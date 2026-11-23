Los votantes texanos rechazaron cerca del 80 % de las propuestas para elevar las tasas locales a la propiedad en las elecciones de noviembre (REUTERS/Joel Angel Juarez)

Guardar

Los demócratas de Texas preparan una nueva estrategia para aliviar los impuestos a la propiedad sin debilitar la financiación de las escuelas públicas, que depende en gran medida de esos tributos locales.

La fórmula que gana peso consiste en aumentar la aportación estatal a la educación para contener las tasas escolares, combinarla con alivios focalizados y evitar que el costo se traslade a inquilinos o empresas.

PUBLICIDAD

La discusión llega después de que los votantes rechazaran cerca del 80 % de las medidas sometidas a votación el 3 de noviembre para elevar las tasas locales sobre la propiedad, según un análisis de The Texas Tribune.

El resultado reflejó el malestar por el costo de vida, pese a que el Legislativo republicano destinó miles de millones de dólares a rebajas tributarias en los últimos años.

Más fondos estatales para las escuelas buscan frenar las facturas locales

Los gravámenes de los distritos escolares suelen representar la porción más grande de la factura de un propietario. Por ello, la propuesta central demócrata es que el estado cubra una parte mayor del costo de la enseñanza pública. Si las escuelas reciben más recursos estatales, tendrían menos presión para elevar sus impuestos locales.

PUBLICIDAD

La propuesta demócrata en Texas plantea un incremento del aporte estatal a la educación pública para contener los gravámenes escolares (REUTERS/Antranik Tavitian//File Photo)

El representante estatal Diego Bernal, demócrata de San Antonio y vicepresidente del Comité de Educación Pública de la Cámara de Representantes de Texas, definió esa vía como el principal instrumento disponible. “La mejor forma de aliviar los impuestos a la propiedad es financiar las escuelas públicas”, afirmó al medio texano.

Bernal matizó que un aumento del gasto estatal no garantiza una rebaja inmediata en cada factura. El objetivo, dijo, es que los cobros “crezcan más lentamente o, al menos, se estabilicen”.

Esa precisión delimita el alcance del plan: la financiación escolar estatal puede contener el aumento de los impuestos locales, pero no elimina por sí sola la obligación tributaria.

PUBLICIDAD

La futura gobernadora Gina Hinojosa también planteó reducir, e incluso eliminar parcialmente, los impuestos inmobiliarios que pagan los propietarios de viviendas.

Sin embargo, no detalló qué subsidios corporativos suprimiría para financiar la medida, cuánto recaudaría ni si su idea abarcaría todos los gravámenes o solo los destinados al funcionamiento de las escuelas.

Cualquier iniciativa necesitará apoyo de la oposición en un Senado que mantiene mayoría republicana. Allí podría surgir un acuerdo sobre la revisión de beneficios fiscales a empresas, aunque persisten diferencias respecto de los límites que el estado debe imponer a ciudades y condados.

Gina Hinojosa, gobernadora electa de Texas, plantea reducir los impuestos residenciales a la propiedad mediante una revisión de subsidios corporativos y del gasto estatal, mientras el debate se concentra en preservar los recursos de las escuelas públicas (REUTERS/Joel Angel Juarez/File Photo)

Reemplazar la recaudación escolar exige una fuente estable de ingresos

Texas no aplica un impuesto estatal a la propiedad ni un impuesto sobre la renta, prohibido por su Constitución. En consecuencia, los gobiernos locales dependen de los tributos inmobiliarios para pagar escuelas, policía, bomberos, carreteras y otros servicios.

PUBLICIDAD

Las viviendas unifamiliares conforman una parte amplia de la base fiscal, pero su recaudación individual es limitada, lo que presiona al alza las tasas.

Solo los distritos escolares reunieron USD 29.700 millones el último año para sus operaciones cotidianas mediante impuestos sobre la propiedad.

La cifra muestra la dimensión del reemplazo que exigiría una eliminación total de esos gravámenes, aun sin considerar otros servicios locales.

La exención de los impuestos escolares para propietarios tendría un costo más acotado. Tetyana Melnyk, principal estimadora de ingresos de la oficina del interventor estatal, informó a un comité legislativo que la porción de los dueños de viviendas en los impuestos escolares de mantenimiento y operaciones ronda los USD 8.600 millones. La proyección asciende a USD 12.000 millones en 2032.

PUBLICIDAD

El estado ya comprometió USD 51.000 millones cada dos años en recortes de impuestos a la propiedad. A diferencia de los superávits que permitieron a los republicanos financiar sus paquetes de alivio, los demócratas asumirán con una economía más lenta y un excedente presupuestario menor, mientras reclaman más inversión en educación, salud, salud mental, educación superior y parques.

