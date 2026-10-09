Christa Pike camina con asistencia y vuelve a comer tras la ejecución fallida en Tennessee

Christa Pike comenzó a caminar con asistencia y a recibir alimentos tras el fallido intento de ejecución en Tennessee. (AP Photo/The Tennessean, Lisa Nipp)

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Christa Pike volvió a caminar con asistencia y comenzó a comer por primera vez tras el fallido intento de ejecución por inyección letal en Tennessee. Sus abogados lo confirmaron el 8 de octubre en un comunicado oficial: la única mujer en el corredor de la muerte del estado da pasos cortos dentro de su habitación de hospital, recibe una dieta regular y recupera movilidad en los brazos, aunque con dolor intenso y quemaduras graves en las zonas de punción.

El comunicado fue firmado por Randy Spivey y Kelly Gleason, de la Oficina de Defensa Poscondenatoria, y por Stephen Ferrell y Luke Ihnen, del Servicio Federal de Defensa del Distrito Este, ambas con sede en Tennessee. En él, los abogados detallaron que Pike despertó el martes 6 de octubre, que el miércoles 7 comenzó a dar pasos limitados y que al 8 de octubre ya caminaba con asistencia.

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Un comunicado oficial de la defensa de Christa Pike en Tennessee detalla su estado de salud y pide la conmutación de su pena de muerte. (@mikerreports, Periodista de investigación radicado en Nueva York para @FoxNews Digital y @FoxTrueCrime/Tennessee Office of the Post-Conviction Defender o OPCD)

Sus pulmones están despejados y los médicos evalúan de forma favorable su evolución física. El Departamento de Correcciones de Tennessee confirmó que sigue hospitalizada, pero no proporcionó detalles médicos por razones de privacidad.

Cómo evoluciona Christa Pike tras la ejecución fallida en Tennessee

La recuperación física contrasta con la incertidumbre que rodea el estado cognitivo de Pike. Sus abogados advirtieron en el comunicado que continúa con dificultades de concentración y memoria. Sus médicos señalaron que “podría llevar meses determinar si sufrió lesiones cognitivas permanentes”. Ferrell describió el cuadro a ABC News: “Comienza una oración y pierde el hilo. No es que no sea consciente, sino que no retiene el pensamiento con facilidad”.

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Los médicos de Christa Pike evalúan posibles lesiones cognitivas permanentes y tratan quemaduras en sus brazos. (TDOC, Tennessee Department of Correction)

El equipo legal también destacó el trauma psicológico que atraviesa la condenada por haber sobrevivido al intento de ejecución. “Christa enfrenta el trauma psicológico profundo de haber sobrevivido una ejecución fallida, incluido el terror, el dolor y la incertidumbre de creer que estaba a punto de morir”, señalaron en el comunicado del 8 de octubre.

Sus abogados indicaron además que Pike pensó en la familia de su víctima y que Ferrell dijo a ABC News que “se pregunta qué han vivido ellos y qué tan difícil debe ser esto para ellos”.

La reclusa de 50 años recuperó la conciencia días después de que el estado intentara ejecutarla por inyección letal el 30 de septiembre de 2026. Su abogado detalló un cuadro médico grave con pronóstico incierto y la defensa renovó el pedido de conmutación de la pena de muerte. (Fuente: Fox News)

En cuanto a las lesiones físicas en los brazos, Ferrell explicó que las quemaduras en los sitios de inserción de las vías son graves y poco frecuentes. “Cuando intentaba firmar unos documentos, tenía dificultades para sostener un bolígrafo”, dijo en declaraciones a la cadena. Agregó que el nivel de daño tisular es “significativo” y que el tiempo de recuperación aún es incierto.

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Según Spivey, citado por Fox News, Pike tiene además neumonía y un coágulo en uno de sus brazos. Indicó que sus manos lucían “tremendamente hinchadas”.

Qué se sabe sobre el fallo en la inyección letal

La causa oficial del fallo aún no fue determinada. La hipótesis más citada entre especialistas es que las vías intravenosas no funcionaron de forma correcta, lo que habría impedido que el pentobarbital llegara al torrente sanguíneo.

