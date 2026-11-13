El secretario de Seguridad de EEUU atribuyó la suspensión de vuelos a una falla de telecomunicación

Markwayne Mullin afirmó que la medida se tomó por precaución ante una interrupción en las telecomunicaciones (YouTube: The National Desk).

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El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, afirmó que la suspensión nacional de vuelos ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA) se debe a una interrupción en las telecomunicaciones y que, hasta el momento, no se ha determinado su causa.

Durante una conferencia de prensa, Mullin señaló que la decisión de suspender los vuelos respondió a un criterio de precaución y que el sistema aún conserva capacidades de comunicación. “Todavía hay aviones aterrizando y, por tanto, todavía se están produciendo comunicaciones”, explicó.

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La medida autoriza el aterrizaje de las aeronaves que ya se encuentran en vuelo, pero prohíbe el despegue de los aviones que permanecen en tierra. La FAA informó que el tráfico de salida continuará suspendido hasta nuevo aviso y que los vuelos internacionales entrantes serán evaluados caso por caso.

La FAA autorizó el aterrizaje de los aviones en el aire y restringió únicamente las salidas en tierra (REUTERS/Elizabeth Frantz).

La suspensión se tomó por “extrema precaución”

El secretario indicó que existen “diferentes niveles de claridad” en las comunicaciones, pero en la mayoría “hay redundancia”. En consecuencia, “por extrema precaución decidimos dejar todo en tierra”.

Ante la pregunta de periodistas sobre si la anomalía también afectaba a otros países, respondió que no contaban con información sobre una extensión internacional del problema.

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Al mismo tiempo, aseguró que dos áreas dentro de Estados Unidos mantenían sus comunicaciones sin inconvenientes, aunque manifestó que no estaba en condiciones de identificarlas públicamente.

El Departamento de Seguridad Nacional justificó la orden bajo un criterio de extrema precaución (REUTERS/Elizabeth Frantz).

La FAA y otras agencias federales investigan el origen de la falla

Mullin precisó que las agencias federales con competencias vinculadas a las comunicaciones trabajan de manera conjunta para determinar qué provocó la interrupción. Entre ellas, mencionó al Departamento de Defensa y al Departamento de Estado.

“No quiero decir que esto sea una crisis, pero lo es, porque estamos suspendiendo vuelos; tuvimos que imponer una suspensión nacional de vuelos en tierra. Es algo en lo que el Gobierno funciona bien”, dijo.

El funcionario contó que el presidente Donald Trump fue informado de la situación y facilitó recursos y canales de comunicación para coordinar la respuesta federal. Según Mullin, el mandatario “tomó el liderazgo en esto de inmediato”.

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El presidente Donald Trump facilitó recursos para gestionar la contingencia aérea (REUTERS/Elizabeth Frantz).

El funcionario rechazó comparar el caso con el 11-S

La medida constituye la segunda suspensión nacional de despegues decretada por la FAA desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando se cerró el espacio aéreo civil y los aviones que estaban en vuelo debieron aterrizar.

Más recientemente, en 2023, la agencia suspendió las salidas durante menos de dos horas debido a una falla en el sistema de “Avisos a las Misiones Aéreas”.

Consultado sobre la posibilidad de que la falla generalizada de telecomunicaciones estuviera relacionada con un ciberataque, Mullin rechazó establecer paralelismos con los atentados de 2001. “Ese es un camino por el que no voy a transitar”, aseveró.

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Al mismo tiempo, expresó que no participará de las especulaciones: “¿Sabemos aún qué lo causó? No. Vamos a investigarlo, pero no voy a hacer suposiciones”.

El secretario insistió en que las autoridades comunicarán nueva información a medida que dispongan de datos confirmados: “Siempre queremos guiarnos por los hechos y nos guiaremos por los hechos. Y a medida que los tengamos, se los comunicaremos”.