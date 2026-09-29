Tennessee ejecutará a una mujer por primera vez en 200 años: quién es Christa Pike y por qué su caso divide a Estados Unidos

Tennessee programó la ejecución de Christa Pike por inyección letal, la primera de una mujer en el estado en más de dos siglos. (AP Photo/The Tennessean, Lisa Nipp)

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El miércoles 30 de septiembre, Tennessee ejecutará a Christa Pike, de 50 años, condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer en Knoxville en 1995. Será la primera vez en más de 200 años que el estado aplica la pena capital a una mujer. El caso reavivó un debate que va más allá del crimen: la edad de la condenada al momento del delito, la salud mental y la calidad de la defensa legal.

El 28 de septiembre de 2026, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, rechazó la solicitud de clemencia presentada por los abogados de Pike y confirmó que el estado avanzará con la ejecución mediante inyección letal, prevista para las 10:00 a.m. hora central. Pike, hoy de 50 años, fue condenada en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19, ocurrido en Knoxville en enero de 1995.

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El gobernador Bill Lee rechazó la solicitud de clemencia presentada por los representantes legales de la condenada. (AP)

Su defensa acudió de inmediato a la Corte Suprema de Estados Unidos en busca de una suspensión de último momento, el único recurso judicial que aún permanece abierto.

El crimen de Knoxville que conmocionó a Tennessee en 1995

La noche del 12 de enero de 1995, Pike, su novio Tadaryl Shipp —de 17 años entonces— y una tercera joven, Shadolla Peterson, atrajeron a Slemmer hasta una zona boscosa en los terrenos del campus agrícola de la Universidad de Tennessee. Los cuatro se conocían en el programa de formación laboral Job Corps de Knoxville. La motivación, según declararon los fiscales ante el jurado, era los celos: Pike creía que Slemmer intentaba quitarle a Shipp, según registros judiciales.

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El homicidio de Colleen Slemmer ocurrió en enero de 1995 en el predio de la Universidad de Tennessee.

El día anterior al crimen, Pike le confesó a una amiga, Kim Iloilo, que pensaba matar a Slemmer porque “simplemente se sentía cruel ese día”, según consta en el fallo State of Tennessee v. Christa Gail Pike (1998). Para atraerla al lugar, le ofreció marihuana y le dijo que quería hacer las paces.

Lo que ocurrió esa noche quedó documentado en los registros del juicio: el ataque duró entre 30 minutos y una hora. Pike le cortó el cuello en repetidas ocasiones con un cortador de cajas, le golpeó la cabeza con trozos de asfalto y le asestó cortes en la espalda con una pequeña hacha. Shipp declaró en su propia audiencia que fue él quien grabó un pentagrama en el cuerpo de Slemmer. Según Pike le relató a otra estudiante del programa, Slemmer suplicó que pararan, pero ella no se detuvo, de acuerdo con los registros judiciales.

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Christa Pike, Tadaryl Shipp y Shadolla Peterson, fotografiados en el momento de su detención en 1995.

El jurado encontró dos circunstancias agravantes: que el homicidio fue especialmente atroz e involucró tortura más allá de la necesaria para causar la muerte, y que fue cometido para evitar una detención, según el mismo fallo. Pike se jactó del crimen ante otros residentes del programa y conservó un fragmento del cráneo de Slemmer, que mostró como trofeo. Pike nunca negó su participación.

Pike recibió la pena de muerte; Shipp, cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional —diferencia que la defensa atribuye a que él era menor de edad al momento del crimen—. El año pasado, su solicitud de libertad condicional fue rechazada. Peterson, quien actuó como vigía y cooperó con la justicia, obtuvo libertad condicional, según el mismo medio.

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El gobernador Lee rechazó la clemencia y la defensa recurrió a la Corte Suprema

“Tras considerar detenidamente la solicitud de clemencia de Christa Gail Pike y revisar exhaustivamente el caso, mantengo la sentencia del estado de Tennessee y no tengo previsto intervenir”, declaró Lee, según recogió The Guardian. Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Amnistía Internacional habían instado al gobernador a retirar a Pike del corredor de la muerte. Lee no atendió esos llamados.

La madre de Colleen Slemmer respaldó la aplicación de la pena capital y anunció que presenciará la ejecución.

En respuesta, los abogados Stephen Ferrell, Kelly Gleason y Randy Spivey afirmaron que la decisión ignora décadas de investigación científica sobre el desarrollo del cerebro adolescente. “Con esta decisión, el estado de Tennessee está ignorando lo que tanto la ciencia como nuestro sistema jurídico han determinado: que el cerebro de una persona de 18 años no es el de un adulto”, sostuvieron, según BBC.

