La característica principal que tienen en común es que son plataformas de streaming bajo demanda (SVOD). (Gemini)

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Netflix, Disney+ y HBO Max permiten revisar desde la configuración qué aparatos tienen la sesión abierta en una cuenta y cerrar los que no se reconocen. Según sus páginas de ayuda, el proceso lleva pocos pasos y conviene completarlo con un cambio de contraseña.

La revisión sirve en tres casos: cuando alguien usa la cuenta sin permiso, cuando se olvidó cerrar sesión en un hotel o en la casa de un familiar, y cuando la plataforma avisa de que la cuenta se comparte fuera del hogar.

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HBO Max, por ejemplo, indica en su centro de ayuda que la suscripción se puede compartir con las personas que viven en el mismo hogar. Quien quiera dar acceso a alguien de fuera puede contratar un miembro adicional.

En Netflix, el punto de partida es la página “Administrar acceso y dispositivos”, dentro de la cuenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compañía propone dos medidas ante accesos no autorizados: revisar los dispositivos conectados y restablecer la contraseña.

Netflix: una página para ver y cerrar sesiones

En Netflix, el punto de partida es la página “Administrar acceso y dispositivos”, dentro de la cuenta. Allí aparece el tipo de aparato, el último perfil que se usó para ver contenido y la fecha y hora de la última reproducción.

Para cerrar una sesión concreta, se toca la flecha hacia abajo junto al dispositivo y se elige “Cerrar sesión”. Para desconectar todos, se pulsa “Cerrar sesión en todos los dispositivos”, en la parte inferior de la página, y se confirma.

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Netflix advierte de que la lista tiene límites. Los equipos pueden tardar hasta 48 horas en aparecer, y no se muestran los que llevan más de 90 días sin actividad ni los que solo se usaron para juegos de Netflix o para el sitio Tudum. La app para Windows puede figurar como un navegador Edge.

Para desconectar todo, Disney remite a la cuenta MyDisney, en my.disney.com. REUTERS/Dado Ruvic

Si la sospecha es de uso sin permiso, la empresa recomienda primero cambiar la contraseña, que debe ser exclusiva para Netflix y tener al menos 8 caracteres con mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Después hay que cerrar la sesión en los aparatos desconocidos. Al desconectar todos, habrá que volver a entrar con la clave nueva en los que se quieran conservar.

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Disney+: cerrar todo exige un código por correo

En Disney+, según su centro de ayuda (artículo actualizado el 14 de abril de 2026), se entra en DisneyPlus.com desde el móvil o un navegador, se abre el perfil, luego “Account” (cuenta) y, en “Access & Security” (acceso y seguridad), “Manage Devices” (administrar dispositivos). Junto a cada equipo aparece la opción “Log Out” (cerrar sesión).

Cada dispositivo muestra su tipo, la ubicación general del último uso, la fecha y hora de la última actividad y el perfil que lo usó, si es de una persona de al menos 18 años.

Para desconectar todo, Disney remite a la cuenta MyDisney, en my.disney.com. Hay que elegir “Access & Security”, luego “Log out of everywhere” (cerrar sesión en todas partes), escribir el código de un solo uso enviado al correo de la cuenta y confirmar.

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HBO Max indica que, ante sospechas, el usuario debe revisar qué dispositivos usan su cuenta. Europa Press

La compañía precisa que esa opción también cierra sesiones en otros servicios de The Walt Disney Family of Companies y que borra los videos descargados en los dispositivos. La sesión actual se cierra de inmediato; las demás pueden tardar hasta 4 horas. La misma opción aparece al cambiar la contraseña o el correo.

HBO Max: dispositivos y contraseña

HBO Max indica que, ante sospechas, el usuario debe revisar qué dispositivos usan su cuenta. Puede cerrar sesión en algunos o en todos, con la guía “Gestiona dispositivos de HBO Max” de su centro de ayuda.

Después, la empresa pide restablecer la contraseña: se inicia sesión en hbomax.com, se abre la página de la cuenta y se edita la contraseña desde allí. La FAQ consultada corresponde a España; en otros países los precios y las condiciones del miembro adicional pueden variar.

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