Las fallas en las vías intravenosas habrían impedido el ingreso del fármaco al torrente sanguíneo de la condenada. (Department of Justice via AP, File)

En un escrito judicial, los abogados de Pike sostuvieron que “aparentemente, ningún miembro del equipo de ejecución advirtió que las vías intravenosas no estaban correctamente colocadas”, según la agencia AP.

El anestesiólogo Joel Zivot, asesor del equipo legal, añadió a Fox News que el fármaco habría quedado acumulado en el tejido. Las autoridades estatales no ofrecieron ninguna explicación oficial.

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La orden judicial y la preservación de pruebas

El 7 de octubre, la jueza I’Ashea Myles, del Tribunal de Cancillería del Condado de Davidson, ordenó preservar toda la prueba vinculada al intento de ejecución: vías intravenosas, agujas, jeringas, fármacos, etiquetas, envases, fotografías, grabaciones y comunicaciones electrónicas, incluidos mensajes en aplicaciones cifradas como Signal.

La jueza I'Ashea Myles ordenó la preservación de todas las pruebas físicas y digitales vinculadas al procedimiento. (George Walker IV/Pool via REUTERS)

La magistrada advirtió al Estado que tomara “especial cuidado” de no extraviar ni borrar información relevante. Según BBC News, esas pruebas sientan las bases para una eventual demanda civil contra el Estado.

Los abogados defensores solicitaron al estado la conmutación de la pena capital de Christa Pike por prisión perpetua. (REUTERS/Seth Herald)

La directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte calificó el episodio como “el peor que hemos visto y distinto a cualquier ejecución fallida en la era moderna”, según ABC News.

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La investigación estatal y la suspensión de ejecuciones en Tennessee

Tras el fallido intento, el gobernador republicano Bill Lee suspendió las ejecuciones programadas en Tennessee para el resto de 2026 y ordenó una revisión independiente a cargo del exfiscal federal Ed Stanton, cuya auditoría del protocolo de inyección letal en 2022 derivó en su reescritura antes de reanudar las ejecuciones. La revisión determinará si se cumplió el protocolo y si requiere cambios para garantizar su legalidad y eficacia, según la oficina del gobernador.

El gobernador Bill Lee suspendió las ejecuciones en el estado para el resto de 2026 y ordenó una auditoría del protocolo. (AP Foto/George Walker IV)

Además, el comisionado del Departamento de Correcciones de Tennessee, Frank Strada, presentó su renuncia tras el episodio. En el plano legislativo, la senadora republicana Marsha Blackburn, candidata al gobierno estatal en las elecciones de noviembre, propuso, según BBC News, reemplazar la inyección letal por la silla eléctrica.

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La situación judicial de Pike y los interrogantes pendientes

Christa Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, cometido en Knoxville en 1995, cuando tenía 18 años. Sus abogados piden al gobernador Lee que conmute la pena de muerte por prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

En el comunicado del 8 de octubre señalaron que Pike cometió el crimen tras una infancia marcada por abuso y negligencia, y que durante su encarcelamiento fue diagnosticada y tratada por trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático. “Nunca debería ser sometida a otro intento de ejecución”, afirmaron.

La única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee recibió su condena en 1996 por un crimen en Knoxville. (MAY MARTINEZ/SPECIAL TO THE NEWS SENTINEL)

Lo que sucederá a continuación permanece sin definición. Consultado en la audiencia del 7 de octubre, el fiscal general de Tennessee dijo no saber si el Estado tiene previsto fijar una nueva fecha. Los médicos advirtieron que podría llevar meses determinar si Pike sufrió lesiones cognitivas permanentes. El alcance del daño en sus brazos tampoco está resuelto.

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La revisión ordenada por Lee y el análisis de las pruebas preservadas por orden judicial definirán si el protocolo de inyección letal en Tennessee requiere modificaciones de fondo.