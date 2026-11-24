Avance cinematográfico de la película 'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha', basada en la obra de Suzanne Collins. (Lionsgate)

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Woody Harrelson se convirtió en una de las caras más reconocibles de Los juegos del hambre gracias a su interpretación de Haymitch Abernathy, el mentor alcohólico de Katniss Everdeen en la franquicia distópica que superó los mil millones de dólares en recaudación global. Su participación en la saga, que se extendió durante más de una década y acaba de sumar una nueva entrega con Amanecer en la cosecha, lo ha vinculado irremediablemente a este papel a pesar de su extensa carrera.

Sin embargo, el actor reveló que estuvo cerca de no formar parte de la historia. Según contó, rechazó la oferta de interpretar a Haymitch en dos ocasiones antes de aceptar finalmente el papel.

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La confesión surgió durante una entrevista reciente con Vanity Fair junto a Joseph Zada, su compañero de reparto en la precuela, quien interpreta a una versión joven de Abernathy.

Woody Harrelson contó que rechazó el papel de Haymitch dos veces porque no creía que el personaje tuviera suficiente desarrollo, pese a haber leído los libros y considerarlos buenos. Finalmente aceptó tras una llamada de diez minutos con el director Gary Ross, quien le aseguró que no tenía un segundo candidato para el rol.

“No creo que haya suficiente para hacer”

Durante la charla, Zada le preguntó directamente sobre el rechazo inicial. “¿Lo rechazaste?”, quiso saber el actor más joven.

“Sí, es una estupidez”, respondió Harrelson. “Pensé que era bueno, leí los libros, realmente buenos, pero no creí que hubiera mucho que hacer. Es una forma arbitraria y extraña de evaluarlo”, explicó.

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Joseph Zada interpreta a una versión juvenil del personaje de Woody Harrelson en 'Los Juegos del Hambre'

El actor reconoció que su razonamiento inicial resultó equivocado en retrospectiva. Según contó en la misma entrevista, no puede imaginar su vida sin haber vivido esa experiencia ni sin haber conocido a las personas con las que trabajó en la saga.

La llamada que cambió todo

Harrelson relató que fue el propio Gary Ross, director de la primera entrega de la franquicia, quien terminó de convencerlo. “Gary me llamó y me dijo: ‘Woody, tienes que hacer este papel. No tengo una segunda opción. Tienes que interpretar a Haymitch’. Y habló conmigo durante unos diez minutos por teléfono. Yo le dije: ‘Está bien, de acuerdo, hagámoslo’”, recordó el actor.

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Ross dirigió la primera película de Los juegos del hambre, estrenada en 2012. Las siguientes entregas de la saga (En llamas, las dos partes de Sinsajo, Balada de pájaros cantores y serpientes y Amanecer en la cosecha) quedaron a cargo de Francis Lawrence.

El personaje de Haymitch Abernathy, interpretado originalmente por Woody Harrelson, centro de la nueva película de la franquicia. (Créditos: Lionsgate)

En una entrevista separada con Vanity Fair, Lawrence detalló el proceso de selección para encontrar al actor que interpretaría a un joven Haymitch. Según explicó, el personaje debía transmitir trauma emocional junto con la picardía e irreverencia que Harrelson aporta de forma natural. El equipo sometió a Zada a múltiples pruebas para calibrar cuánto de la esencia de Harrelson debía reflejar su interpretación.

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El origen de Haymitch en la nueva precuela

Amanecer en la cosecha transcurre más de dos décadas antes de la primera entrega protagonizada por Jennifer Lawrence y sigue la historia de Haymitch Abernathy durante el segundo Quarter Quell, también conocido como los 50º Juegos del Hambre.

La película, basada en la novela de Suzanne Collins, se sitúa además más de 30 años después de Balada de pájaros cantores y serpientes, la anterior ‘precuela’ de la saga centrada en el origen del presidente Coriolanus Snow.

El elenco de esta nueva entrega incluye a McKenna Grace, Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Elle Fanning, Kieran Culkin, Maya Hawke, Kelvin Harrison Jr., Glenn Close, Ben Wang, Whitney Peak, Lili Taylor e Iris Apatow, entre otros.

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El regreso del elenco original

Además de Harrelson, quien repite su papel de Haymitch adulto, la película incluye apariciones breves de Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson, en lo que constituye un guiño a un epílogo incluido en el más reciente libro de la saga escrito por Collins.

Se trata de la primera vez en once años que los tres actores aparecen juntos en una película de Los juegos del hambre. El trío se reunió públicamente en el estreno de Nueva York, realizado el 16 de noviembre.

Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson fueron los grandes rostros de 'Los juegos del hambre'

En el podcast Call Her Daddy, Jennifer Lawrence había adelantado semanas antes del estreno que su regreso como Katniss Everdeen fue “increíble”. “Fue una locura. Era el mismo equipo. Era el mismo asistente de dirección, con quien trabajé un millón de veces porque lo adoro. Y con Josh [Hutcherson] y Woody [Harrelson]... fue muy emotivo”, contó la actriz.

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Un estreno multimillonario en taquilla

Amanecer en la cosecha, la sexta película de la franquicia basada en los libros de Collins, se estrenó el 20 de noviembre y ha recaudado 120 millones de dólares en su primer fin de semana en Norteamérica, según estimaciones de Exhibitor Relations.

La cifra representa el quinto mejor debut del año, por detrás de Spider-Man: Brand New Day (360 millones de dólares), Toy Story 5 (159 millones), Super Mario Galaxy: La película (131 millones) y La Odisea (123 millones).

Sumada a la recaudación internacional de 105 millones de dólares, la película acumuló un total de 225 millones de dólares en su estreno mundial, casi triplicando la apertura de Balada de pájaros cantores y serpientes en 2023.

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Según el analista David A. Gross, que publica el boletín especializado FranchiseRe, la entrega anterior de la saga había tropezado en taquilla precisamente por prescindir de Jennifer Lawrence, Hutcherson y Harrelson en pantalla. La inclusión de versiones jóvenes de personajes conocidos de la franquicia, sumada a los cameos del elenco original, habría contribuido al mayor interés del público respecto a la precuela previa.