Estados Unidos

Revelan el historial de ejecuciones fallidas del jefe penitenciario Frank Strada previo al caso Christa Pike

El funcionario que acaba de renunciar en Tennessee arrastra antecedentes de inyecciones problemáticas en otro estado, marcadas por la falta de protocolos y un escaso entrenamiento del personal.

Retrato dividido de un hombre en traje con banderas de Estados Unidos y Arizona a la izquierda y una mujer con ropa penitenciaria a la derecha
Frank Strada dejará la dirección del Departamento de Corrección de Tennessee a finales de octubre de 2026.
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Frank Strada dejará su cargo como comisionado del Departamento de Corrección de Tennessee a finales de octubre de 2026, después de que el intento de ejecución de Christa Pike el 30 de septiembre fracasara y derivara en su internación hospitalaria en estado crítico. La renuncia reavivó cuestionamientos sobre su trayectoria: antes de llegar a Tennessee, Strada había supervisado en Arizona tres ejecuciones que organizaciones especializadas y abogados calificaron como problemáticas.

Pike, de 50 años, fue la primera persona en Estados Unidos en recibir dos dosis del barbitúrico pentobarbital en el marco de una ejecución por inyección letal y sobrevivir. Según sus abogados, el fármaco habría ingresado fuera del torrente sanguíneo, hacia el tejido circundante, en lugar de administrarse correctamente en vena.

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Los antecedentes de Strada en Arizona

Antes de llegar a Tennessee, Strada ocupó el cargo de subdirector del Departamento de Correcciones, Rehabilitación y Reinserción de Arizona, donde supervisó tres ejecuciones en 2022, tras una moratoria de casi ocho años. Las tres presentaron dificultades para colocar las vías intravenosas. En la de Clarence Dixon, el equipo intentó durante aproximadamente 25 minutos colocar una vía en sus brazos antes de practicar una incisión en la ingle. Durante la de Frank Atwood, el personal no logró acceder a una vena hasta que el propio condenado indicó dónde intentarlo. En la de Murray Hooper, el catéter terminó insertado en la arteria femoral de la pierna.

Hombre de cabello cano y traje oscuro con corbata roja sonríe frente a un fondo azul
Las ejecuciones supervisadas por Strada en Arizona presentaron dificultades en la colocación de las vías intravenosas.

El Death Penalty Information Center (DPIC) clasificó las tres como ejecuciones “fallidas”, aunque esa denominación no tiene valor legal. “Si tu trabajo es acceder a venas, deberías poder hacerlo”, dijo a The Guardian Dale Baich, abogado que representó a condenados en Arizona durante la gestión de Strada.

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En 2023, el nuevo director de correcciones de Arizona, Ryan Thornell, presentó una declaración jurada en la que señaló que no pudo “encontrar documentación suficiente” sobre los procedimientos de ejecución de la administración anterior e identificó “varios problemas críticos”, entre ellos falta de experiencia del equipo de inyección y el uso de técnicas que contradecían la política oficial del departamento.

Por qué renunció Frank Strada en Tennessee

Strada asumió la conducción del Departamento de Corrección de Tennessee en enero de 2023, cuando Lee lo designó con el mandato de reformar el sistema de ejecuciones. En su declaración de renuncia, señaló que apartarse del cargo era “lo más conveniente para los habitantes de Tennessee mientras avanza la revisión independiente”.

La administración de Corrección de Tennessee eliminó el requisito de practicar la colocación de catéteres antes de las ejecuciones. (J. Miles Cary/ Knoxville News Sentinel/USA TODAY NETWORK via REUTERS)
La administración de Corrección de Tennessee eliminó el requisito de practicar la colocación de catéteres antes de las ejecuciones. (J. Miles Cary/ Knoxville News Sentinel/USA TODAY NETWORK via REUTERS)

Abogados de condenados a muerte argumentan, sin embargo, que Strada no aplicó las recomendaciones de un informe independiente de 2022 que había detectado fallas en el sistema. Según The Guardian, en una deposición de noviembre de 2025 reconoció que no había contratado a ningún especialista farmacéutico ni a un consultor para la provisión de fármacos letales, dos medidas que ese informe había recomendado.

Bajo su gestión también se eliminó el requisito de que el equipo practicara la colocación de catéteres con solución salina antes de los procedimientos reales. “Redujo los requisitos de entrenamiento y hemos visto resultados desastrosos”, declaró al mismo medio la abogada Kit Thomas.

El fallido intento de ejecución de Christa Pike

Christa Gail Pike fue condenada en 1996 a la pena de muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, cometido en enero de 1995, cuando Pike tenía 18 años. Cumplió más de 30 años de prisión, en gran parte en régimen de aislamiento.

El exfiscal Ed Stanton asumió la conducción de una revisión independiente sobre el protocolo de inyección letal en Tennessee.
El exfiscal Ed Stanton asumió la conducción de una revisión independiente sobre el protocolo de inyección letal en Tennessee.

El 30 de septiembre de 2026, el equipo de ejecución en la Institución de Seguridad Máxima Riverbend, en Nashville, tuvo dificultades para colocar las vías intravenosas. Pike cooperó con los ejecutores y llegó a darles indicaciones sobre cómo acceder a sus venas, ya que había advertido al estado de antemano que tenía un historial de acceso venoso difícil, según su abogado Randy Spivey.

El procedimiento fracasó de todas formas. “Puede que nunca sepamos qué tipo de tormento soportó durante ese proceso”, dijo el defensor Stephen Ferrell a CNN.

Qué investigación ordenó el gobernador Bill Lee

La Fiscalía General de Tennessee contrató al exfiscal federal Ed Stanton para conducir una revisión independiente del procedimiento. Stanton ya había coordinado en 2022 una revisión similar del protocolo de inyección letal, cuyas conclusiones llevaron al estado a reescribir sustancialmente su reglamento —recomendaciones que, según los abogados de los condenados, Strada luego ignoró en parte.

Robin Maher, directora ejecutiva del DPIC, cuestionó también la falta de información pública tras el procedimiento fallido de Tony Carruthers en mayo de 2026, cuando los funcionarios interrumpieron otra ejecución por no poder colocar una segunda vía intravenosa: “No vimos ninguna información sobre por qué había salido mal ni ninguna medida correctiva”, dijo según The Guardian.

Las preguntas que dejó el caso

May Martinez, madre de Colleen Slemmer, viajó desde Florida para presenciar la ejecución y esperó durante horas en la prisión de Nashville sin obtener respuestas. “Creo que el estado me debe una gran disculpa. Todo lo que quería era justicia”, declaró a CNN a través de la afiliada WTLV.

A la fecha de esta nota, Pike permanecía inconsciente y en respiración asistida, con un pronóstico a largo plazo incierto. La Fiscalía General no indicó si intentaría una nueva ejecución. Quedan abiertas varias preguntas: el estado de salud de Pike, el resultado de la revisión de Stanton, el futuro del protocolo de inyección letal y si Tennessee buscará llevar a cabo una segunda ejecución.

Legisladores del estado ya plantearon métodos alternativos —pelotón de fusilamiento y silla eléctrica—, aunque ninguna decisión fue adoptada.

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