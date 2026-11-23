La costa de California afronta inundaciones costeras durante la semana de Acción de Gracias por la confluencia de mareas vivas y tormentas (REUTERS/Daniel Cole)

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La costa de California se prepara para una semana de inundaciones costeras potencialmente históricas durante Acción de Gracias.

Entre el 23 y el 27 de noviembre, las zonas con mayor exposición abarcan el litoral de los condados de Orange y San Diego, las comunidades bajas de Los Ángeles y Ventura, y la orilla de la bahía de San Francisco, donde las mareas vivas coincidirán con lluvia, viento y oleaje.

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El riesgo aumenta entre el martes y el jueves, con especial atención en el Día de Acción de Gracias. El agua de mar puede invadir calles, viviendas, comercios, muelles y carreteras situadas en cotas bajas; además, las rompientes y las corrientes peligrosas complicarán el acceso a las playas.

Los Angeles Times informó que los organismos meteorológicos prevén impactos de moderados a graves en varios sectores y un riesgo extremo de inundación costera en Orange y San Diego el jueves.

Los condados de Orange y San Diego presentan riesgo de anegamientos que motivaron el cierre preventivo de tramos en la Pacific Coast Highway (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Orange y San Diego concentran el riesgo más alto de inundación el jueves

En el sur de California, los pronósticos sitúan los principales focos de riesgo en Huntington Beach, Newport Beach, Long Beach, Redondo Beach y San Diego, localidades que ya registraron anegamientos el 27 de octubre. En Huntington Beach, aquel episodio afectó 114 viviendas y otras estructuras, según el diario.

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El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió sobre riesgo extremo de inundación costera y oleaje alto en los condados de Orange y San Diego durante Acción de Gracias.

También anticipó impactos graves por el agua de mar el martes, miércoles y viernes. En esas zonas, el nivel máximo del mar podría superar los 2,44 metros (8 pies), lo que puede causar inundaciones extendidas de moderadas a graves.

En el condado de Los Ángeles se esperan olas de entre 1,8 y 3,4 metros (6 a 11 pies). Las autoridades pidieron evitar las playas, sobre todo el miércoles y el jueves, por el peligro de olas inesperadas que pueden avanzar más allá de la línea habitual sobre la arena.

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Quienes deban acercarse a la costa deben optar por playas con guardavidas y consultar las condiciones antes de entrar al agua.

Huntington Beach programó cierres en la Pacific Coast Highway e instaló defensas ante el ascenso del agua durante la pleamar (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Las ciudades costeras activaron medidas preventivas. Newport Beach instaló de forma temporal muros de contención y bermas de arena. Huntington Beach anunció cierres de caminos bajos entre las 6:00 y las 14:00 de lunes a viernes, incluido un tramo de unos seis kilómetros (3,7 millas) de la Pacific Coast Highway, entre Seal Beach Boulevard y Warner Avenue, en Sunset Beach.

El municipio de Huntington Beach también solicitó a los navegantes que reduzcan los desplazamientos no esenciales dentro de Huntington Harbour.

El oleaje generado por embarcaciones durante la pleamar puede superar muros y defensas, inundar propiedades cercanas y dañar muelles privados.

San Francisco y Marin afrontan la combinación de marea, lluvia y viento

La amenaza es distinta en el norte de California porque una tormenta llegará a la región al mismo tiempo que las pleamares más altas del año.

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En San Francisco, la previsión contemplaba entre 25 y 38 milímetros de lluvia entre la tarde del martes y la del miércoles, además de viento y fuerte oleaje en las playas del Pacífico.

La coincidencia de ciclos astronómicos lunares y temperaturas récord en la superficie marina impulsó el incremento en el nivel del mar en California (REUTERS/Mike Blake)

La meteoróloga Anamaria Navarrete, de la oficina del NWS en Monterey, señaló que el Aeropuerto Internacional de San Francisco y el Aeropuerto de la Bahía de San Francisco en Oakland están entre las infraestructuras expuestas a anegamientos.

Las escorrentías que llegan a las bahías durante una pleamar excepcionalmente alta pueden agravar la entrada de agua en la costa.

El nivel del mar previsto en el mareógrafo de Crissy Field llegó inicialmente a 2,68 metros (8,8 pies) y después se ajustó a 2,62 metros (8,6 pies).

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El récord local es de 2,64 metros (8,66 pies), medido el 27 de enero de 1983, durante un episodio de El Niño acompañado de mareas muy altas y una gran tormenta. Si la marejada aumenta, el nivel aún podría rebasar los 2,74 metros (9 pies).

El alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, pidió restringir los desplazamientos no esenciales mientras la ciudad se recupera de las inundaciones de la tormenta de la semana anterior.

Las lluvias y los vientos amenazan con anegar sectores de los aeropuertos internacionales de San Francisco y Oakland (Kirby Lee-USA TODAY Sports/File Photo)

“San Francisco podría enfrentar una combinación de mareas excepcionalmente altas, lluvias intensas y vientos fuertes en los próximos días”, afirmó en un video publicado en redes sociales, según recogió Los Angeles Times.

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El Departamento de Gestión de Emergencias de San Francisco recomendó limitar los viajes desde la tarde del lunes hasta el miércoles.

En el condado de Marin, el aviso rige de 9:00 a 16:00 del martes y durante Acción de Gracias, especialmente en zonas inundables. Las autoridades también aconsejaron a los residentes de las áreas bajas de la península de Tiburon salir antes de la pleamar diaria hasta el viernes.

Las cuadrillas colocaron barreras de emergencia en la orilla de la bahía, incluida una barrera Tiger Dam en la plaza de peaje del puente San Francisco-Oakland Bay Bridge.

Las autoridades estatales ordenaron el cierre del túnel Posey Tube, la única conexión por carretera entre el oeste de Alameda y Oakland. El Aeropuerto Internacional de San Francisco revisó sus estaciones de bombeo y dejó listas bombas portátiles, sacos de arena y barreras móviles.

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Waymo acordó suspender sus taxis autónomos en San Francisco desde las 4:00 del lunes, después de que varios vehículos quedaran varados en el agua durante el temporal previo y bloquearan calles.

El condado de Los Ángeles prevé olas de hasta 3,4 metros que llevaron a las autoridades a solicitar que la población evite las playas (REUTERS/Mike Blake)

Las mareas vivas, El Niño y el océano cálido elevan el nivel del mar

El episodio responde a la coincidencia de varios factores. Las mareas vivas de esta semana se intensifican por la superposición de ciclos astronómicos vinculados a la posición de la Luna y el Sol: el ciclo nodal lunar, de 18,6 años, y el ciclo de perigeo lunar, de 4,4 años. Esa combinación favorece pleamares más altas de lo habitual.

A ello se suman El Niño y las temperaturas anormalmente elevadas del océano frente a California. La superficie marina alcanzó en Zuma Beach 21,3 ℃ (70,3 ℉) el domingo, un récord para un 22 de noviembre y casi 5,6 ℃ (10 ℉) por encima del promedio, de acuerdo con la Institución Scripps de Oceanografía de la Universidad de California en San Diego. El agua más cálida se expande y contribuye a elevar el nivel del mar.

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En el Área de la Bahía, la tormenta también puede generar rompientes de entre 6,1 y 9,1 metros (20 a 30 pies). La intensidad final de la marejada determinará si se superan marcas en el norte del estado.

En el sur, un sistema de alta presión podría contener parcialmente el ascenso del agua durante el jueves, aunque las autoridades mantienen las advertencias ante una semana en la que coinciden las mareas máximas, el oleaje y, en el norte, las lluvias.