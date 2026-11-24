La actualización implica sumar 476 lugares a cada grupo, un incremento cercano al 50% respecto del límite anterior. REUTERS/Dado Ruvic

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WhatsApp aumentó el límite de integrantes que puede tener un grupo: ahora admite hasta 1.500 personas en una misma conversación, frente al tope de 1.024 que regía hasta el momento. El cambio llega de forma gradual a cuentas de Android y iOS, por lo que todavía no está disponible para todos los usuarios de la aplicación.

La actualización implica sumar 476 lugares a cada grupo, un incremento cercano al 50% respecto del límite anterior. La medida apunta a organizaciones, asociaciones, comunidades educativas y equipos de trabajo que utilizan la aplicación para comunicarse con un número elevado de personas dentro de un mismo chat.

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Cuál es el nuevo límite de participantes en los grupos de WhatsApp

El tope de 1.024 miembros por grupo se había incorporado en 2022 y, aunque permitía reunir a comunidades numerosas, comenzaba a quedarse corto para colectivos que coordinan actividades o comparten información a través de la plataforma.

Ahora admite hasta 1.500 personas en una misma conversación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la ampliación, cualquier grupo que ya hubiera alcanzado el máximo anterior podrá sumar hasta 476 integrantes adicionales. Esto evita que los administradores deban dividir a los participantes en varias conversaciones paralelas para mantener a todos comunicados.

El nuevo límite de participantes en WhatsApp es de 1.500 personas por grupo, un 50% más que el máximo de 1.024 vigente hasta ahora. El cambio se aplica de manera automática a los grupos existentes, sin necesidad de crear uno nuevo ni de modificar su configuración.

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Según informó WABetaInfo, el aumento no requiere ninguna acción especial por parte de los usuarios. Cuando la función se habilita en una cuenta, los administradores pueden añadir más integrantes directamente al grupo existente, sin que esto afecte el historial de mensajes ni obligue a trasladar a los participantes a otra conversación.

La ampliación también alcanza a los grupos vinculados con las comunidades de WhatsApp, una función que permite organizar varios chats relacionados bajo un mismo espacio. En ese tipo de estructuras, asociaciones o entidades con distintos equipos podrán incorporar más personas a cada uno de sus grupos internos.

El cambio se aplica de manera automática a los grupos existentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se está desplegando la actualización en Android y iOS

WhatsApp está distribuyendo esta novedad de forma progresiva en las versiones más recientes de su app, tanto para Android como para iOS. Por ese motivo, algunos usuarios ya pueden superar los 1.024 miembros al añadir participantes, mientras que otros todavía se encuentran con el límite anterior.

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Este tipo de despliegue por etapas es habitual en la compañía: primero habilita una función en una parte de las cuentas y luego la va extendiendo al resto. WABetaInfo señaló que, por el momento, no existe una fecha oficial para que la capacidad de 1.500 miembros quede disponible de manera generalizada.

Quienes administran un grupo pueden verificar si la opción ya llegó a su cuenta al intentar sumar nuevos participantes. Si la aplicación sigue sin permitir superar los 1.024 miembros, será necesario esperar a que la actualización se active en ese dispositivo en particular.

Mantener la aplicación actualizada favorece la llegada de este tipo de novedades, aunque no garantiza que se habiliten de forma inmediata, ya que la disponibilidad depende del despliegue gradual que realiza la compañía.

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Los administradores conservan el control total sobre quién ingresa a la conversación. REUTERS/Dado Ruvic

Qué implica este cambio para quienes administran grupos grandes

Para los administradores, contar con un límite más alto reduce la necesidad de crear chats paralelos cuando una conversación llega a su capacidad máxima. También simplifica la incorporación de nuevos integrantes, que pueden sumarse sin perder el historial previo ni empezar una conversación desde cero.

El impacto puede notarse especialmente en grupos que funcionan como canales de coordinación diaria, como los de asociaciones vecinales, centros educativos o equipos de trabajo numerosos. Concentrar la comunicación en un único chat ordena la gestión, aunque manejar una conversación con cientos de personas sigue requiriendo moderación y reglas de uso claras.

El aumento de capacidad no convierte a los grupos en espacios públicos ni suma miembros de manera automática. Los administradores conservan el control total sobre quién ingresa a la conversación y sobre la configuración general del grupo.

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Por ahora, WhatsApp no anunció una fecha concreta para completar el despliegue de esta función. Su llegada depende de cada cuenta y, una vez habilitada, permitirá que los grupos existentes sumen más integrantes sin alterar su historial ni su estructura previa.