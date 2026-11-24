Anya Taylor-Joy attends the 15th Annual LACMA Art+Film Gala in Los Angeles, California, US, November 7, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

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El universo de El señor de los anillos vuelve a expandirse con La caza de Gollum, una producción que reúne a nombres consagrados de la trilogía original junto a un grupo de actores que debutan en la saga creada por J. R. R. Tolkien. Entre ellos se encuentra Anya Taylor-Joy, elegida para interpretar a la elfa Seren.

En medio de la expectativa por el proyecto, la actriz reveló un episodio particular del rodaje: su encuentro con Ian McKellen, caracterizado como Gandalf, la dejó completamente sin palabras.

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“No estaba preparada. Me quedé muda. Y es el hombre y actor más adorable, divertido y maravilloso. ¡Pero ese es el maldito Gandalf!”, contó la actriz en una entrevista con Dazed.

Taylor-Joy no reveló demasiados detalles sobre la película, que forma parte de una nota de portada para la revista. Sin embargo, sí compartió cómo surgió su interés por integrarse a la saga de El señor de los anillos.

Cómo consiguió el papel

La actriz contó que había manifestado su deseo de participar en una futura película de la franquicia años antes de que el proyecto existiera. “Había llamado a mi agente antes, durante Dune, diciéndole: ‘Si alguna vez hacen El señor de los anillos, que sepan que estaría interesada’”, relató Taylor-Joy.

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Anya Taylor-Joy cumple un sueño al unirse a El Señor de los Anillos. (Reuters. Warner Bros)

El gesto terminó dando resultado. La actriz fue confirmada en el elenco de La caza de Gollum en el papel de Seren, un personaje elfo creado para la película.

Un elenco con nombres consagrados y debuts en la franquicia

Si bien McKellen estuvo desde el principio en el papel de Gandalf en la trilogía dirigida por Peter Jackson, La caza de Gollum incorpora a varios actores que debutarán en el universo de Tolkien. Entre ellos figuran Kate Winslet, en el papel de Marigol, y Leo Woodall, como Halvard.

A ellos se suma Jamie Dornan, quien reemplaza a Viggo Mortensen en el rol de Aragorn (identificado también como Strider). Según contó el propio Dornan en declaraciones previas, “lloró” al enterarse de que había conseguido el papel.

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La película también recupera a figuras habituales de la saga. Elijah Wood retoma su personaje de Frodo Bolsón y Lee Pace vuelve a interpretar al rey Thranduil. Andy Serkis cumple una doble función: dirige la cinta y a la vez da vida a Gollum.

Jamie Dornan asegura que no pretende hacer olvidar a Viggo Mortensen en la nueva película de 'El señor de los anillos'

El rodaje de La caza de Gollum ya concluyó. Serkis confirmó que el grueso principal terminó y describió el regreso al personaje de Gollum como un recorrido extraordinario. La película, centrada en las primeras aventuras de Aragorn como montaraz, está prevista para estrenarse el 17 de diciembre de 2027 en Estados Unidos, distribuida por New Line Cinema.

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Una fan confesa que llegó sin haber leído los libros

En declaraciones anteriores a Variety, realizadas en julio, Taylor-Joy había admitido que todavía no había leído los libros de El señor de los anillos pese a haber sido elegida para el papel. “Estoy a punto de leer los libros ahora, en realidad”, dijo entonces a Marc Malkin, periodista de la publicación.

La actriz explicó que, de niña, había desarrollado la idea equivocada de que solo se podía ser fanático de Harry Potter o de El señor de los anillos, pero nunca de ambas sagas al mismo tiempo. “Por suerte, durante la pandemia de covid vi toda la saga de El señor de los anillos, y resulta que se puede amar a las dos, y se debería”, agregó.

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La tercera entrega de la saga dirigida por Denis Villeneuve llegará a los cines el próximo 18 de diciembre y marcará el cierre de la trilogía . (YouTube)

Consultada en ese momento sobre su reacción al conseguir el papel en La caza de Gollum, Taylor-Joy bromeó: “Si en mi lápida puede decir ‘elfa letal’, siento que hice un buen trabajo en este planeta”.

Antes de que La caza de Gollum llegue a los cines, Taylor-Joy regresará a la pantalla grande en la última entrega de la saga Dune dirigida por Denis Villeneuve, con estreno previsto para el 18 de diciembre. En esa película, la actriz repite su papel como Alia Atreides, la hermana menor de Paul Atreides.