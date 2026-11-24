Code Review analiza cada propuesta, publica sus hallazgos y ya estaba disponible para el público general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Anthropic lanzó en versión de prueba Claude Ship, un conjunto de herramientas de su IA Claude que revisa los cambios de código propuestos por un programador, corrige sus fallas y decide cuáles están listos para incorporarse, según las reglas que fije cada equipo.

Esos cambios se llaman pull requests: propuestas para sumar código nuevo a un proyecto, que normalmente otra persona revisa y aprueba antes de que se integren. Según Anthropic, el objetivo es que el código se publique “tan rápido como los equipos lo escriben”, ahora que muchos programadores trabajan con asistentes de IA.

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Claude Ship reúne tres piezas. La primera, Code Review, analiza cada propuesta, publica sus hallazgos y ya estaba disponible para el público general. Las otras dos, PR Steward y Claude Approvals, están en beta, es decir, en fase de prueba.

Anthropic lanzó en versión de prueba Claude Ship, un conjunto de herramientas de su IA Claude. REUTERS/Dado Ruvic

Tres agentes para revisar, corregir y aprobar

PR Steward actúa cuando una propuesta falla las verificaciones automáticas, tiene conflictos con otras partes del código o recibe comentarios de revisión. Después de cada cambio, deja un comentario con lo que modificó y cómo deshacerlo. Anthropic precisa que está diseñado para no aprobar ni fusionar propuestas.

Los desarrolladores pueden escribir “@claude” con una instrucción para orientar su trabajo, o “@claude stop” para que se detenga.

La decisión final la toma Claude Approvals, que aplica una política de aprobación escrita por el equipo en un archivo del repositorio, el espacio donde se guarda el proyecto. Puede aprobar por sí solo los cambios rutinarios si la política lo permite, y exigir revisión humana en otros casos. La empresa lo compara con un archivo de asignación de responsables, pero más flexible.

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Para la mayoría de los clientes, Anthropic recomienda activarlo primero en modo de observación, sin que su decisión tenga efecto, para ganar confianza antes de exigir su visto bueno.

PR Steward actúa cuando una propuesta falla las verificaciones automáticas, tiene conflictos con otras partes del código o recibe comentarios de revisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quién puede usarlo y cuánto cuesta

Claude Ship está disponible en los planes Team y Enterprise de Claude, para repositorios alojados en GitHub. Los administradores eligen en qué repositorios se activa, el nivel de revisión (rápido, estándar o profundo), cuándo se ejecutan las revisiones y el límite de gasto mensual.

El uso se cobra por “tokens”, las unidades de texto que procesa y factura un modelo de IA, por lo que activarlo puede aumentar los costos de una organización. Según Anthropic, el monto depende de la cantidad y el tamaño de las propuestas, del nivel de revisión y de la frecuencia con que se ejecuta. Claude Approvals no tiene cargo base, pero sus clasificadores sí se facturan.

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La empresa ofrece a organizaciones Enterprise elegibles al menos USD 10.000 en créditos para usar dentro de los 30 días posteriores a reclamarlos. El plazo para reclamarlos vence el 15 de enero de 2027 y se aplican condiciones.

Quedan fuera las organizaciones con retención cero de datos, con la configuración para el reglamento de salud HIPAA de Estados Unidos o con claves de cifrado administradas por el cliente.

El uso se cobra por “tokens”, las unidades de texto que procesa y factura un modelo de IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comando /ship para programadores individuales

Quienes no administran un equipo pueden probar la herramienta con el nuevo comando “/ship” de Claude Code, el asistente de programación de Anthropic.

Según la documentación oficial, el comando puede registrar el trabajo, subir la rama, abrir la propuesta en GitHub, revisarla y trabajar sobre los comentarios y las verificaciones fallidas. La fusión final la hace el propio programador, según sus permisos y las reglas del repositorio.

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La documentación advierte que “/ship” avanza sin pedir confirmación: tras presionar Enter, solo muestra un aviso de unos segundos antes de registrar y subir los cambios. También recomienda revisar que no haya archivos con claves o contraseñas, porque la herramienta solo las detecta por el nombre del archivo. Requiere Claude Code 2.1.330 o posterior, y no funciona de forma continua en Windows nativo.

Anthropic informó que, en el equipo de Claude Code, las propuestas fusionadas más que se duplicaron entre junio y septiembre, mientras que la proporción de cambios revertidos cayó más de 40%. La empresa aclara que la revisión de Claude es una capa de un proceso más amplio. Anthropic indicó que “/ship” se despliega desde este 23 de noviembre en Claude Code y en su aplicación de escritorio.

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