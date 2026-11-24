Steven Spielberg ha sorprendido con su nuevo proyecto: el primer wester de su carrera. (Reuters/David 'Dee' Delgado)

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Los fans de Steven Spielberg están de enhorabuena porque el director se prepara para dirigir una película que se inserta dentro de un género que nunca había abordado, el western. Se trata de una adaptación de la novela The Heart in Winter (El corazón en invierno), de Kevin Barry y contará con guion de Paul Thomas Anderson y un elenco integrado por Jessie Buckley, Cillian Murphy y Mark Rylance.

La película, todavía sin título definitivo, apunta a estrenarse en 2028. Kristie Macosko Krieger, Sara Murphy, Anderson y el propio Spielberg figuran como productores, mientras que Tim Headington, Neil Shah, Ryan Zacarias y Ana Leocha ocuparán el rol de productores ejecutivos.

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Después de El día de la revelación, en la que el director regresó al terreno de la ciencia ficción, que tan bien conoce desde sus inicios, ahora se atreve con un género inédito en su carrera, lo que supone una sorpresa y también todo un acontecimiento cinematográfico.

La novela que inspira la historia

El corazón en invierno, publicada en 2024 (y en nuestro país editada por Edhasa), es la primera novela de Kevin Barry ambientada en Estados Unidos. La trama transcurre en Butte, Montana, en 1891, en plena fiebre del cobre, una ciudad descrita como un hervidero de inmigrantes irlandeses, vicio y disputas de clase.

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El relato sigue a Tom Rourke, un poeta, escritor de baladas y fotógrafo asistente con problemas de adicción, que se gana la vida escribiendo cartas de amor para los mineros solitarios del lugar. Su vida cambia cuando conoce a Polly Gillespie, la reciente esposa del capitán minero Anthony Harrington, un hombre profundamente religioso.

'El corazón en invierno', de Kevin Barry (Edhasa)

Rourke y Gillespie deciden escapar juntos rumbo a San Francisco tras robar dinero y un caballo, perseguidos por un grupo de pistoleros de origen ‘córnico’ contratados por el marido engañado. En el camino, la pareja se cruza con personajes excéntricos, entre ellos un reverendo violento y una pareja de mestizos consumidores de hongos alucinógenos, en un recorrido descrito como una mezcla de romance y comedia negra.

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El libro fue elegido como uno de los mejores títulos de 2024 por The Economist y el Minnesota Star Tribune, y recibió reseñas elogiosas de medios como The Observer, que lo calificó como “un relato tumultuoso, poéticamente vulgar y de gran corazón”. The Guardian, por su parte, lo definió como “una boda entre Cormac McCarthy y Flann O’Brien: un western, pero también la más irlandesa de las novelas”.

Anderson escribe sin dirigir, por primera vez

Paul Thomas Anderson llega a este proyecto después de ganar seis premios Oscar con Una batalla tras otra, entre ellos su primera estatuilla como mejor director. El corazón en invierno representa la primera vez que Anderson firma un guion sin ocupar también la silla de director.

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Spielberg y Anderson llevaban conversando desde enero sobre la posibilidad de trabajar juntos. Ambos cineastas acumulan tres premios Oscar cada uno a lo largo de sus carreras, y muchos medios ya señalaron que Spielberg barajaba colaborar con Anderson, a quien describió como un amigo cercano, algo que influyó en la decisión de encarar finalmente un western.

El elenco: dos Oscar recientes y un colaborador habitual de Spielberg

Jessie Buckley, ganadora del Oscar a mejor actriz por Hamnet (2025), volvería a trabajar con Spielberg, quien produjo esa película para Focus Features. Antes de este proyecto, la actriz protagonizó La novia! junto a Christian Bale, bajo la dirección de Maggie Gyllenhaal. Tiene pendientes Hold on to Your Angels, con Paul Mescal, y Three Incestuous Sisters, junto a Josh O’Connor, Dakota Johnson y Saoirse Ronan.

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Cillian Murphy, Oscar por Oppenheimer, retomó recientemente su papel de Thomas Shelby en Peaky Blinders: El hombre inmortal, de Netflix. Le esperan A Quiet Place Part III y el cierre de la saga 28 años después.

Jessie Buckley con su Oscar por 'Hamnet'. (Reuters/Mario Anzuoni/File Photo)

Mark Rylance, por su parte, ya trabajó con Spielberg en El puente de los espías (2015), película que le valió el Oscar a mejor actor de reparto. Próximamente se le verá en Artificial, el biopic sobre Sam Altman dirigido por Luca Guadagnino, y debutará como director con Nice Fish, protagonizada por Michelle Williams, actualmente en preproducción.

Spielberg señaló que Buckley y Murphy fueron “las primeras personas en las que pensé” para los papeles centrales, y que esta será la primera vez que ambos actúan juntos en una película.

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Un género que Spielberg persiguió durante toda su carrera

Esta producción marcará el primer western en la extensa filmografía de Spielberg, un director que transitó géneros como el bélico, el histórico, el de aventuras y la ciencia ficción, pero que nunca había llevado a la pantalla una historia ambientada en el Viejo Oeste como director. Según detalló el portal Collider, su único acercamiento previo al género había sido como productor ejecutivo de la miniserie Into the West, estrenada en 2005.

El cineasta ha ganado dos veces el Oscar a mejor director: por La lista de Schindler (1993) y Salvar al soldado Ryan (1998), la primera de las cuales también se llevó el premio a mejor película. Su admiración por el western quedó reflejada en distintos homenajes a lo largo de su obra, entre ellos una escena de Los Fabelmans (2022) donde recrea su primer encuentro con el director John Ford, interpretado por David Lynch, uno de sus referentes declarados del género.

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El filme reúne a Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson y Colman Domingo en una producción de ciencia ficción

El año pasado, Spielberg habría expresado su interés por el género al declarar que tenía “apetito por un western, que algún día espero hacer”.

El anuncio de El corazón en invierno llega además pocos meses después del estreno de El día de la revelación, el thriller de ciencia ficción que Spielberg lanzó en junio con Universal. Esa película abrió con 44 millones de dólares en taquilla y acumuló 447 millones a nivel mundial, consolidando el regreso del director a la ciencia ficción antes de su primer salto formal al Viejo Oeste.