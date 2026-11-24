Corea del Sur desplegó cazas tras detectar aviones militares rusos en su zona de identificación de defensa aérea (REUTERS)

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Varios aviones militares rusos ingresaron este martes en la zona de identificación de defensa aérea de Corea del Sur, sobre aguas entre la península coreana y Japón, pero no violaron el espacio aéreo soberano del país, según informó el Estado Mayor Conjunto surcoreano, que rectificó una versión inicial sobre una presunta incursión de aeronaves norcoreanas.

Las autoridades de Corea del Sur desplegaron aviones de combate ante la presencia de las aeronaves rusas y emitieron una alerta de emergencia para los residentes de la isla de Ulleung, frente a la costa este del país. La advertencia ordenó a la población que buscara refugio en instalaciones subterráneas o dentro de edificios.

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El Ministerio del Interior y Seguridad emitió la alerta alrededor de las 7:52 de la mañana (hora local), pero la levantó tres minutos después, tras informar que los aviones habían abandonado el área de peligro. La isla tiene una población de aproximadamente 9.000 habitantes.

El Estado Mayor Conjunto aclaró posteriormente que las aeronaves rusas ingresaron en la Zona de Identificación de Defensa Aérea de Corea del Sur (KADIZ), pero no en su espacio aéreo territorial. También precisó que los cazas surcoreanos despegaron como medida preventiva ante posibles contingencias y que los aviones rusos se retiraron de la zona.

La rectificación modificó los primeros comunicados del Ministerio del Interior y Seguridad y del gobierno provincial, que habían informado sobre una violación del espacio aéreo surcoreano y señalado que los aviones extranjeros podían ser rusos o norcoreanos.

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La agencia de noticias Yonhap también corrigió su información inicial, que atribuía la incursión a una presunta aeronave norcoreana. Posteriormente, citó fuentes militares para confirmar que se trataba de varios aviones militares rusos sobre el mar del Este, también conocido como mar de Japón.

El Estado Mayor Conjunto aclaró posteriormente que las aeronaves rusas ingresaron en la Zona de Identificación de Defensa Aérea de Corea del Sur (KADIZ), pero no en su espacio aéreo territorial (REUTERS)

Una zona de identificación de defensa aérea no constituye espacio aéreo soberano. Se trata de un área en la que los países exigen que las aeronaves extranjeras se identifiquen por motivos de seguridad. Aunque se espera que los aviones militares notifiquen su ingreso a las autoridades correspondientes, no existe una obligación legal de hacerlo.

El ejército surcoreano no informó de inmediato cuántas aeronaves rusas detectó ni qué modelos eran. Tampoco se reportaron accidentes ni alteraciones importantes en la isla de Ulleung.

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El episodio ocurrió una semana después de que Corea del Sur desplegara aviones de combate para responder a la presencia de varias aeronaves militares rusas que, según Seúl, ingresaron temporalmente en su zona de identificación de defensa aérea sobre aguas entre la península coreana y Japón.

Ese mismo día, Japón presentó una protesta ante Moscú después de denunciar que dos aviones sospechosos de pertenecer a Rusia habían ingresado en su espacio aéreo frente a la costa suroeste del país.

La isla de Ulleung ya había sido escenario de una situación de alarma en 2022, cuando Corea del Norte lanzó más de 20 misiles al mar en medio de un aumento de las tensiones entre las dos Coreas. Uno de los proyectiles se dirigió hacia la isla, lo que activó las sirenas de ataque aéreo y obligó a los residentes a evacuar.

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(Con información de AP y AFP)