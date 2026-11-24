Google DeepMind logo and a keyboard in this illustration taken October 19, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

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Google DeepMind informó que equipos de agentes de su modelo Gemini 4 encontraron mejoras en algoritmos cuánticos conocidos y redujeron hasta 11,8 veces el costo de computación de un circuito para estudiar la fusión nuclear. La empresa publicó el trabajo el 23 de noviembre, junto con un artículo científico y código abierto.

Un algoritmo cuántico es la receta que sigue una computadora cuántica para resolver un problema. Un circuito es el detalle de esas instrucciones. Según DeepMind, el desafío es que incluso con los mejores algoritmos, algunas aplicaciones importantes requieren más recursos de los que podrán ofrecer las primeras máquinas.

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La compañía precisó que no puede probar esos circuitos en computadoras tradicionales ni en los pequeños procesadores cuánticos actuales. Por eso exigió una demostración matemática de cada resultado, que los agentes elaboraron con Lean, un programa que comprueba pruebas formales paso a paso.

La computación cuántica es un tipo de informática basada en la mecánica cuántica que resuelve problemas complejos mucho más rápido que las computadoras tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo trabajaron los equipos de agentes

DeepMind asignó a cada problema varios equipos de agentes independientes. Las ideas que proponían debían superar la verificación en Lean antes de pasar a un cuaderno compartido. Cada cuatro horas, agentes de cada equipo se reunían en una conferencia virtual para intercambiar y comparar propuestas, según el blog.

El costo fue bajando a medida que los equipos producían ideas más eficaces, hasta que terminó el experimento. Los autores, entre ellos Ryan Babbush, afirman que su conocimiento de algoritmos cuánticos y el diseño de los equipos llevaron a los resultados.

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Fusión, medicamentos y una operación matemática

En el circuito para una técnica de fusión que comprime combustible de hidrógeno con láseres, el costo (que combina cantidad de qubits y de operaciones) cayó 11,8 veces. La memoria necesaria bajó de 5.650 a 4.338 qubits con corrección de errores. Un qubit es la unidad básica de información cuántica.

En la base de la computadora cuántica se encuentra el chip, seguido a esto, una estructura dorada que sirve para refrigerarlo. (Infobae Tecno)

En química, la simulación de una molécula común sensible a la luz resultó 8 veces más barata. Para el citocromo P450, una enzima que descompone la mayoría de los medicamentos humanos, DeepMind halló una mejora de 2,5 veces y una reducción de memoria de 481 a 333 qubits.

También hubo avances en piezas generales. Una implementación del algoritmo de Grover, que busca un dato en una lista desordenada, se aceleró 2,57 veces. La rutina del arcoseno, que muchos algoritmos usan para cargar números en estados cuánticos, se aceleró 290 veces.

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Lo que todavía no está resuelto

DeepMind reconoció que ejecutar estos algoritmos en simulaciones científicas seguiría requiriendo más recursos de los que probablemente tengan las primeras computadoras cuánticas con corrección de errores. La empresa considera de todos modos que las mejoras son significativas. Las cifras provienen de la propia compañía y el blog no menciona evaluaciones independientes.

La compañía precisó que no puede probar esos circuitos en computadoras tradicionales ni en los pequeños procesadores cuánticos actuales. REUTERS/Carlos Jasso

El anuncio describe ahorros sobre problemas concretos, no una máquina que ya resuelva esos problemas. Las computadoras cuánticas actuales son pequeñas y, según el propio texto de la empresa, no permiten probar estos circuitos.

DeepMind publicó en GitHub su biblioteca de Lean para algoritmos cuánticos, las especificaciones de los problemas y las soluciones verificadas, para que otros equipos construyan sobre ellas. La compañía sostiene que la búsqueda de ideas con comprobación formal podría acelerar otras áreas de la computación cuántica y de la investigación científica.

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Qué es Google DeepMind

Google DeepMind es el principal laboratorio de investigación y desarrollo de inteligencia artificial de Google, formado en 2023 tras la fusión de DeepMind (fundada en Londres en 2010 y adquirida por Google en 2014) con el equipo de Google Brain.

Su misión es construir sistemas de IA de manera segura y responsable para resolver problemas complejos y acelerar el progreso científico. A lo largo de su trayectoria, ha marcado hitos históricos como AlphaGo, el primer sistema en derrotar a un campeón mundial del juego Go; AlphaFold, que revolucionó la biología al predecir la estructura tridimensional de las proteínas (logro reconocido con el Premio Nobel de Química en 2024); y la familia de modelos multimodales Gemini.

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