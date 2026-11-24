Zelensky advirtió que Rusia prepara nuevos ataques contra Ucrania y reclamó a EEUU garantías para el suministro de armas antiaéreas (EP)

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, advirtió el lunes que Rusia prepara nuevos ataques contra el país, de acuerdo con información de inteligencia, y pidió a Estados Unidos y a otras naciones que tengan en cuenta la amenaza para garantizar el suministro de sistemas de defensa aérea destinados a proteger las ciudades y las infraestructuras ucranianas.

“Nuestra inteligencia tiene información sobre los preparativos de los rusos para nuevos ataques”, afirmó Zelensky en su habitual mensaje nocturno, sin precisar cuándo podrían producirse las ofensivas.

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El mandatario insistió en la necesidad de mantener un suministro constante de armamento antiaéreo y sostuvo que esa capacidad permitiría impedir que Moscú continúe con sus operaciones militares. “Es importante garantizar un suministro constante para privar a Rusia de la oportunidad de mostrar desprecio por la diplomacia y la vida humana”, señaló.

En ese sentido, reclamó especialmente la atención de Washington y de otros gobiernos cuyas decisiones condicionan la entrega de sistemas de defensa contra misiles balísticos. “Es importante que estas señales también sean atendidas en Estados Unidos y en otros países cuyas decisiones afectan el suministro de sistemas de defensa contra misiles balísticos para proteger nuestras ciudades e infraestructuras”, expresó.

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Las declaraciones se produjeron después de una nueva jornada de ataques rusos contra territorio ucraniano. Las fuerzas de Moscú mantienen ofensivas aéreas prácticamente continuas contra Kiev y otras ciudades desde septiembre.

Este lunes, un ataque contra un distrito céntrico de la capital dejó cinco heridos, mientras que una ofensiva contra una localidad de la región de Kiev causó 11 muertos el domingo, según informaron las autoridades.

Las declaraciones se produjeron después de una nueva jornada de ataques rusos contra territorio ucraniano (EFE)

Durante su mensaje, Zelensky también se refirió a la reunión que mantuvo este lunes la Asamblea Parlamentaria de la OTAN y manifestó su satisfacción por el respaldo que, según indicó, recibió Ucrania durante el encuentro.

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El jefe de Estado sostuvo que su país merece incorporarse a la alianza militar y aseguró que su participación podría representar un aporte para el bloque. “Lo fundamental es que existe un entendimiento de que Ucrania merece plenamente un lugar en la OTAN y que no solo es capaz de incorporarse a la Alianza, sino que también puede fortalecerla genuinamente”, afirmó.

“En la práctica, ya somos parte de la OTAN, a través de la forma en que cooperamos y de los valores y principios políticos que nos unen”, agregó.

Rusia rechaza de manera sistemática la posibilidad de que Ucrania ingrese en la organización militar y reiteró su postura la semana pasada, después de la reanudación de las conversaciones trilaterales entre Moscú, Kiev y Washington para buscar una salida al conflicto, que se prolonga desde hace cuatro años y medio.

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La cuestión de la adhesión ucraniana también apareció en las negociaciones con Estados Unidos. A principios de noviembre, Zelensky afirmó que los negociadores estadounidenses habían planteado la posibilidad de que Kiev se retirara de la región oriental del Donbás a cambio de ingresar en la OTAN.

El Kremlin evitó pronunciarse sobre el relato del mandatario ucraniano acerca de esa propuesta atribuida a los representantes de Washington.

A principios de noviembre, Zelensky afirmó que los negociadores estadounidenses habían planteado la posibilidad de que Kiev se retirara de la región oriental del Donbás a cambio de ingresar en la OTAN (Diseño Infobae)

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, defendió la semana pasada que se reabra el debate sobre la incorporación de Ucrania a la alianza. Su declaración tuvo lugar después de una reunión de los países que respaldan a Kiev.

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“Creo que debemos reabrir la cuestión de la adhesión de Ucrania a la OTAN”, afirmó Macron.

(Con información de REUTERS)