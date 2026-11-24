El representante Hakeem Jeffries cuestionó al secretario de Comercio, Howard Lutnick, y demandó indagar posibles abusos de facultades en el Departamento de Comercio. (REUTERS/Kevin Lamarque)

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Los demócratas del Congreso de Estados Unidos anunciaron una investigación exhaustiva sobre Nvidia para esclarecer posibles irregularidades en sus operaciones comerciales, las sospechas de que tecnología avanzada llegó a empresas vinculadas con China y la actuación de funcionarios de la Administración de Donald Trump en el escándalo que terminó con la salida y posterior restitución de su CEO, Jensen Huang. La pesquisa también buscará determinar si el presidente incurrió en un conflicto de intereses al intervenir personalmente para favorecer el regreso del ejecutivo.

El anuncio fue realizado por Hakeem Jeffries, líder de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, quien adelantó que los legisladores examinarán tanto las decisiones de la compañía como el papel del secretario de Comercio, Howard Lutnick. El dirigente cuestionó la actuación de la empresa y reclamó investigar posibles conductas empresariales ilegales y un eventual abuso de las facultades del Gobierno.

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“Nada impedirá que el Congreso lleve a cabo una investigación rápida, exhaustiva y de amplio alcance sobre las prácticas empresariales ilícitas de Nvidia y el abuso corrupto de poder por parte de Howard Lutnick y el Departamento de Comercio”, sostuvo Jeffries en un comunicado.

El legislador también rechazó la decisión del directorio de reincorporar a Huang, a quien la junta había apartado once días antes en medio de las revelaciones sobre sus relaciones personales. Jeffries calificó esa determinación de “indefendible, irresponsable e incomprensible” y advirtió que los demócratas no permitirán que la seguridad nacional estadounidense quede subordinada a intereses económicos particulares.

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El representante Hakeem Jeffries cuestionó al secretario de Comercio, Howard Lutnick, y demandó indagar posibles abusos de facultades en el Departamento de Comercio.

Uno de los principales aspectos que los legisladores quieren esclarecer es la posible conexión entre el escándalo y la transferencia de tecnología estadounidense a China. Las sospechas apuntan a Alice Huang, directiva de la compañía Megaspeed, quien fue señalada por los servicios de inteligencia estadounidenses como presunta espía al servicio de Beijing. Según las acusaciones que rodean el caso, habría facilitado que empresas chinas consiguieran procesadores de Nvidia destinados al desarrollo de inteligencia artificial, pese a las restricciones comerciales impuestas por Washington.

La investigación deberá establecer si existieron operaciones irregulares, qué participación pudieron tener los involucrados y si los mecanismos de control de la compañía y las autoridades federales funcionaron adecuadamente. Las acusaciones todavía requieren ser verificadas y no equivalen a una condena judicial.

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La controversia adquirió una dimensión política después de que Donald Trump reconociera que intervino ante el directorio de Nvidia para respaldar el regreso de Huang. El presidente admitió que mantuvo contactos con sus integrantes y defendió su participación al considerar que la compañía ocupa un lugar estratégico en la economía estadounidense.

“Me he mostrado muy firme al respecto”, afirmó en una entrevista con CNBC, en la que también reconoció haber hablado directa e indirectamente con los responsables de la empresa.

Donald Trump reconoció su intervención directa e indirecta ante el directorio de Nvidia para respaldar el regreso de Jensen Huang a la compañía. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Trump celebró posteriormente la restitución del ejecutivo y sostuvo que el Gobierno no tenía motivos para considerar que su regreso representara una amenaza para la seguridad nacional. También aseguró que el fiscal general, Todd Blanche, le había confirmado que las autoridades no disponían de pruebas de que Huang hubiera cometido alguna conducta ilegal.

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Sin embargo, Chuck Schumer, principal referente demócrata en el Senado, anunció que el próximo Congreso investigará si la intervención presidencial estuvo relacionada con intereses financieros particulares. Acusó a Trump de anteponer “sus propios intereses financieros y las necesidades de sus amigos multimillonarios” a la protección del país.

Las sospechas sobre un posible beneficio económico cobraron fuerza después de que las acciones de Nvidia registraran una suba tras conocerse el regreso de Huang. La senadora demócrata Elissa Slotkin afirmó que Trump había obtenido más de 60 millones de dólares con sus inversiones en títulos de la compañía y cuestionó que su intervención pudiera haberle reportado ganancias adicionales. La legisladora reclamó examinar las operaciones financieras del mandatario.

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Las críticas no quedaron limitadas a la oposición. El senador republicano Kevin Cramer advirtió sobre los riesgos de seguridad que, a su entender, implica devolverle la dirección de Nvidia a un ejecutivo involucrado en una controversia de esta naturaleza. Sostuvo que las consecuencias de una eventual exposición tecnológica recaerían sobre las Fuerzas Armadas y los ciudadanos estadounidenses.

Legisladores demócratas como Chuck Schumer y Elissa Slotkin pidieron examinar las inversiones de Donald Trump tras el alza en las acciones de Nvidia. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El caso tendrá nuevas instancias en el Capitolio durante los próximos días. Huang comparecerá el 1 de diciembre ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, en una sesión reservada sobre amenazas a la seguridad nacional, y el 3 de diciembre ante el Comité Bancario del Senado.

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