La ciudad de Nueva York inició un ciclo de 36 meses que puede provocar la reducción o el cierre de beneficios de SNAP desde enero de 2027 (REUTERS/Shannon Stapleton)

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Algunos beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Nueva York podrían recibir un monto menor o dejar de percibir la ayuda desde enero de 2027 dentro del ciclo de control que comenzó el 1 de octubre de 2026.

El riesgo alcanza a quienes estén sujetos a las reglas laborales ABAWD y acumulen tres meses computables sin cumplirlas ni demostrar que reúnen los requisitos para una exención.

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La Administración de Recursos Humanos de la ciudad de Nueva York (HRA, por sus siglas en inglés) reinició el conteo el 1 de octubre de 2026.

El nuevo ciclo dura 36 meses, hasta el 30 de septiembre de 2029. Dentro de ese calendario, enero de 2027 es el primer mes en que podrían producirse reducciones o cierres por esta causa, después de que se acumulen tres meses de incumplimiento entre octubre y diciembre de 2026.

No se trata de un recorte general para todos los hogares que reciben SNAP. La consecuencia depende de la situación de cada integrante sujeto a la norma: en un caso de una sola persona, la ayuda puede cerrarse; en un hogar de varias personas, la HRA puede retirar del caso a quien perdió la elegibilidad, con la consiguiente reducción del beneficio familiar.

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El incumplimiento de las reglas ABAWD provoca el cierre del caso individual o la reducción del monto asignado al grupo familiar (REUTERS/Jeenah Moon)

El ciclo iniciado en octubre de 2026 puede afectar SNAP desde enero de 2027

Con el reinicio del calendario, las personas alcanzadas por la regla comenzaron el período con sus meses previos de incumplimiento en cero.

Pueden recibir SNAP durante tres meses dentro de ese período de tres años sin satisfacer la obligación laboral, pero un cuarto mes ya no está cubierto por esa tolerancia.

Por eso, alguien que no hubiera cumplido los requisitos ni acreditado una exención en octubre, noviembre y diciembre de 2026 podría ver afectado su beneficio a partir de enero.

Antes de una decisión adversa, el Estado debe emitir una notificación que informe al hogar sobre la pérdida de elegibilidad de la persona involucrada.

Las personas que ya tienen una exención aprobada conservan esa condición. La HRA también evalúa los casos en la solicitud, recertificación, informe periódico o cuando el beneficiario comunica un cambio en su situación.

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Los requisitos laborales de SNAP alcanzan a los adultos de 18 a 64 años aptos para el trabajo que no conviven con menores de 14 años (REUTERS/Jeenah Moon)

Los requisitos ABAWD se aplican a adultos de 18 a 64 años sin menores de 14 años en el hogar

Las normas ABAWD —sigla en inglés de adultos sin discapacidad y sin dependientes— suelen alcanzar a personas de 18 a 64 años que pueden trabajar y que no viven, dentro de su hogar de SNAP, con un menor de 14 años.

La designación no se aplica de forma automática a toda persona de ese rango de edad: la agencia revisa las circunstancias individuales.

Pueden estar exentos quienes tengan una limitación física o de salud mental certificada que les impida trabajar, estén embarazadas, sean responsables del cuidado de una persona que no puede valerse por sí misma o cumplan otra causal prevista por el programa.

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En los casos médicos, el beneficiario debe presentar el formulario de exención correspondiente, completado por un profesional de salud.

Para saber si la HRA identifica a una persona como ABAWD, se debe ingresar desde una computadora o el navegador del teléfono a la versión web de ACCESS HRA.

En los detalles del caso de SNAP figura la condición de cada miembro del hogar; esta información no está disponible en la aplicación móvil.

Los beneficiarios obligados deben acreditar al menos 80 horas mensuales de empleo o de programas de capacitación aprobados (REUTERS/Jeenah Moon)

Trabajar 80 horas al mes o presentar una actividad aprobada permite mantener la ayuda

La forma principal de cumplir es realizar al menos 80 horas mensuales, equivalentes a 20 horas por semana, de empleo o de actividades autorizadas.

Pueden combinarse horas de trabajo con programas de capacitación laboral aprobados por la HRA, empleo y formación para veteranos, o actividades elegibles bajo programas federales de empleo, educación y preparación laboral.

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También es posible cumplir mediante una actividad de experiencia laboral autorizada o voluntariado comunitario. En esa alternativa, las horas se calculan según el monto mensual de SNAP y el salario mínimo estatal aplicable; no se exige automáticamente el mismo número de horas para todos los hogares.

La HRA ejemplifica que una persona sola que recibía el máximo anterior de USD 298 debía realizar 17 horas mensuales de voluntariado.

Con el máximo de USD 306 vigente desde octubre de 2026 y un salario mínimo de USD 17 por hora en la ciudad, el cálculo da 18 horas al mes. El número final puede variar según el beneficio y la composición de cada caso.

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El número de horas requeridas de voluntariado se calcula según la asignación mensual de SNAP y el salario mínimo estatal (REUTERS/Jeenah Moon)

Presentar comprobantes cada mes y pedir una exención a tiempo evita interrupciones

Cumplir una actividad no es suficiente si no se informa a la agencia. Los beneficiarios deben presentar los comprobantes mensuales de sus horas de empleo, capacitación o voluntariado.

Quienes trabajen y aún no lo hayan comunicado pueden enviar, entre otros documentos, sus recibos de nómina mediante ACCESS HRA o solicitar un cambio en su caso.

Los proveedores gratuitos del programa PACE pueden ayudar a identificar exenciones, cargar documentación y encontrar actividades válidas.

El proveedor asignado aparece en la sección de citas de ACCESS HRA. También se puede obtener orientación de la HRA en el 718-762-7669, número que forma la palabra SNAP-NOW.

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Quienes perdieron SNAP antes del reinicio del período por incumplir estas reglas pueden volver a solicitar el beneficio si aún cumplen las demás condiciones de elegibilidad, o pedir su reincorporación a un caso familiar activo.

Para reanudar la ayuda, deberán acreditar una exención, demostrar que ya cumplen la regla laboral o presentar pruebas de que la cumplirán durante el siguiente mes de beneficios.