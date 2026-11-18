La bancada demócrata prevé controlar más de 250 escaños en el próximo Congreso, por encima de los 218 requeridos para la confirmación en el pleno (REUTERS/Kevin Lamarque).

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Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos nominaron este miércoles al legislador neoyorquino Hakeem Jeffries para presidir el cuerpo, un paso que lo encamina a convertirse en el primer afroamericano en ocupar el segundo lugar en la línea de sucesión presidencial cuando asuma el nuevo Congreso en enero.

De acuerdo con NBC News y The New York Times, Jeffries obtuvo 251 votos frente a 11 en una votación secreta a puerta cerrada, con dos abstenciones. La definición interna reflejó el amplio respaldo al actual líder demócrata, de 56 años, pese a las objeciones planteadas por un grupo de legisladores progresistas electos y a que no tuvo ningún oponente.

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La elección formal del presidente de la Cámara se realizará en el pleno al inicio del próximo Congreso. Los demócratas prevén controlar más de 250 escaños, por encima de los 218 votos requeridos, por lo que Jeffries cuenta con margen suficiente para imponerse, precisó CBS News.

El legislador, nacido en Brooklyn y líder de los demócratas de la Cámara desde 2022, pidió que la nominación se resolviera mediante una votación secreta y contabilizada, en lugar de por aclamación, para que cada integrante pudiera expresar su respaldo u oposición.

Al aceptar la nominación, vinculó su candidatura con el legado del fallecido representante John Lewis, figura del movimiento por los derechos civiles. “Estamos viviendo un momento de ‘buenos problemas’ en Estados Unidos”, expresó en una declaración recogida por The New York Times, en alusión al llamado de Lewis a enfrentar la injusticia.

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La votación interna a puerta cerrada concluyó con 251 votos a favor de Jeffries, 11 en contra y dos abstenciones (REUTERS/Aaron Schwartz).

Once demócratas rechazaron la nominación de Jeffries

Siete de los 11 legisladores que votaron en contra difundieron una declaración conjunta para explicar su postura.

Los representantes electos Darializa Avila Chevalier, Adam Hamawy, Frederick Haynes, Melat Kiros, Donavan McKinney, Chris Rabb y Claire Valdez señalaron que sus votantes les encomendaron impulsar “Medicare para Todos, detener el terror del ICE, sacar el dinero de la política y poner fin al genocidio en Gaza”.

El grupo afirmó haber mantenido conversaciones de buena fe con Jeffries para obtener compromisos sobre esas prioridades.

“Si bien hemos visto avances significativos, aún queda trabajo por hacer para garantizar que la dirección que tome nuestro partido en el próximo Congreso refleje las exigencias de nuestros electores”, señalaron en el texto recogido por NBC News.

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En una conferencia de prensa, Jeffries dijo que “los resultados de las elecciones de hoy hablan por sí solos” y que van a trabajar “arduamente en todos los rincones del grupo parlamentario para cumplir con el pueblo estadounidense”.

Cuando se le preguntó por los que votaron en contra, el funcionario electo respondió: “Nuestro trabajo es combatir el extremismo de MAGA, no entre nosotros”.

Según explicó, cuando sean mayoría en el Congreso, se centrarán en la asequibilidad y la reducción del costo de vida: “El pueblo de este país exige un cambio audaz, drástico y transformador. El statu quo es inaceptable”.

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Jeffries convocó a evitar disputas internas y situó la reducción del costo de vida entre las prioridades del partido (REUTERS/Kevin Lamarque).

Los demócratas definieron el resto de su conducción en la Cámara

De acuerdo con CBS News y NBC News, la bancada también eligió a la representante por Massachusetts, Katherine Clark, como líder de la mayoría, el segundo cargo en la jerarquía demócrata. Será la primera mujer en desempeñar esa función en cualquiera de las dos cámaras del Congreso.

El representante por California, Pete Aguilar, fue designado jefe de disciplina partidaria, el tercer cargo en la jerarquía demócrata, lo que lo convierte en el legislador hispano que ha alcanzado la posición más alta en la conducción de la Cámara.

A su vez, Joe Neguse, de Colorado, fue elegido asistente de la presidencia de la Cámara.

Ted Lieu, también de California, presidirá el Caucus Demócrata y será el primer estadounidense de origen asiático en ocupar ese cargo. Por su parte, Lauren Underwood, de Illinois, ocupará la vicepresidencia del Caucus.

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