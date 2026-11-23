Honda llamó a revisión 810.592 vehículos en Estados Unidos por fallas en infladores de airbags Takata (REUTERS/Cole Burston/File Photo)

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Honda llamó a revisión 810.592 vehículos en Estados Unidos por un riesgo de rotura en los infladores de airbags Takata, una falla que puede expulsar fragmentos metálicos hacia el habitáculo y provocar lesiones graves o la muerte.

La campaña, identificada por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) con el número 26V765, alcanza a modelos Acura y Honda de los años 2012 y 2013.

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El aviso no comprende a todas las unidades de esas líneas en el país. Abarca vehículos que fueron vendidos originalmente o registrados en Alabama, California, Florida, Georgia, Hawái, Luisiana, Misisipi, Carolina del Sur y Texas, además de Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, las Islas Marianas del Norte, Guam y Samoa Americana.

Esos territorios estuvieron expuestos a condiciones de alta humedad y grandes variaciones de temperatura que pueden acelerar el deterioro del componente.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras registró la campaña con el código 26V765 (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Estos son los modelos Honda y Acura incluidos en la revisión

Los propietarios deben comprobar el número de identificación vehicular de 17 caracteres, conocido como VIN, ya que la inclusión depende de la pieza instalada y del historial de venta o registro. Los modelos alcanzados son los siguientes:

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Honda Civic , años modelo 2012 y 2013: 413.125 unidades.

Honda CR-V , años modelo 2012 y 2013: 197.045 unidades.

Honda Accord , año modelo 2013: 165.225 unidades.

Acura RDX , año modelo 2013: 20.554 unidades.

Acura ILX, año modelo 2013: 14.643 unidades.

La suma de esas unidades asciende a 810.592 vehículos. Para confirmar si un automóvil específico forma parte de la campaña, los dueños pueden ingresar el VIN en el buscador de retiros de la NHTSA, en los sitios de Honda o Acura, o consultar a un concesionario autorizado.

Honda constató la ausencia de lesiones o fallecimientos asociados a los modelos incluidos en la convocatoria (REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo)

La humedad y los cambios de temperatura pueden degradar el propulsor del airbag

El problema está en determinados infladores frontales del conductor y del acompañante fabricados por Takata.

Según el aviso de seguridad de la NHTSA, la exposición prolongada a una humedad absoluta elevada y a amplias variaciones de temperatura puede degradar la carga propulsora del inflador.

Aunque estos infladores contienen desecante, un material que absorbe humedad, los ensayos y el seguimiento a largo plazo mostraron que algunas unidades pueden deteriorarse con el tiempo bajo esas condiciones climáticas. Si el inflador se rompe al activarse, puede lanzar piezas metálicas afiladas contra el conductor u otros ocupantes.

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Honda indicó que, hasta la presentación de esta campaña, no tenía conocimiento de roturas, lesiones ni muertes vinculadas con los vehículos incluidos.

La empresa determinó el 19 de noviembre de 2026 que correspondía iniciar el retiro, de acuerdo con la documentación presentada ante el regulador estadounidense.

El aviso abarca unidades comercializadas o registradas en estados y territorios con alta humedad (REUTERS/Toru Hanai/File Photo)

Los concesionarios reemplazarán el inflador sin costo y las cartas comenzarán a enviarse el 18 de diciembre

Los concesionarios Honda y Acura reemplazarán sin cargo el inflador frontal afectado, ya sea el del conductor o el del acompañante.

La NHTSA prevé que las cartas iniciales para advertir a los propietarios sobre el riesgo de seguridad se envíen el 18 de diciembre de 2026; habrá nuevos avisos cuando esté disponible la solución definitiva para cada vehículo.

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El retiro de Honda se conoce mientras continúa la revisión de airbags Takata en la industria automotriz. Toyota informó otra campaña que contempla 790.000 vehículos en todo el mundo, incluidos 314.029 en Estados Unidos, para determinados Toyota y Lexus con infladores frontales del acompañante.

Entre los modelos estadounidenses figuran Lexus SC430 2002-2010, IS250 2011 y GX460 2017; y Toyota Corolla 2003-2008, Tundra 2005-2006, Sequoia 2005-2007 y 4Runner 2016-2017.