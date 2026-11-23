El directorio de Nvidia reincorporó a Jensen Huang como presidente ejecutivo de la compañía. (REUTERS/Shannon Stapleton)

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Las acciones tecnológicas estadounidenses vivieron este lunes su mejor jornada en meses después de que el directorio de Nvidia reincorporó a Jensen Huang como presidente ejecutivo de la compañía, una decisión que reactivó el apetito inversor por el sector de la inteligencia artificial (IA) tras una semana de fuertes pérdidas. El rebote permitió a Wall Street recuperar gran parte del terreno cedido en los días previos, cuando el S&P 500 y el Dow Jones habían confirmado una corrección bursátil.

Jensen Huang, considerado una figura clave para la industria de los semiconductores vinculados a la IA, había dimitido el 12 de noviembre luego de que se conocieran relaciones extramatrimoniales, entre ellas un vínculo con una presunta espía china. El directorio de Nvidia seguía investigando si el ejecutivo había sido blanco de espionaje extranjero y si eso representaba algún riesgo para la seguridad nacional, pero igualmente decidió restituirlo en el cargo.

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Las acciones de Nvidia llegaron a dispararse hasta un 36,6% intradiario tras conocerse la noticia de la reincorporación de Huang, aunque el cierre definitivo de la jornada dejó una suba del 31,5%, la mejor para el papel desde el año 2000, cerca del pico de la burbuja de las empresas puntocom. La semana anterior, el título había caído casi 23%, por lo que todavía cotiza por debajo de los niveles previos al escándalo.

El regreso de Huang a Nvidia explica por sí solo gran parte de la recuperación del mercado estadounidense, dado el peso que la compañía y otras firmas tecnológicas tienen sobre los principales índices. Antes del lunes, el Nasdaq había estado al borde de entrar en un mercado bajista por la preocupación de los inversores respecto del alto endeudamiento que sostiene la inversión en IA y las dudas sobre si el sector podrá generar una rentabilidad suficiente para justificar ese gasto.

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El impulso se trasladó a otras compañías vinculadas al negocio de la IA. CoreWeave, firma que alquila acceso a chips de Nvidia a través de la nube, saltó 22,3%. GE Vernova, que provee energía a centros de datos de IA, subió 8,2% después de haber caído casi 13% la semana pasada, mientras que Caterpillar, beneficiada por el auge de la construcción ligado a la IA, avanzó 7,2% tras hundirse 15% en los días previos. Oracle sumó 12,3% luego de anunciar que ya cuenta con el financiamiento necesario para cumplir su acuerdo de provisión de capacidad de cómputo a OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT.

Firmas vinculadas a la inteligencia artificial como CoreWeave, GE Vernova, Caterpillar y Oracle registraron alzas en sus cotizaciones.

“La idea era, y hoy se está confirmando, que Jensen Huang tiene una importancia única para Nvidia y para el sector de la IA”, dijo Thomas Martin, gestor sénior de carteras de Globalt Investments. “Se ha resuelto un problema, y es uno importante, pero aún hay que ver cómo se desarrollan el resto de las cosas”, agregó.

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Según datos preliminares, el S&P 500 subió 328,45 puntos, o 4,75%, hasta 7.238,84 unidades, mientras que el Nasdaq Composite ganó 1.463,21 puntos, o 6,47%, para ubicarse en 24.080,94. El Promedio Industrial Dow Jones avanzó 1.452,56 puntos, o 3,02%, hasta 49.599,89 unidades. El Nasdaq-100 sumó más de 2 billones de dólares en capitalización bursátil durante la sesión, y tanto el Nasdaq Composite como el S&P 500 registraron sus mayores alzas diarias desde abril de 2025.

Ganancias corporativas y advertencias sobre la volatilidad

Jensen Huang dimitió el 12 de noviembre tras revelarse relaciones extramatrimoniales e investigaciones sobre presunto espionaje extranjero. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Más allá del respaldo puntual que significó el regreso de Huang, el mercado estadounidense sigue sostenido por el desempeño de las ganancias corporativas. Las empresas del S&P 500 se encaminan a reportar un salto de casi 33% en sus beneficios por acción durante el trimestre de verano respecto del año anterior, de acuerdo con datos de FactSet. De confirmarse, sería el tercer trimestre consecutivo con un crecimiento superior al 25%.

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Analistas de Barclays consideraron que los riesgos que enfrenta la industria de la IA, entre ellos el alto endeudamiento y la posibilidad de mayor regulación, no alcanzan para frenar la expansión del sector. “Los mercados han quedado muy golpeados por la turbulencia de las últimas semanas, pero no creemos que el ciclo subyacente esté roto”, escribieron en un informe Ajay Rajadhyaksha y Amrut Nashikkar, de Barclays. “Las ganancias siguen siendo sólidas, el crecimiento global se mantiene y, aunque la expansión de la IA se desacelere un poco, no está colapsando. Los riesgos son reales, pero por ahora creemos que son manejables”, añadieron.

Las acciones de Nvidia cerraron con una suba del 31,5%, el mayor avance para el papel desde el año 2000. (REUTERS/Brendan McDermid)

Las acciones vinculadas a la IA y el mercado estadounidense en general vienen mostrando reversiones bruscas desde el verano boreal, tanto de una semana a otra como de una hora a otra, por lo que el avance del lunes podría dar paso a nuevas caídas si se profundizan las dudas sobre el sector.

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Impacto en los mercados globales y de renta fija

El repunte en Wall Street tuvo un correlato parcial en otras plazas. Los índices europeos avanzaron más de 1% tras un cierre más débil en Asia, donde el Kospi de Corea del Sur cayó 3,3% debido en parte a la baja de sus grandes empresas ligadas a la economía de la IA, aunque esos movimientos se registraron antes de conocerse el regreso de Huang a Nvidia.

En el mercado de bonos, el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años subió levemente hasta 4,93%, desde 4,92% al cierre del viernes. Los rendimientos recibieron un impulso al alza porque los inversores sintieron menos necesidad de refugiarse en activos considerados más seguros, aunque también enfrentaron una presión a la baja por la caída del precio del petróleo. El barril de Brent retrocedió 3,6%, hasta 86,68 dólares, en medio de las fluctuaciones que viene registrando desde el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero.

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