre con décadas de antigüedad por fibra óptica. Según explicó, el router de reemplazo comenzó a inundar otros routers de la red de control del tráfico aéreo con miles de intentos de conexión, saturando el sistema e interfiriendo con la capacidad de los controladores para comunicarse con los aviones. También interrumpió las transmisiones de radar.

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“Lo que estamos tratando de determinar es si hubo incompetencia, es decir, si fue un error del usuario... de L3Harris, o si instalaron un router defectuoso”, comentó el funcionario.

La paralización nacional del viernes duró cerca de cuatro horas y se levantó a las 20:15, hora del este, después de que las autoridades restablecieran la plena funcionalidad de las instalaciones de control del tránsito aéreo. La interrupción afectó también a vuelos internacionales con destino a Estados Unidos.

Más de 20.000 vuelos sufrieron alteraciones por el fallo. Para el sábado, FlightAware contabilizaba 3.900 vuelos cancelados dentro de Estados Unidos y otros 2.500 con demoras, mientras decenas de miles de pasajeros esperaban información en los aeropuertos.

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Duffy sostuvo que los aviones ya habían comenzado a salir de las puertas de embarque, rodar y despegar, aunque vinculó la vuelta a la normalidad con una reorganización de toda la red aérea. “Seguirán produciéndose retrasos y cancelaciones mientras las aerolíneas reprograman vuelos y reubican aviones y tripulaciones donde más se necesitan”, advirtió.

Aviones estacionados en las puertas del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, en Arlington, después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos levantara una suspensión nacional de vuelos en tierra, en el parque Gravelly Point de Arlington, Virginia (REUTERS/Eric Lee)

Duffy atribuyó la interrupción a una red de telecomunicaciones obsoleta

El secretario descartó que las autoridades consideren un ataque informático como origen del incidente. Durante una conferencia de prensa, respondió a las preguntas sobre una posible agresión externa: “No lo creemos”.

Duffy explicó que los sistemas volvieron a funcionar luego de aislar el trabajo que se realizaba en una ubicación remota. “Este fue un sistema de la FAA que no estuvo a la altura del momento”, afirmó sobre la falla de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.

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El viernes por la noche, el funcionario había atribuido el colapso a infraestructura de telecomunicaciones anticuada. “Usamos pequeñas líneas de cobre de los años 1980. Es un sistema antiguo que colapsó, y lo hizo en todas partes. Se sobrecargó”, dijo.

La explicación oficial coincidió con la evaluación del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien señaló que no había pruebas de “un ciberataque o un ataque con IA” ni vínculos con la avería que afectó a Microsoft el jueves. Mullin aclaró que no podía descartar por completo un acto de sabotaje.

Duffy reclamó USD 50.000 millones para actualizar el sistema de control del tránsito aéreo. En otra intervención, recordó que el Congreso había aprobado una asignación parcial de USD 12.500 millones y pidió nuevas inversiones para el sector.

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Miles de vuelos fueron afectados por la suspensión nacional del viernes (REUTERS/Eric Lee)

La suspensión obligó a aterrizar 3.500 aeronaves que ya estaban en vuelo

La orden de detener los despegues no afectó a los aviones que ya se encontraban en el aire. Duffy destacó el trabajo de los controladores durante la emergencia: “Teníamos 3.500 aeronaves en el aire. Tuvimos una paralización en tierra y lograron aterrizar todos nuestros aviones de forma segura”.

El secretario agradeció también a pilotos, auxiliares de vuelo, equipos terrestres y autoridades aeroportuarias. “Todos respondieron ayer”, sostuvo durante la conferencia realizada en la sede del Departamento de Transporte en Washington.

La FAA pidió paciencia a los viajeros mientras el servicio se normaliza. Duffy señaló que la prioridad era que los pasajeros pudieran regresar con sus familias “sanos y salvos” lo antes posible.

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La interrupción dejó a viajeros varados en terminales y puertas de embarque. Lisa Beraid, empleada de una compañía de seguros de 48 años, esperaba un vuelo en el aeropuerto La Guardia de Nueva York cuando resumió su situación a la agencia AFP: “Estoy cansada. Exhausta. Frustrada”.

Miles de personas permanecen varadas por la paralización de vuelos en EEUU (REUTERS/Eric Lee)

Steven Rathe, de 77 años, aguardaba un vuelo de cuatro tramos entre Nueva York y Albuquerque. “Nadie espera que todo el sistema de aerolíneas se venga abajo. Tenemos suerte de que no haya durado más”, dijo.

Tim Johnson, directivo de la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido, advirtió que la reanudación de los vuelos no eliminaría de inmediato las consecuencias para los pasajeros. “Puede haber algunas perturbaciones posteriores mientras las aerolíneas trabajan para volver a reservar a los pasajeros afectados y restablecer todos los servicios a la normalidad”, afirmó.

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La paralización fue la segunda suspensión nacional de despegues desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. La anterior ocurrió en enero de 2023, cuando falló un sistema de notificación para pilotos; tras los ataques de 2001, ningún avión comercial voló en Estados Unidos durante varios días.