John Diamond, director sénior del Centro de Finanzas Públicas del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice, señaló que los legisladores podrían revisar parte de los USD 52.000 millones anuales en exenciones del impuesto a las ventas.

No obstante, advirtió que liberar a los propietarios sin una fuente adicional de fondos puede desplazar la carga hacia inquilinos y empresas.

Ese riesgo también condiciona la sustitución por impuestos al consumo. Shannon Halbrook, especialista fiscal de Every Texan, explicó que los tributos inmobiliarios son más previsibles que los impuestos a las ventas, cuyos ingresos dependen del ciclo económico y del gasto de los hogares.

PUBLICIDAD

Mantener una parte de la recaudación sobre la propiedad, sostuvo, protege la continuidad de la financiación pública durante las desaceleraciones.

Los distritos escolares de Texas reunieron USD 29.700 millones el último año a través de impuestos sobre la propiedad (REUTERS/Gabriel V. Cardenas)

Las rebajas focalizadas incluyen a residentes de larga data e inquilinos

Mientras se define una reforma más amplia, Bernal impulsa un tope para los impuestos escolares de propietarios que hayan vivido al menos 15 años en la misma casa y cuya factura haya subido 120 % durante ese período.

La medida apunta a residentes de barrios en proceso de gentrificación, para quienes el aumento de la valoración fiscal puede poner en riesgo su permanencia en la vivienda.

Los demócratas también estudian alivios directos para los 4,1 millones de inquilinos de Texas, que no tuvieron un beneficio específico en las rondas anteriores de recortes.

PUBLICIDAD

Una propuesta del representante estatal Salman Bhojani, demócrata de Euless, contempla un pago equivalente a hasta 10 % del alquiler del año fiscal previo para quienes hayan mantenido la misma dirección durante, como mínimo, 12 meses.

La vicegobernadora electa Vikki Goodwin propuso limitar el ritmo de aumento de la valoración fiscal de los inmuebles de alquiler a cambio de rentas más bajas.

Expertos tributarios consultados por The Texas Tribune advierten que ese tipo de límites no asegura una reducción de las facturas y puede trasladar parte de la carga a otras propiedades.

Halbrook sugirió, además, un sistema de “disyuntor” que fije un límite a los impuestos inmobiliarios cuando superen una proporción determinada de los ingresos de una persona, ya sea propietaria o inquilina.

PUBLICIDAD

El mecanismo concentraría el alivio en los hogares con mayor presión tributaria y conservaría más recursos que una exención generalizada.

Texas evalúa cómo reducir los impuestos a la propiedad sin comprometer la financiación escolar (REUTERS/Callaghan O'Hare)

Suelo, vivienda y centros de datos amplían el debate sobre la recaudación

Otra opción es permitir que las localidades prueben un impuesto al valor del suelo, que grava el terreno, pero no las construcciones.

Lars Doucet, cofundador del Centro de Economía del Suelo, sostiene que el modelo podría reducir la carga media de propietarios e inquilinos, aunque elevaría el pago de viviendas asentadas en lotes extensos.

El esquema también incentivaría el desarrollo de terrenos vacíos y estacionamientos, con la expectativa de ampliar la base fiscal mediante nuevas viviendas y comercios.

Sin embargo, su aplicación enfrenta límites legales: Houston utilizó una valoración dividida en la década de 1910, pero un tribunal de apelaciones la anuló por contradecir el requisito estatal de que los impuestos a la propiedad sean “iguales y uniformes”.

La construcción de más viviendas es otra herramienta señalada por especialistas, ya que distribuye el costo de los servicios entre un número mayor de inmuebles.

En paralelo, los centros de datos aparecen como una fuente posible de recaudación, aunque las exenciones concedidas para atraerlos reducen los beneficios fiscales iniciales.

Las localidades texanas dejaron de percibir cerca de USD 1.000 millones por exenciones inmobiliarias para atraer centros de datos, pero esas instalaciones pagaron alrededor de USD 1.400 millones en impuestos sobre la propiedad en 2024, según datos de la Coalición de Centros de Datos citados por el diario.

El desafío para el próximo gobierno será decidir cuánto de ese ingreso puede sostener las rebajas sin comprometer la financiación de servicios y escuelas.

La persistencia del descontento ilustra la dificultad política de esa decisión. Una encuesta de febrero del Proyecto de Política de Texas de la Universidad de Texas en Austin mostró que 44 % de los votantes registrados desaprobaba el manejo legislativo de los impuestos a la propiedad, frente a 31 % que lo aprobaba.