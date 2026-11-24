El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra más de dos docenas de entidades vinculadas a la red bancaria en la sombra de Irán. (Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes una nueva tanda de sanciones contra Irán, en un intento de la administración de Donald Trump por cortar los canales financieros que mantienen con vida el comercio exterior de la República Islámica. La medida alcanzó a más de dos docenas de casas de cambio, empresas fachada y personas vinculadas a lo que Washington denomina la “red bancaria en la sombra” iraní.

Las sanciones recaen sobre firmas con sede en los Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Hong Kong, además de personal clave señalado por sostener el comercio exterior de Teherán pese al cerco de restricciones impuesto por Washington. El Tesoro precisó que estas estructuras permiten que miles de millones de dólares circulen por el sistema financiero internacional para sostener lo que calificó como los últimos restos del comercio exterior iraní.

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El Tesoro estadounidense detalló que la acción apunta a “la infraestructura financiera que sustenta buena parte del comercio exterior restante de Irán, interrumpiendo las casas de cambio, empresas fachada y facilitadores que mueven miles de millones de dólares a través del sistema financiero internacional”, según el comunicado difundido por la agencia.

Entre las compañías sancionadas figuran al menos ocho con sede en Dubái, una en Turquía y otra en Hong Kong. Las firmas emiratíes son acusadas de haber ejecutado “miles de transacciones financieras” en representación de casas de cambio iraníes para trasladar millones de dólares fuera del circuito regulado.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el sistema bancario paralelo constituye el último soporte económico del gobierno iraní.

El organismo describió este entramado como un sistema “supervisado” por el Banco Central de Irán, que opera a través de docenas de casas de cambio radicadas en territorio iraní y de las llamadas “compañías rahbar”: filiales bancarias encargadas de gestionar, para sus clientes iraníes, las redes de evasión de sanciones.

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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, justificó el endurecimiento de las medidas con una declaración difundida por la cartera: “La economía de Irán está bajo el agua, y sus líderes están entrando en pánico”. Bessent agregó: “El sistema bancario en la sombra de Irán es el último salvavidas financiero de un régimen en bancarrota. El Tesoro continuará desmantelando estas redes ilícitas hasta que hayamos enterrado la cabeza de la serpiente”.

La medida alcanza a casas de cambio, firmas pantalla y personas señaladas por facilitar operaciones de Teherán desde los Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Hong Kong, según informó la administración de Donald Trump. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Cifras del reporte de FinCEN sobre el flujo financiero iraní

La Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN) publicó en paralelo un análisis que estimó en 14.700 millones de dólares la actividad financiera potencialmente vinculada a la banca en la sombra iraní entre enero de 2025 y agosto de este año. El informe se elaboró con datos aportados por instituciones financieras estadounidenses reguladas.

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El documento también registró una disminución en el volumen de esa actividad entre enero y agosto, lo que según el organismo “podría ser indicativo de al menos una disrupción parcial de la capacidad de Irán para operar redes bancarias en la sombra”.

People walk past a mural with a picture of Iran's Supreme Leader, Ayatollah Ali Khamenei, on a street in Tehran, Iran August 29, 2025. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY

Pese a esa caída, el reporte sostuvo que las redes continúan conectadas a través de distintos continentes. El Tesoro señaló que esto se observa “de manera más prominente en los Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong y Singapur, y a través de las industrias petrolera, naviera, de inversión, de adquisición de tecnología y otras”.