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La defensa alega que el jurado nunca supo del trauma ni de la enfermedad mental de Pike

Ferrell sostiene que el jurado que condenó a Pike nunca conoció de forma suficiente su historial de abuso sexual desde la infancia, violencia, abandono y enfermedad mental. Según la defensa, Pike fue abusada sexualmente desde antes de la edad escolar por hombres del entorno de su madre, y violada a los 11 y a los 17 años. Esa información no se presentó adecuadamente durante la fase de penalización del juicio.

Organizaciones como la ACLU y Amnistía Internacional instaron al gobierno estatal a retirar a la prisionera del corredor de la muerte. (Tennessee Department of Correction)

La psicóloga forense Bethany Brand, que evaluó a Pike en 2023 a pedido de su defensa, concluyó que el trauma sufrido es “casi incomprensible por su gravedad”, según NBC News. Pike fue diagnosticada con trastorno bipolar años después de ingresar a prisión; la defensa también alega trastorno de estrés postraumático (TEPT). “Era una adolescente de 18 años con una enfermedad mental. Me llevó muchos años comprender la gravedad de lo que hice”, escribió en su petición de clemencia, según The Guardian.

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La defensa también cuestionó el protocolo de inyección letal ante los tribunales, al argumentar que Pike padece trombocitosis —una condición de plaquetas elevadas— que podría complicar la administración del fármaco y causarle sufrimiento innecesario.

Nota manuscrita que Christa Pike le escribió a su cómplice Tadaryl Shipp tras ser condenada a muerte en 1996. En el texto, Pike se jacta del asesinato de Colleen Slemmer y se queja de su sentencia; con cinismo, argumenta que intentó "ser amable" al destrozarle el cráneo a la víctima para acelerar su muerte.

El Tribunal Supremo de Tennessee rechazó ese argumento el 23 de septiembre en un fallo de 23 páginas, al concluir que Pike no probó que el método violaría la Octava Enmienda constitucional, que prohíbe los castigos crueles e inusuales, según el Tennessee Tennessean.

La madre de Colleen Slemmer quiere ver la ejecución

May Martínez, madre de Colleen Slemmer, apoya la ejecución y viajará a Tennessee para presenciarla, con apoyo de la Coalición por la Justicia, una organización defensora de los derechos de las víctimas. “No pasa un solo día sin que piense en Colleen, en cómo murió y en lo duro que fue. Solo quiero que acaben con Christa para poder acabar con todo”, declaró Martínez a BBC.

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Robert Bracewell, director ejecutivo de la Coalición, subrayó que la sentencia fue determinada por un jurado de pares de Pike. “Apoyamos firmemente a la familia en su postura de que la ejecución debe llevarse a cabo el 30 de septiembre”, dijo, según el mismo medio.

Solo 18 mujeres fueron ejecutadas en Estados Unidos desde 1976

De concretarse, Pike será la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de dos siglos. La última fue en 1820, cuando Martin Eve murió en la horca por ser cómplice de un homicidio, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Además, sería la única persona ajusticiada en Tennessee por un crimen cometido a los 18 años en la era moderna de la pena capital.

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Solo 18 mujeres fueron ejecutadas en Estados Unidos desde la década de 1970 en comparación con más de 1.600 hombres. (MAY MARTINEZ/SPECIAL TO THE NEWS SENTINEL)

A nivel nacional, las mujeres representan apenas el 2% de los condenados a muerte en Estados Unidos. Actualmente hay 45 en corredores de la muerte en todo el país, y solo 18 fueron ejecutadas desde 1976, frente a más de 1.600 hombres —alrededor del 1% del total de ejecuciones—. Entre los antecedentes recientes figuran Lisa Montgomery, ejecutada por el gobierno federal en Indiana en 2021, y Amber McLaughlin, una mujer transgénero ajusticiada en Misuri en 2023, según el mismo centro.

Al cierre de esta nota, la solicitud de suspensión presentada ante la Corte Suprema de Estados Unidos permanece pendiente de resolución. La ejecución está prevista en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville, adonde Pike será trasladada no antes de 24 horas previas al procedimiento.

El estado acordó una serie de medidas: guardias femeninas para el traslado, una pantalla de privacidad y la presencia de su asesor espiritual budista en la cámara de ejecución.