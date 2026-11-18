Imagen de ilustración del icono de la aplicación de Instagram en un teléfono inteligente. 27 de octubre de 2025. REUTERS/Dado Ruvic

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Meta diseñó su programa de alianzas con escuelas de Instagram, presentado como una herramienta de seguridad, para sumar adolescentes a la red social. Lo muestran documentos internos de la empresa que la radio pública estadounidense NPR publicó. El plan se llamó “Project Gryffindor”.

Los documentos provienen de un juicio múltiple en Estados Unidos. Allí, niños y familias, distritos escolares y fiscales generales de varios estados acusan a las redes sociales de diseñar productos dañinos para menores de 18 años de edad y de ocultar los riesgos. Meta, TikTok, Google y Snap son los demandados, según NPR.

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Meta lanzó el programa en 2025 y lo amplió en septiembre de 2026, con casi 17.000 escuelas que tienen un un perfil verificado y pueden denunciar directamente a Instagram, publicaciones o cuentas que consideren peligrosas, como casos de acoso.

Documentos internos publicados por NPR revelaron que Meta creó el plan Project Gryffindor para sumar adolescentes a Instagram mediante acuerdos con escuelas. (REUTERS/Yves Herman/File Photo)

La última actualización agregó funciones para los alumnos verificados: un directorio de clubes y equipos, historias y notas con avisos del colegio y la posibilidad de mostrar una insignia de la escuela en el perfil. Sin embargo, los estudiantes pueden ver a otros compañeros que usan la plataforma y conectarse con ellos.

Presentaciones internas hablan de captar usuarios para Instagram

En una presentación de 2024 sobre “Project Gryffindor”, Meta escribió que integrarse en las escuelas servía para aumentar la “adquisición” de usuarios, las “amistades” y las “invitaciones”. “Creemos que las conexiones de red impulsarán la adquisición orgánica y sin atribución”, dice el documento.

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Otra presentación de 2023, planteaba que el programa daría a los adolescentes “una nueva razón para unirse” a Instagram. Ese texto señalaba que apoyarse en los adolescentes más activos para atraer a sus amigos “puede no ser eficaz” si hay comunidades enteras de jóvenes que aún no usan la aplicación.

Cerca de 17.000 colegios obtuvieron perfiles verificados en Instagram para canalizar denuncias sobre acoso y cuentas peligrosas. (Meta)

En otro escrito legal de 2025, presentado por abogados de distritos escolares. Describe “avisos masivos”: notificaciones a alumnos de un colegio concreto para que pasaran de inactivos a activos. Así, Meta logró detectar cuándo los adolescentes estaban en clase con datos de ubicación y de su escuela.

Un documento de 2023 sostiene que los adolescentes influyen en cómo los menores de 10 a 12 años de edad entienden qué y con qué frecuencia compartir en la red. La política de Meta exige tener al menos 13 años para abrir una cuenta en Instagram.

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La empresa niega la acusación y expertos advierten riesgos

La portavoz de Meta, Liza Crenshaw, dijo a NPR que la nota “tergiversa por completo” un programa positivo. Según ella, en el último año la compañía revisó más del 90% de las denuncias de acoso de las escuelas participantes en menos de 48 horas. Meta no respondió a las preguntas de NPR sobre extorsión sexual y seguridad informática.

La organización ISTE+ASCD rechazó su condición de socia de Meta y aclaró que su relación contractual finalizó en 2025. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Sacha Haworth, directora ejecutiva del Tech Oversight Project, una organización que vigila a las empresas tecnológicas, afirmó que los propios documentos de Meta describen el programa como una forma de atraer a más adolescentes. Paul Raffile, investigador de ciberseguridad, advirtió que la insignia escolar puede servir a estafadores que extorsionan a menores con imágenes íntimas.

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Raffile explicó que averiguar a qué escuela va la víctima forma parte del guion de esos delincuentes, que luego amenazan con enviar el material a todo el colegio. John DeMay, cuyo hijo de 17 años se quitó la vida en 2022 tras una extorsión así en Instagram, dijo que el programa contradice lo que enseñan padres y docentes.

La organización educativa ISTE+ASCD rechazó ser socia del programa, como afirmó Meta en su comunicado de septiembre. Dijo que hizo un “trabajo por contrato” que terminó en 2025. Crenshaw respondió que la empresa trabajó con ISTE en el desarrollo inicial y que el programa evolucionó después sin esa organización.

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